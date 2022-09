EU v pátek přijde s řešením vysokých cen energií, potvrdil Síkela

Mimořádná evropská rada pro energetiku, kterou ČR jako předsednická země svolala na pátek, bude řešit dva protichůdné návrhy možných řešení vysokých cen energií, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Česko nyní jako předsednická země zjišťuje názory jednotlivých členských zemí na dané návrhy, ve středu chce zveřejnit takzvaný předsednický souhrn, který postoje jednotlivých zemí shrnuje. Rada v pátek přijde s řešením, řekl Síkela.

Proti sobě nyní podle Síkely stojí dva návrhy. Jeden počítá s oddělením ceny plynu od ceny závěrné elektrárny, která určuje ceny elektřiny. „To znamená, aby ty vysoké ceny plynu, které jsou právě předmětem energetické války, neovlivňovaly ceny elektřiny,” uvedl ministr. Druhý návrh chce stanovit maximální ceny všech jiných výrob elektřiny kromě plynové.

ČR zároveň podle Síkely pokračuje v jednáních o řešení energetické krize na národní úrovni.

„My máme napříč státy shodu v tom, že je správný okamžik, že Česká republika tu radu svolala a že musíme určité kroky podniknout. Panuje naprostá shoda v tom, že musíme ty trhy zlikvidnit, to znamená musíme obchodníkům poskytnout dostatek likvidity, aby vůbec mohli obchodovat,” řekl Síkela. Jednotlivé členské státy již podle něj podnikají řešení, na stole ale může být i celoevropské řešení.

Oddělení cen plynu od elektřiny může mít podle něj úskalí v tom, že může vést k vyšší spotřebě plynu. A v Evropě může být za určitých předpokladů nedostatek plynu, uvedl Síkela. Druhý návrh podle něj nemotivuje k vyšší spotřebě plynu.

Bez ohledu na to, jak evropská jednání dopadnou, připravuje ČR i vlastní řešení. „Mohu potvrdit, že probíhají jednání a připravují se opatření na zajištění stability cen energií v České republice pro všechny konečné uživatele, jak pro domácnosti, tak firmy, tak veřejný sektor,” řekl Síkela. Jednání jsou podle něj ve velmi pokročilé fázi a řeší se pouze detaily. Ministr dodal, že opatření by zřejmě byla pro každý sektor individuální.

