Stanislav Šulc: Počkáme a uvidíme, řekl k bitcoinům premiér Fiala

Petr Fiala uspořádal napjatě očekávaný briefing, na němž chtěl vyslat jasný signál potenciálním voličům, jak se on sám a jeho kolegové ve vládě postaví k aktuální bitcoinové kauze. Kromě jména nové ministryně spravedlnosti však mnoho jasných signálů tentokrát Petr Fiala nevyslal.

Petr Fiala se ocitl v situaci, kterou mu nelze ani trochu závidět. Do voleb má pár měsíců, a když koalici SPOLU začaly růst preference, provalil se skandál s podivnými transfery kryptoměn na ministerstvu spravedlnosti, který stál místo ministra Pavla Blažka. Opozice vycítila zraněné zvíře a chce krev. A tu si žádá i velká část voličů. Mají padnout další ministři jen proto, že o kauze věděli? Má složit funkci premiér a nechat padnout vládu, která by stejně velmi pravděpodobně dovládla do voleb v demisi?

Premiér po pár dnech uspořádal hlavní tiskovku, na níž chtěl jednak zveřejnit jméno nového ministra a také zaujmout nějaké razantní stanovisko k celé kauze. Zatímco první se povedlo a novou ministryní bude Eva Decroix, to druhé spíše drhlo.

Důkazů je bohužel moc

Stanovisko premiéra lze shrnout do okřídlené fráze „Počkáme a uvidíme“. Neznamená to, že to bude nečinné čekání. Naopak. Premiér téměř horečně vyjmenovával, co všechno se bude v dalších týdnech dít. Svolá bezpečnostní radu státu, bude konzultovat s každým, kdo o kauze věděl a ví, bude se ptát tajných služeb, jestli nedošlo ke zneužití státu, nechá vše šetřit orgány činné v trestním řízení… a hlavně se bude všech ptát, jestli je Česko připraveno na bezpečnostní hrozby nového typu.

Ano, zdá se, že toho bude hodně. Nicméně poněkud se z toho všeho vytrácí politický rozměr – premiér Petr Fiala tvrdošíjně zastává pozici, že vlastně všechno bylo v pořádku a pokud ne, má to najít policie (a následně posoudit soud). A hlavní poselství navíc je, že jestli se něco stalo, stát a úředníci byli zneužiti. Jako by nikdo nevěděl, co dělá, když přijímal stovky bitcoinů od usvědčeného kriminálníka.

Množství důkazů, s nimiž je veřejnost každý den konfrontována, ale zkrátka z politického hlediska již nelze ignorovat. I kdyby to bylo „jen“ z politického hlediska, v pořádku průběh kauzy bitcoin zkrátka není. A to Petru Fialovi buď uniká, nebo nemůže jednat jinak kvůli volbám.

(Ne)jasné signály

Je zbytečné spekulovat, jaké gesto ze strany Petra Fialy by bylo hodné závažnosti kauzy. Odchod Pavla Blažka bylo nutné minimum. Naopak pád vlády by v současném světě bylo gesto nepřiměřené, protože to by jinak žádná vláda u vesla nevydržela ani rok. Co tedy je mezi těmito dvěma extrémy?

Bylo by to skutečně jasné pojmenování problému, který se vyjevil a který umí pojmenovat téměř každý, kdo si o tom přečte dva články. Ministerstvo spravedlnosti prostě udělalo ohromnou botu v prostředí, na které český úřednický aparát asi nemá dostatek odborníků. Pohnojili jsme to, zodpovědní odešli, sháníme nové, lepší lidi. Nastavili jsme proces, aby se to příště nestalo, víme, jak příště postupovat. A ano, zároveň se spouští komplexní vyšetřování veškerých okolností případu.

To by každý pochopil a ten, kdo se na věci dívá neideologicky, by to snad i přijal. Pro Petra Fialu naneštěstí ale ani toto premiér nedokázal. Takže počkáme a uvidíme. Jak říká politologický vtip, vždycky můžeme ustavit i zvláštní parlamentní komisi. A ty, jak všichni víme, nikdy nic nezjistily.

