Stanislav Šulc: Snížení trestní odpovědnosti je nebezpečná Pandořina skříňka. Vyletět z ní může cokoli a hezké to nebude
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc potvrdil jeden z klíčových cílů této vlády ve změně trestního zákoníku. Je jím snížení trestní odpovědnosti, a to až ke 13 letům. Takový krok sice je plně v souladu s populistickým charakterem aktuální vlády, pokud k tomuto prolomení dekády platného tabu skutečně dojde, mohou nastat poměrně netušené, a dost nepříjemné vedlejší efekty, zejména dlouhodobé.
Vypadá to jako logický krok. Lidé páchají trestné činy bez ohledu na věk, proč se tedy státní moc drží hranice 15 let trestní odpovědnosti? Jestli o tom není alespoň sto podcastů, rozhodně by měly být, protože jde o názor, u něhož si zamudruje téměř každý. A skoro každý s tím bude souhlasit.
Vzhledem k tomu, že aktuální vláda na podobné výkřiky ráda reflektuje, bude to podle ministra spravedlnosti právě minimální věk trestní odpovědnosti se možná stane tématem příští novely trestního zákoníku.
A pojďme se podívat, proč to je opravdu prozatím úplně nejhorší nápad, se kterým vláda Andreje Babiše přišla.
Děti jsou pořád děti
Předně stačí to, že se mění dlouhodobá praxe. Ta není spojená s žádnou aktuálně kritizovanou částí historie, jde o obecný konsensus nad tím, že děti si prostě nejsou schopny někdy plně uvědomit dopady svých činů. I proto se k nim společnost chová jinak a existuje celá řada zákonů, která děti chrání, ale také třeba zákony, které jim zakazují dělat věci, které jinak mohou dospělí dělat dle vlastního uvážení.
Snížení trestní odpovědnosti tak v podstatě nemá moc žádnou skutečnou motivaci – původní teze totiž platit nepřestala. A ani nepřestane. Děti se nestávají dospělými rychleji, ačkoli možná nějaké projevy by tomu mohly nasvědčovat.
Ale odborníci na dětskou psychiku rozhodně nikdy nepřišly s převratnou studií, že děti jsou nově dospělé od 14, 13 ani 12 let. Nic takového není.
Neumíme to řešit jinak
Pro snížení odpovědnosti tak hovoří jen praxe, respektive neschopnost společnosti jako celku bránit zločinům. Co jde v totalitě, případně to lze ututlat, zkrátka v demokraciích možné není, zvýšená míra kriminality tak je vedlejší produkt svobody. Dětskou kriminalitu nevyjímaje.
Moderní zejména komunikační prostředky pak vytvářejí dojem, že v podstatě všechny děti jsou monstra, která vraždí, šikanují ostatní, okrádají seniory a bůhví co ještě. A určitě i takové děti existují, stejně jako existovaly před stovkami, tisíci, ale i desítkami let. Doposud jsme se snažili konkrétní případy řešit na úrovni jednotlivce. A ano, je to těžké. Je málo institucí, které by dětské zločince dokázaly funkčně vyčlenit ze společnosti a snažily se jim humánně vštípit lidskost, již mladí ztratili, nebo nikdy neměli. Je málo lidí, kteří by se v takových institucích pracovali. A nedostatek peněz v tom systému je již pouhá příslovečná třešnička na tom shnilém dortu.
Pásová výroba recidivistů
A tak jsme se zhlédli v praxi jiných zemí, kde již rezignovali. Snížili trestní sazbu… a hádejte co, kupodivu se problému nezbavili. Mladí páchají stejné zločiny dál. Důsledkem toho je pouze to, že se o několik let dříve dostávají do vězeňského systému, kde zcela jistě nepochytí nic dobrého, co neuměli, to se doučí od zkušenějších, a následně roste podíl recidivistů, kteří jsou častěji za mřížemi než na svobodě.
Možná je právě tohle cíl nové vlády a ano, byť pro někoho může být ten cíl chorý, pořád to je alespoň cíl, s nímž pravděpodobně vláda počítá. Protože jestli ne, tak už jde o vyloženou zhůvěřilost, nad níž se nikdo ani nezamyslel.
Další změny budou následovat
Horší je ale něco jiného. Každý akt má vedle efektů, tedy záměrných krátkodobých cílů, také dopady nezáměrné a pak taky dopady dlouhodobé. A tady lze pustit fantazii na poměrně dlouhý špacír. Tím že společnost uzná 13leté v podstatě za dospělé, tak dříve či později k té vysněné trestní odpovědnosti bude muset přidat i práva. Takže se lze „těšit“ na snížení věku sexuální dospělosti a také třeba na možnost volit a být volen.
Ústavní soud by k té disparitě mezi povinnostmi a právy zcela jistě měl co říct. Chce tohle všechno společnost? Chtějí to voliči dnešních vládních stran, z nichž velká část nesouhlasí s emancipací dětí jako takovou? Touto změnou by ji v podstatě uzákonili, tak je dobré si předem ujasnit, co vlastně chceme.
