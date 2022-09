Dufek: Češi budou šetřit, obchodníky čeká studená sezóna

Reálná mzda meziročně klesla o deset procent. Ekonomové soudí, že spotřeba klesne a recese klepe na dveře.

Podle údajů statistického úřadu se průměrná reálná mzda ve druhém čtvrtletí letošního roku snížila o téměř desetinu (přesněji o 9,8 procenta). Nominálně průměrná mzda vzrostla o 4,4 procenta.

"Tak razantní pokles reálných mezd česká ekonomika už hodně dlouho nepamatuje. Ve srovnatelné časové řadě od roku 2000 se vlastně nevyskytnul ani v době světové finanční krize nebo pozdější recese či covidu. Museli bychom se hodně vrátit do minulosti – zřejmě někam až na začátek devadesátých let," píše v komentáři hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Na vině je podle něj samozřejmě dvouciferná inflace, kterou nevykrylo zvýšení mezd v žádném tuzemském odvětví, dokonce ani tam, kde se přidávalo o deset a více procent – HORECA, IT a administrativa.

Specifickou roli mělo i tentokrát zdravotnictví, kde se průměrný plat snížil o pětinu. Důvodem je ovšem vysoký srovnávací základ, neboť loni se ve druhém kvartále vyplácely covidové bonusy, které se už letos neopakovaly. V největším tuzemském odvětví – ve zpracovatelském průmyslu – mzdy vzrostly nominálně o osm procent, což s ohledem na inflaci znamená reálný propad o necelých sedm procent, komentuje Dufek. Veřejný sektor, který se v posledních letech těšil z velkorysého navyšování platů tentokrát zažívá výrazný propad, který zmírní až slíbené desetiprocentní navýšení platů na podzim.

A co podle Dufka čekat dál? Reálný propad mezd bude zřejmě pokračovat minimálně do poloviny příštího roku. Firmy pod tlakem extrémních cen energií mají jen malý prostor dorovnávat inflaci svým zaměstnancům, a tak vývoj mezd bude urychlovat pouze přidávání ve veřejném sektoru.

"S poklesem reálných mezd jde ruku v ruce i propad disponibilních příjmů domácností, tlak na čerpání rezerv a další omezování spotřeby. Pokud k tomu připočteme i pravděpodobnou vyšší nezaměstnanost, bude moci česká ekonomika spoléhat už jen na zahraniční obchod nebo investice, protože spotřeba domácností to rozhodně nebude. Bude to znamenat další pokles tržeb obchodníků i poskytovatelů služeb, které čeká docela studená sezóna," uzavírá ekonom.

Sobíšek: Recese klepe na dveře

Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek také upozorňuje, že ani dvojciferné růsty v některých odvětvích ovšem nestačily pokrýt znehodnocení kupní síly mezd inflací. Její letošní nárůst byl extrémně rychlý a vývoj mezd bývá v ekonomice za inflací ve zpoždění. "Současná energetická krize, která extrémně zvedá náklady mnoha firem, je podle něj důvodem navíc ke mzdové zdrženlivosti, protože větší úpravu mezd by řada firem nemusela unést. Zřejmě proto potrvá přinejmenším do druhého kvartálu příštího roku, než se obnoví reálný růst mezd. K tomu dojde kombinací mírného zrychlení nominálních přírůstků mezd a zpomalení inflace. Otázkou je, nakolik promluví do mzdového vývoje ekonomická recese, která neodbytně klepe na dveře," říká Sobíšek.

