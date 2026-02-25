Vyberte si z našich newsletterů

Stanislav Šulc: Snížení trestní odpovědnosti je nebezpečná Pandořina skříňka. Vyletět z ní může cokoli a hezké to nebude

Stanislav Šulc: Snížení trestní odpovědnosti je nebezpečná Pandořina skříňka. Vyletět z ní může cokoli a hezké to nebude
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc potvrdil jeden z klíčových cílů této vlády ve změně trestního zákoníku. Je jím snížení trestní odpovědnosti, a to až ke 13 letům. Takový krok sice je plně v souladu s populistickým charakterem aktuální vlády, pokud k tomuto prolomení dekády platného tabu skutečně dojde, mohou nastat poměrně netušené, a dost nepříjemné vedlejší efekty, zejména dlouhodobé.

Vypadá to jako logický krok. Lidé páchají trestné činy bez ohledu na věk, proč se tedy státní moc drží hranice 15 let trestní odpovědnosti? Jestli o tom není alespoň sto podcastů, rozhodně by měly být, protože jde o názor, u něhož si zamudruje téměř každý. A skoro každý s tím bude souhlasit.

Vzhledem k tomu, že aktuální vláda na podobné výkřiky ráda reflektuje, bude to podle ministra spravedlnosti právě minimální věk trestní odpovědnosti se možná stane tématem příští novely trestního zákoníku.

A pojďme se podívat, proč to je opravdu prozatím úplně nejhorší nápad, se kterým vláda Andreje Babiše přišla.

Děti jsou pořád děti

Předně stačí to, že se mění dlouhodobá praxe. Ta není spojená s žádnou aktuálně kritizovanou částí historie, jde o obecný konsensus nad tím, že děti si prostě nejsou schopny někdy plně uvědomit dopady svých činů. I proto se k nim společnost chová jinak a existuje celá řada zákonů, která děti chrání, ale také třeba zákony, které jim zakazují dělat věci, které jinak mohou dospělí dělat dle vlastního uvážení.

Snížení trestní odpovědnosti tak v podstatě nemá moc žádnou skutečnou motivaci – původní teze totiž platit nepřestala. A ani nepřestane. Děti se nestávají dospělými rychleji, ačkoli možná nějaké projevy by tomu mohly nasvědčovat.

Ale odborníci na dětskou psychiku rozhodně nikdy nepřišly s převratnou studií, že děti jsou nově dospělé od 14, 13 ani 12 let. Nic takového není.

Neumíme to řešit jinak

Pro snížení odpovědnosti tak hovoří jen praxe, respektive neschopnost společnosti jako celku bránit zločinům. Co jde v totalitě, případně to lze ututlat, zkrátka v demokraciích možné není, zvýšená míra kriminality tak je vedlejší produkt svobody. Dětskou kriminalitu nevyjímaje.

Moderní zejména komunikační prostředky pak vytvářejí dojem, že v podstatě všechny děti jsou monstra, která vraždí, šikanují ostatní, okrádají seniory a bůhví co ještě. A určitě i takové děti existují, stejně jako existovaly před stovkami, tisíci, ale i desítkami let. Doposud jsme se snažili konkrétní případy řešit na úrovni jednotlivce. A ano, je to těžké. Je málo institucí, které by dětské zločince dokázaly funkčně vyčlenit ze společnosti a snažily se jim humánně vštípit lidskost, již mladí ztratili, nebo nikdy neměli. Je málo lidí, kteří by se v takových institucích pracovali. A nedostatek peněz v tom systému je již pouhá příslovečná třešnička na tom shnilém dortu.

Pásová výroba recidivistů

A tak jsme se zhlédli v praxi jiných zemí, kde již rezignovali. Snížili trestní sazbu… a hádejte co, kupodivu se problému nezbavili. Mladí páchají stejné zločiny dál. Důsledkem toho je pouze to, že se o několik let dříve dostávají do vězeňského systému, kde zcela jistě nepochytí nic dobrého, co neuměli, to se doučí od zkušenějších, a následně roste podíl recidivistů, kteří jsou častěji za mřížemi než na svobodě.

Možná je právě tohle cíl nové vlády a ano, byť pro někoho může být ten cíl chorý, pořád to je alespoň cíl, s nímž pravděpodobně vláda počítá. Protože jestli ne, tak už jde o vyloženou zhůvěřilost, nad níž se nikdo ani nezamyslel.

