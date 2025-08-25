Jan Palaščák: Fialova vláda Státní energetickou koncepci odbyla. Tak snad nepřijde blackout

Nový magazín právě vychází!

Evropská komise představila plán modernizace elektrárenské sítě v EU
Jan Palaščák
Na uplynulém zasedání Vlády se ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN) pokusil předložit aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK), jejíž současné znění z roku 2015 již dávno neodpovídá realitě rychle se měnící energetiky.

Koncepce tak mimo jiného nepočítá se stoupající důležitostí akumulace či agregace flexibility, přičemž obojí ale již bylo legislativně ukotveno prostřednictvím letošní novely energetického zákona známé jako Lex OZE III. To proto, že se k tomu Česko zavázalo v Bruselu, ale investoři v Česku museli čekat na klopotné „překlopení“ do české legislativy a tyto prvky české energetice chyběly a chybí. Přechod na nízkouhlíkovou energetiku pak v Česku beztak řídí Národní akční plán adaptace na změnu klimatu.

Znamená to tedy, že SEK nepotřebujeme, že je zbytečné dokument vůbec aktualizovat? Ne tak docela, energetika je natolik regulované prostředí, že jeden centrální popis vize na dlouho let dopředu je užitečný. Chceme energie hlavně levné, nebo dekarbonizovat, seč nám síly stačí? Má naše energetika stát a padat s několika velkými zdroji, nebo být co nejvíce decentrální? Jak důležitá je pro nás energetická bezpečnost, ať už ve smyslu soběstačnosti ve výrobě nebo robustnosti přenosové sítě?

větrná elektrárna, ilustrační foto

Větrná energie: Promarněná ekonomická příležitost pro celé Česko?

Sousední státy investují miliardy do rozvoje větrné energie a zajišťují si tak nejen levnější energii, ale i nové příjmy pro obce a obyvatele v regionech s větrnými elektrárnami, Česká republika však v této oblasti stále zaostává. Větrná energetika přitom nepředstavuje jen nástroj ekologické transformace – má také silný ekonomický potenciál. A ten v Česku zůstává z velké části nevyužitý.

Všechno naráz a v maximální možné míře mít nelze, je třeba dělat kompromisy. A ideálně ne „česky,“ tedy nahodile na základě toho, co se komu zrovna hodí. Energetická koncepce je v principu „funkcí“ tří parametrů. Těmi jsou bezpečnost, cena a uhlíková náročnost (budoucí bezpečnost). Na tomto pořadí priorit v Česku panuje patrně v zásadě široká shoda napříč společností a politickým spektrem, takže problém bude asi jen v naznačeném „předbíhání ve frontě“, kde i každý cíl lze plnit více či méně ve prospěch různých podnikatelských skupin.

Potřebujeme tedy jasnou prioritizaci výše zmíněných cílů, a to takovou, na které najdeme shodu nad rámec jednoho volebního období. Je škoda, že současná Vláda aktualizaci SEK nakonec neprojednala a prý se k tomu do konce mandátu ani nechystá. Nezbývá než doufat, že se k tomu odhodlá nějaká příští, třeba za dalších deset let nebo alespoň do konce tohoto století. Mezitím snad nezažijeme další blackouty.

Nebyl to blackout, říká Palaščák

nst
Jan Palaščák

Česko v pátek šokoval masivní výpadek elektrického proudu. Nešlo ale ani o přetížení sítě soláry, ani o kyberútok. Hlavně nepanikařit a nedělat předčasné závěry, říkají odborníci. Výhodu v takových situacích mají decentralizované systémy.

V pátek kolem poledne vypadl ve velké části České republiky elektrický proud. Objevila se řada teorií, proč výpadek nastal. Obávaný blackout to ale nebyl. „Nepanikařme a nehledejme rychlá a falešná vysvětlení, nevypadá to ani na nadvýrobu FVE, ani na kyberútok. Zdá se, že ani nedošlo k naplnění definice blackoutu - tedy ke ‚startu ze tmy.‘ Dispečerské zvládnutí situace bych také hodnotil až s odstupem, teď je podstatné rychle probíhající obnovení dodávek elektřiny,“ říká Jan Palaščák, zakladatel energetické skupiny Amper.

Výpadek proudu v Praze a řadě měst ve středních, východních a severních Čechách byl podle ČEPS způsoben výpadkem velmi vysokonapěťového (400kV) vedení z rozvodny Hradec u Kadaně. Vodič podle všeho spadl „z mechanických příčin“, ostatně Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) již předběžně vyloučil kybernetický útok. S největší pravděpodobností nedošlo ani k přetížení sítě v důsledku vysoké výroby z fotovoltaických elektráren (FVE). 

