V hlavní roli povánoční slevy. Češi vyrážejí za výprodeji i vracet dárky
Kamenné obchody dnes oficiálně otevřely dveře povánočním výprodejům. Zákazníci mohou se slevami počítat většinou až do poloviny ledna, přičemž e-shopy zahájily zlevňování už dříve, některé dokonce na Štědrý den. Obchodníci očekávají zvýšený nápor lidí nejen kvůli slevám, ale i kvůli vracení nevhodných vánočních dárků.
Povánoční výprodeje se podle obchodníků ponesou v podobném duchu jako loni. Nabídka i výše slev by měly zůstat srovnatelné, přičemž největší zájem tradičně směřuje k elektronice a oblečení. „Očekáváme vyšší návštěvnost oproti běžným dnům a v prvním týdnu výprodeje posilujeme směny, podobně jako v předvánočním období,“ uvedla mluvčí nábytkářského řetězce Jysk Zuzana Rafajlovič.
Zvýšený zájem hlásí i outletová centra. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma očekává o víc než polovinu vyšší návštěvnost než o běžných víkendech. Slevy zde startují na 50 procentech z outletových cen a postupně mohou vyšplhat až k 70 procentům, nejvyšší bývají tradičně na přelomu ledna a února.
Penta míří tam, kde mohou růst skutečné výšky. V Londýně právě začala stavět 52patrový dům za miliardy.
V Praze to nejde. V Londýně ano: Penta startuje stavbu 52patrového domu
Reality
Penta míří tam, kde mohou růst skutečné výšky. V Londýně právě začala stavět 52patrový dům za miliardy.
Podle odhadu společnosti Shoptet nabídne povánoční slevy zhruba 80 procent e-shopů. Průměrná výše slev se bude pohybovat kolem 40 procent, což je mírně méně než loni. Důvodem je vyšší ochota lidí utrácet a pokračující růst e-commerce.
Po svátcích se dnes zároveň poprvé znovu otevřely obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních, které musely mít od poledne Štědrého dne zavřeno. Obchodníci proto počítají i s návalem zákazníků vracejících nevhodné dárky. Někteří kvůli tomu prodloužili lhůty pro výměnu zboží – například Datart umožňuje vyměnit vybrané dárky zakoupené před Vánoci až do poloviny ledna.
Na obezřetnost při nákupech během slev dlouhodobě upozorňuje Česká obchodní inspekce. Nejčastějším prohřeškem bývá nesprávné uvádění původní ceny, z níž je sleva počítána. Ve druhém čtvrtletí letošního roku porušilo zákon při poskytování slev téměř 45 procent kontrolovaných obchodníků.
Vánoční sezona přitom zůstává pro obchodníky klíčová. E-shopy v Česku letos očekávají tržby mezi 73,5 a 77 miliardami korun, tedy o pět až deset procent více než loni. Vánoce tak nadále tvoří zhruba třetinu jejich celoročních příjmů.
Češi dlouhodobě patří mezi největší evropské fanoušky on-line nakupování, což se výrazně projevuje i v segmentu potravin. Tuzemský trh s rozvozem jídla se za poslední roky rychle rozvíjí a vánoční období zůstává jeho nejsilnější částí. Těsně před svátky roste zájem o rozvoz potravin až o polovinu. Celý trh se přitom každoročně zvyšuje zhruba o šest až osm procent.
On-line nákupy jídla využívá každý pátý Čech, v Evropě patříme ke špičce
Zprávy z firem
Češi dlouhodobě patří mezi největší evropské fanoušky on-line nakupování, což se výrazně projevuje i v segmentu potravin. Tuzemský trh s rozvozem jídla se za poslední roky rychle rozvíjí a vánoční období zůstává jeho nejsilnější částí. Těsně před svátky roste zájem o rozvoz potravin až o polovinu. Celý trh se přitom každoročně zvyšuje zhruba o šest až osm procent.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.