Další změny budou následovat

Horší je ale něco jiného. Každý akt má vedle efektů, tedy záměrných krátkodobých cílů, také dopady nezáměrné a pak taky dopady dlouhodobé. A tady lze pustit fantazii na poměrně dlouhý špacír. Tím že společnost uzná 13leté v podstatě za dospělé, tak dříve či později k té vysněné trestní odpovědnosti bude muset přidat i práva. Takže se lze „těšit“ na snížení věku sexuální dospělosti a také třeba na možnost volit a být volen.

Ústavní soud by k té disparitě mezi povinnostmi a právy zcela jistě měl co říct. Chce tohle všechno společnost? Chtějí to voliči dnešních vládních stran, z nichž velká část nesouhlasí s emancipací dětí jako takovou? Touto změnou by ji v podstatě uzákonili, tak je dobré si předem ujasnit, co vlastně chceme.

Petr Macinka

Dalibor Martínek: Diplomatické embryo Macinka se nemělo stát ministrem zahraničí

Názory

Petr Macinka by jistě chtěl být důležitým člověkem. Ambice má viditelné, povzbudilo ho k takovému náhledu sama sebe necelých sedm procent hlasů voličů v posledních parlamentních volbách. Nyní jako mocipán tu svými úšklebky provokuje názorové oponenty, jindy školí bývalou ministryni zahraničí Spojených států. Otázkou je, zda jen provokuje, nebo se svým způsobem snaží prosadit nějaký myšlenkový koncept.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Dluh není všechno. A možná ani to hlavní
Česko je méně zadlužené než Německo či Polsko, přesto doma propadáme skepsi. Schodek rozpočtu se stal politickým symbolem, který překrývá širší souvislosti. Německo mezitím masivně dotuje svůj průmysl. A česká debata se tváří, jako by šlo jen o číslo na konci tabulky.

Debata ohledně ekonomické kondice Česka se stáčí k jedinému číslu – schodku státního rozpočtu. Důležitý je však také kontext této kolize příjmů a výdajů. Například kontext mezinárodní.

Tempo zadlužování Česka má být letos i po navýšení schodku méně než poloviční v porovnání s průměrem sousedních zemí. Zatímco deficit veřejných financí Česka má podle prognózy Mezinárodního měnového fondu činit 2,3 % HDP, v Německu by to měla být rovná 4 %, v Rakousku 4,1 %, na Slovensku 4,4 % a konečně v Polsku dokonce 6,5 % HDP. Česko by tak společně s Německem mělo v rámci této skupiny zemí vykazovat letos i napřesrok nejnižší náklady na obsluhu dluhu v poměru k HDP.

V Německu mají letos i příští rok činit 1,2 % HDP, v Česku v obou letech 1,3 %. V Rakousku však příští rok dle stejného zdroje – Evropské komise – vystoupají na 1,9 % HDP, stejně jako na Slovensku. V Polsku by měly být více než dvojnásobné v porovnání s ČR, a to 2,8 % HDP.

To, že Česko letos na úrocích z dluhu zaplatí přes 100 miliard korun, není nic, čemu lze tleskat. Ale pokud by čelilo procentuálně stejným nákladům na obsluhu dluhu jako Polsko, platilo by letos na úrocích nějakých 240 miliard. Polsko sice zbrojí jako žádná jiná země v EU, ale také za to, respektive za související půjčování, platí citelný úrok.

Obrana, nebo povolenky?

Obranné výdaje mají být v dnešním světě prioritou nejen v Polsku, ale i v Česku. Po desetiletí soustavného poddimenzování obranných výdajů a vzhledem k napjaté geopolitické situaci o tom lze těžko pochybovat.

Česká vláda přitom v novém návrhu rozpočtu obranné výdaje snižuje, byť stále zůstávají nad úrovní 2 % HDP. Do roku 2035 by však měly činit 5 % HDP, jak zní závazek vůči NATO. Jenže podstatná část těchto výdajů půjde nyní nikoli na zbraně a munici, ale na emisní povolenky a drahé energie. A ty nikoho neodstraší.

Je tedy prozíravější nejprve se zasadit o zkrocení cen povolenek, ba o jejich pozastavení, zlevnit tak průmyslovou výrobu včetně té zbrojní, a tedy i příslušné státní zakázky, a teprve následně navyšovat postupně výdaje na úroveň oněch 5 % HDP. Za stejné peníze bude pak více muziky.

Macron i Merz mění tón

Jestliže nyní již povolenky tepou jak Německo, tak Francie, šance na zkrocení jejich cen – a levnější odstrašení zemí typu Ruska – dosud zřejmě nebyla větší.