Jak ukazují data Amper Meteo, poskytovatele meteorologických služeb pro energetiku, vyráběly FVE přes dopoledne jen o málo více, než se čekalo, načež kolem poledne došlo v důsledku oblačnosti na Moravě k výraznějšímu poklesu dodávek do sítě. Naměřené hodnoty výroby z FVE tedy nebyly natolik mimořádné, aby vedly k tak výraznému rozkolísání přenosové soustavy.

Zaznamenaný okamžitý propad zatížení sítě o 30 procent naopak podle Amper holding podporuje hypotézu, že došlo k závadě na některém prvku vysokonapěťového vedení, kterým je přes rozvodnu Hradec u Kadaně přenášena elektrická energie z tepelných elektráren Prunéřov a Tušimice II. Podle některých informací přitom k poruše došlo spíše u rozvodny Výškov na Lounsku, do které je také zaústěno 400 kV vedení, a sice z elektrárny Počerady.

Výpadky mohou nastávat

Pavel Kočica, konzultant pro energetické projekty společnosti Unicorn Grid Systems, říká, že podobná situace nejspíš nebyla naposled. „Dnešní výpadek proudu, který zasáhl část Česka ukázal, jak křehká může být rovnováha v přenosové soustavě. Nejde o selhání jednoho prvku, ale o souběh více faktorů. Podobné události nejsou každodenní, ale s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů, decentralizací a stále těsnějším propojením evropských sítí se stávají pravděpodobnější. I do budoucna je tak třeba počítat s tím, že krátkodobé výpadky mohou nastat. Pro běžné obyvatele to neznamená důvod k panice,“ říká expert. 

Tyto události jsou většinou rychle řešeny a provozovatelé sítí vědí, jak postupovat. „Co může pomoci každému z nás, je zachovat klid, minimalizovat zbytečnou spotřebu a sledovat informace od oficiálních zdrojů. Klíčem k tomu, jak na takové situace reagovat efektivněji, je rychlý přístup k datům a jejich správné vyhodnocení. Právě proto věříme, že budoucnost bezpečné a stabilní energetiky spočívá v digitalizaci a schopnosti reagovat v reálném čase,“ komentuje Kočica.

Podobný názor má Petr Špiřík, partner PwC pro bezpečnost. „Zásadní je zachovat klidnou hlavu, odstínit se od chaosu široké veřejnosti, zapojit relevantní osoby ve firmě a efektivně komunikovat. Například plánovat, zda se situace brzy zlepší, nebo hrozí další komplikace, jako vyčerpání záložních zdrojů. Výhodu mají v těchto případech decentralizované týmy – i když někde dojde k výpadku, jiné části mohou fungovat dál. V počátku podobné situace není vůbec důležité znát příčinu – spekulace mohou počkat. Prioritou je zabránit dalším škodám a přejít na krizový režim podle předem daných pravidel,“ uvedl.

Česko postihl velký výpadek proudu

Glosa Dalibora Martínka: Česko zažilo nebývalý výpadek proudu. Už se nebudeme smát Španělům

Tak masivní výpadek elektrické energie Česko ještě nezažilo. Zatím není jasné, co za tím stálo. Jestli nějaká technická závada, nebo třeba kybernetický útok cizí země. Každý asi tuší, která by to mohla být. Premiér Fiala se zatím nevyjadřuje, také čeká na výsledky pátrání.

Dalibor Martínek

Elektrárna Ledvice

ČEPS už ví, co bylo příčinou blackoutu v Česku

Hlavní mechanickou příčinou rozsáhlého výpadku elektřiny v Česku byl pád fázového vodiče, který přenáší elektřinu mezi elektrárnami a rozvodnami. Následně to vyřadilo z provozu páteřní vysokovoltážní vedení, jeden z bloků elektrárny Ledvice na Teplicku a také velkou rozvodnu Krasíkov na Orlickoústecku. Uvedl to provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Důvod poškození vodiče ale zatím známý není.

Briefing po jednání Ústředního krizového štábu, který byl svolán kvůli rozsáhlému výpadku elektřiny v Česku

Dalibor Martínek: Přepálil se jeden drát a nikdo za nic nemůže? Takhle stát nemůže fungovat

Jan Palaščák: Co odhalil výpadek elektřiny v Česku a jak zabránit dalšímu?

