Stanislav Šulc: Vládo, jednej. Situace živnostníků a firem je kritická

Pomoc domácnostem v energetické tísni byla správně vyhodnocena jako vládní priorita. Nyní je však již opravdu načase zaměřit veškerou pozornost na živnostníky, podnikatele a firmy. U nich skutečně doutná velmi nebezpečná rozbuška.

Reklama

Jistě si všichni pamatujeme březen 2020, kdy vláda měla jedno zasedání za druhým a večer vystoupila na tiskovce s novými opatřeními. Působilo to chaoticky, často jedno opatření popíralo některé z předchozího dne. Přesto poselství bylo jasné – vláda máka, stará se, řeší.

A upřímně: dneska se ukazuje, že přes veškeré chaotičnosti a několik opravdu problematických opatření prošla Česká republika covidovou pandemií vlastně docela solidně a s relativně malým poklesem ekonomiky.

Aktuální energetická krize není co do důsledků méně závažná, jak se občas někdo snaží naznačit. Pro domácnosti, ale i pro firmy.

Dufek: Češi budou šetřit, obchodníky čeká studená sezóna Money Reálná mzda meziročně klesla o deset procent. Ekonomové soudí, že spotřeba klesne a recese klepe na dveře. nst Přečíst článek

Zejména pro firmy a drobné živnostníky. Ty se totiž dostávají do prekérní situace. Na jedné straně jim často mnohonásobně vyrostly náklady, protože až na velké průmyslové podniky nikdo na zafixování cen energií nemyslel, zvláště v postcovidové situaci.

Reklama

Na straně druhé ale oni sami nemohou nové náklady promítnout do cen produktů či služeb. Úplně jednoduše proto, že by se stali nekonkurenceschopnými.

Vládo, situace firem je vážná

A tak je poměrně legitimní žádat od vlády pomoc, protože situace je skutečně vážná. Před podnikatelem je totiž jen jedna ze tří cest, které mu nelze příliš závidět. Zadlužit se a platit, propustit lidi a omezit výrobu, promítnout okamžitě nové náklady do cen a modlit se, že nepřijde o zákazníky. Pokud se tak ale nezachová celý trh, třetí cesta je cestou konce podniku.

EU v pátek přijde s řešením vysokých cen energií, potvrdil Síkela Politika Mimořádná evropská rada pro energetiku, kterou ČR jako předsednická země svolala na pátek, bude řešit dva protichůdné návrhy možných řešení vysokých cen energií, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). ČTK Přečíst článek

A už se to ukazuje. Podle šéfky Potravinářské komory Dany Večeřové se již děje to, že tuzemští výrobci potravin přestávají být konkurenceschopní vůči sousedním zemím, kde vlády přišly alespoň s nějakými pomocemi. Totéž již reálně hrozí také průmyslu, přitakává jí viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

A co vláda reálně slíbila? Zatím nic moc konkrétního. Zatím se jen spekuluje, jak budou vypadat finální podmínky pro to, aby firmy vůbec splnily podmínky pro poskytnutí nějaké pomoci.

Hledá se vládní zmocněnec pro ČR

Bohužel stávající vláda nestíhá. Samozřejmě platí, že toho má moc, problémy se kupí, řešení se sama neobjevují, navíc se pokoušíme přijít s historickým celounijním řešením. To je jistě sympatické a záslužné.

Nicméně v nejvíc euroskeptické zemi z celé EU je potřeba ten přístup trochu doladit. Nechť se premiér a třeba i ministr průmyslu a obchodu soustředí na unijní řešení. Ale ať zároveň Fialova vláda ustaví člověka, který by den co den vystupoval na tiskovkách, ubezpečoval všechny, že se to řeší, přicházel se sliby a návrhy. Můžeme mu říkat třeba vládní zmocněnec pro Českou republiku. Jinak si stávající vláda zadělává na příšerný problém, proti němuž byla nedávná demonstrace jen taková legrace.