Že se pohled na povolenky mění, dokazují i aktuální slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Ten dosud povolenky neochvějně podporoval. Nyní však nově kritizuje jejich příliš vysokou cenu, která podle něj poškozuje země typu Česka, jež jsou stále závislé na fosilních energiích.

Proti povolenkám se teď nezvykle ostře vyjádřil také německý kancléř Friedrich Merz, načež se jejich burzovní cena propadla nejvýrazněji od roku 2022. Merz však posléze svá slova mírnil, přestože německý průmysl zjevně poškozují.

Německý dotační doping

Německo svému průmyslu – ale i domácnostem – od drahých energií masivně ulevuje už nyní. Letos dá z veřejných rozpočtů na levnější elektřinu průmyslu i domácnostem rekordních 29,5 miliardy eur, v přepočtu 715 miliard korun.

Vzhledem k velikosti německé ekonomiky a lidnatosti země je to, jako kdyby Česká republika na dotace elektřiny dala v roce 2026 přibližně 53 miliard korun. Česká úleva v podobě převedení poplatku za obnovitelné zdroje na státní rozpočet letos vyjde na 17 miliard korun.

Německo je přitom už nyní v poměru k HDP přibližně o 40 % zadluženější než Česko. Veřejný dluh Česka činí zhruba 44 % HDP, zatímco ten německý zhruba 62 % HDP.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

„Ceny v klidu. Trvale sníženo.“ Lidl zavádí nový přístup k zákazníkům, který má osvobodit zákazníky od závislosti na akčních nabídkách a přinést větší volbu a pohodu do každodenního nakupování. Reaguje tak na dlouhodobý trend, kdy Češi patří k nejvíce slevově orientovaným spotřebitelům v Evropě. Akční nabídky ale neopouští, zákazník má právo volit podle sebe. Jenže co kdyby to někdo v marketingu vzal opačně?

Kdyby se zítra ráno na dveřích prodejen Lidl objevilo oznámení „Ceny v klidu. Trvale zdraženo.“, země by se na chvíli zastavila. Ne kvůli inflaci. Kvůli ztrátě smyslu.

Český zákazník totiž nenakupuje potraviny. Český zákazník svádí bitvu. Každý rohlík je malé vítězství nad systémem, každý jogurt s červenou slevovou visačkou je osobní Waterloo obrácené ve slavkovský triumf. Sleva není ekonomická kategorie. Sleva je morální hodnota.

Bez slevy je cena jen číslo. Se slevou je to příběh

Když je máslo se 40procentní slevou za 49,90 korun je to důkaz, že svět ještě funguje. Že jsme nebyli ošizeni. Že jsme přelstili obchodní řetězec, globální kapitál i sousedku odvedle. Kdyby bylo máslo prostě za 49,90 bez dramatického přeškrtnutí původní ceny, ztratilo by to šťávu. Bylo by to jako hokej bez útoku. Jako Vánoce bez zmatků.

„Trvale zdraženo“ by narušilo naši národní mytologii. Leták je totiž český epos. Každé pondělí začíná nová kapitola, každá středa je zjevením. Listujeme jím s větší pozorností než volebním programem. Víme, kde je kuře levnější o dvě koruny, a jsme připraveni pro ten rozdíl přejet půl města. Nejde o peníze. Jde o princip.

Nákup bez slevy by bylo rouhání. Znamenalo by to přiznat, že cena je cena. Žádné drama. Žádný oblouk. Žádná katarze u pokladny.

A tak by se národ semkl. Vznikly by srovnávací aplikace, podcasty o psychologii cen, guerillové skupiny sdílející anonymní tipy na levný eidam. Excelové tabulky by kvetly jako jarní louky. Češi by se nevzdali. Jen by přesunuli frontu jinam.

Protože my nejsme slevoví fanatici. My jsme pragmatici s emocemi. Potřebujeme vědět, že jsme nakoupili dobře. A „dobře“ v českém překladu znamená „levněji než včera, levněji než soused, levněji než původně“.

Možná je proto vlastně upřímnější trvalé snížení než věčné akce. Možná je klidná cena dospělostí maloobchodu. Ale přiznejme si to: bez červené cedulky „Sleva“ bychom se u regálu cítili trochu ztracení. Protože národ, který si zvykl vítězit o tři koruny, se těžko smiřuje s tím, že by měl jen… normálně nakoupit.