Elektřina vysokého napětí
ČTK
Jan Palaščák
Jan Palaščák

Díky velmi dobré práci dispečerů a techniků ČEPS i provozovatelů distribučních soustav, ale také hasičů, policistů a dalších složek se po pátečním výpadku podařilo dodávky elektřiny v krátkém čase obnovit. Narozdíl od nedávné krizové situace na Iberském poloostrově se tedy nejednalo o úplný, respektive „katastrofální“ blackout, který by mimo jiné zahrnoval tzv. „start ze tmy.“ Situace byla časovým a územním rozsahem na hranici blackoutu („číslo 5 na škále 0-10“) a byla vyřešena kvalitně.  

Podle dostupných informací byla bezprostřední příčinou výpadku elektřiny mechanická závada na páteřní 400 kV lince ("Německo-Praha"). V kritické době se dle informací Amper Meteo nevyskytovaly žádné extrémní meteorologické jevy, které by mohly být bezprostřední příčinou výpadku. Stejně tak podle všeho nedošlo k zásadní disproporci mezi predikovanou a skutečnou výrobou z fotovoltaiky v Česku (rozdíly okolo 500 MW jsou zcela běžné). Import elektřiny z OZE z Německa byl vysoký a překračoval 1000 MW, avšak byl v souladu s predikcemi a tedy i nasmlouvanými obchody. Roli hypoteticky mohly hrát vysoké teploty minulých dnů, ale nejpravděpodobnějšími příčinami závady na 400 kV lince jsou tyto faktory, resp. jejich souběh:

  1. Dlouhodobé přetěžování této linky, mj. přenosem elektřiny z Německa (původem z OZE) a do Německa.
  2. Nefunkčnost vodiče VN linky či jeho prvku (kupř. svorky) buď z  „mechanické únavy“ a/nebo vlivem běžné chyby v instalaci.

Dle příslušných úřadů i našich zdrojů z bezpečnostní komunity nic nenasvědčuje tomu, že by Česko bylo terčem cílené sabotáže či kybernetického útoku.

Jiří Gavor

Jiří Gavor: Za blackout nemohl jeden drát. Muselo se toho stát víc

Příčiny pátečního výpadku elektřiny se budou vyšetřovat ještě několik týdnů. Energetický expert Jiří Gavor má však v něčem už jasno. Nemohlo se stát jen kvůli výpadku jednoho drátu. Incidentů muselo být víc. „Jinak by pád, byť vysokonapěťového vodiče koncový zákazník vůbec neměl poznat,“ říká Gavor.

Více problémů najednou

Prošetření incidentu je plně v rukou ČEPS jako provozovatele přenosové soustavy či také provozovatelů distribučních soustav a úřadů s příslušnou kontrolní pravomocí. Je však evidentní, že došlo k více problémům najednou. Kaskáda výpadků prokazatelně eskalovala po výpadku bloku 6 uhelné elektrárny v Ledvicích - oproti předpokladům nezafungovalo zcela dobře pravidlo N-1, tj. že výpadek jednoho prvku ještě soustava ustojí. Mohlo tedy dojít k nějakému druhu chyby, například špatnému nastavení U-f (napěťové a frekvenční) ochrany na tomto zdroji. Jedná se o poměrně častý problém, se kterým máme v rámci skupiny Amper zkušenosti z provozu obnovitelných zdrojů.

Nyní je třeba nešířit falešné narativy, ale vyčkat na finální technickou zprávu. A současně se již nyní zabývat možnými kroky směrem k lepšímu provozování české elektrizační soustavy. Patří mezi ně:

  • posilování sítí, v případě kritické 400 kV linky její co nejrychlejší „zdvojení“
  • usnadnění povolovacích procesů pro tuto výstavbu
  • zvýšení transparentnosti v oblasti výstavby el. sítí na úrovni provozovatelů distribuční (PDS) i přenosové soustavy (PPS), včetně účinnější regulace ze strany ERÚ, tj. eliminace dopadu těchto investic na účty koncových zákazníků za elektřinu
  • důsledná revize všech součástí el. sítí na základě toho, že patrně došlo k poměrně konvenční mechanické chybě či souběhu několika „konvenčních“ chyb
  • modernější a flexibilnější přístup k nastavování U-f ochran (v řadě případů je na místě prodloužení vypínacích časů, zejména u OZE, kde metodika již správně jde tímto směrem)
  • posílení zdrojů „frekvenčního odlehčení“ na úrovni přenosové soustavy s využitím k tomu vhodných průmyslových areálů
  • větší zapojení OZE (a akumulace) do služeb využívaných PPS, event. PDS
  • rychlejší re-design elektroenergetiky s důrazem na výrobu v místě spotřeby a decentralizaci

Jan Palaščák

Jan Palaščák: Celoevropské řešení energetické krize nečekejme. Bude to spíš rámec

