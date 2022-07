Stanislav Šulc: Po Johnsonovi zůstane spálená země. Jako po každém populistovi

Vláda Borise Johnsona se sesypala během pouhých několika dní. Jeho permanentní populismus dokonal v Británii dílo zkázy, které odstartovalo Brexitem. Co bude dál a kdy se z toho Británie vzpamatuje, neví nikdo. Jak důsledně populismus likviduje kdysi významnou zemi, však Johnsonova vláda ukázala dokonale. Tady jsou hlavní faktory, které se mohou opakovat třeba i v České republice.

Ještě před rezignací Borise Johnsona na pozici šéfa konzervativní strany, a tedy na post premiéra vydal prestižní magazín The Economist tvrdý profil vlády tohoto muže s titulkem Clownfall. Pád klauna tehdy sice ještě nebyl oficiální, ale byl podle všech nevyhnutelný a Economist poměrně natvrdo napsal důvody k odstoupení.

Ne, nebyly to skandály, které se staly pomyslnou rozbuškou. Byly to zásadní problémy kdysi velkého impéria, které Johnson nedokázal řešit, natož vyřešit. Miliony lidí čekají na odložené zdravotní úkony, což se zásadně podepíše na kondici země. Populace výrazným způsobem stárne a podíl seniorů, na které dolehnou případné ekonomické problémy, roste tak, že již nyní je zaděláno na neřešitelný problém pro zdravotní systém pro rok 2035 a dál.

A samozřejmě inflace. Růst cen v Británii přesáhl hranici 9 procent, což je 40leté maximum a což podle Economistu povede k zásadnímu ochlazení britské ekonomiky. A co hůř: britské hospodářství poroste v nadcházejících letech vůbec nejpomaleji z celé G7.

Brexit, pandemie, válka

Na to, že všichni podporovatelé, či spíše prodejci myšlenky Brexitu hlásali, že bez EU bude Británii lépe, jde o výsledek vskutku tragický. A připomeňme, že Boris Johnson patřil k nejhlasitějším prodavačům Brexitu a také v roli premiéra to byl právě on, kdo slíbil uskutečnění onoho ostrovního ráje bez Bruselu.

Namísto toho je nyní Británie v rozkladu, který je znát téměř všude. A navzdory tomu, že podle Economistu mají aktuální problémy hlubší příčiny, na všech z nich „najdeme Johnsonovy otisky prstů“.

Samozřejmě Johnsonova vláda čelila složitým momentům, dokonce se často říká, že bezprecedentním okolnostem. Nejprve pandemie, poté z ní vycházející ekonomické problémy a následně válka na Ukrajině. Ano, s tím vším se měl Johnson popasovat. Nicméně, neuspěl. A naopak během těžkých chvil tu přiléval do ohně (na jedné straně škemrání Británie o pomoc se zásobováním, na straně druhé podkopávání dohody mezi Británií a Unií), tu zase podkopával vlastní autoritu (proslulý skandál se zahradním mejdanem v sídle premiéra během lockdownu).

Znemožněný tlučhuba

Politický styl Johnsona byl stále stejný jako při prodávání myšlenky Brexitu: hlasitě křičet, zveličovat vlastní, byť marginální úspěchy, zveličovat problémy odpůrců a jejich označování za nepřátele, v jednání prosazovat své ego i třeba proti zájmům případné dohody. A samozřejmě notná dávka charizmatu, z něhož ostatně Johnson do velké míry čerpal svůj úspěch.

A právě proto se nelze úplně divit aktuálním reakcím na Johnsonův pád. Reakce napříč politickým i názorovým spektrem jsou až nečekaně jednoznačné: Johnson se stal odpornou postavou, jejíž dotek se rovná cejchu smrti. I proto byl pád jeho vlády tak rychlý. Všichni se snaží od něj utéct co nejdál. Zůstal jako ten proslulý kůl v plotě, podobně jako při pádu lídra náboženského kultu, kterého ostatně Johnson tak trochu hrál podobně jako další populističtí politici.

Fantazijní politika

Pro historii pak Johnsonovy tři roky vlády představují doslova laboratoř problematiky populistické politiky. Johnson sliboval vše, co bylo potřeba slíbit. Na pandemii briskně zareagoval slibem vrtulníkových peněz, zároveň chtěl snižovat daně. Krom toho, že vyslyšel všechna přání lidu, dařilo se mu uspokojovat také roztříštěné názorové proudy uvnitř konzervativní strany. Právě v ní totiž v posledních letech značně posílilo centristické křídlo severních teritorií, jehož politika se přibližuje labouristickým receptům vládnutí.

Jak ale padlo již dříve, výsledkem této populistické politiky je jen spálená země, kde se problémy vrší, neřeší a přesouvají na další vlády. Economist to geniálně popsal jako fantazijní politiku (v orig. politics of fantasy), tedy politiku, která funguje opravdu jen v našich představách, či lépe v představách voličů, kteří samozřejmě chtějí platit nízké daně a stejně samozřejmě chtějí veškeré výhody sociálního státu. Že to v reálném světě není možné, vám ale populista nikdy neřekne.

Poučení z britského krizového vývoje

Johnson dokonale ukázal, že to nejhorší, co se může populistovi stát, je zisk moci. Jeho „zbraně“ pak přestávají fungovat a pokusy realizovat fantazijní představy dopadají katastrofálně.

Vzhledem k tomu, že populismus ovládá velkou část zemí nejpozději od roku 2015, je jasné, že nás všechny ještě čekají pořádné problémy.

