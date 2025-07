Stanislav Šulc: Patnáctiprocentní cla pro EU jsou nejlepší ze všech špatných variant

Trvalo to jen necelé čtyři měsíce a nová obchodní dohoda mezi Evropskou unií a USA je upečená. Nakonec bude na evropské zboží uvaleno dodatečné 15procentní clo, což je sice o něco vyšší, než představuje základní americký tarif, ale také o hodně nižší, než jakými cly americký prezident Evropě vyhrožoval.

Zdá se, že se s americkým prezidentem skutečně lze na něčem dohodnout. Potvrdila to Evropská unie, která dotáhla jednání o nových clech. Výsledek je sice o něco horší, než by byla ideální varianta, ale je o poznání lepší, než by představovaly černé scénáře.

Výsledných 15 procent, a to včetně automobilů, léčiv a polovodičů, je totiž úroveň, kterou by podle ekonomů měly firmy zvládnout. Katastrofa se tak nekoná, nebo v to alespoň chceme věřit.

Několik dobrých zpráv

Podstatnější ale jsou nyní prozatím vedlejší motivy celého jednání. Předně americkému prezidentovi se nepodařilo rozbít evropský blok, o což zprvu usiloval a čemuž odpovídala prvotní jednání některých politiků. Nakonec EU vyjednala svou pozici jednolitě, čímž prokázala více odolnosti, než se zprvu mohlo zdát.

S tím souvisí také druhá dobrá zpráva, kterou byla relativní sebejistota. Sice EU nevystupuje jako Donald Trump a neházela každý den novými a absurdnějšími výpady vůči důležitému obchodnímu partnerovi. To si sice mnozí překládají jako slabost, finální výsledek ale ukazuje, že to nic takového není. Naopak, EU potvrdila sílu, která možná není sexy pro sociální sítě, ale firmy a občané by ji měli začít chápat, respektovat a v jednu chvíli snad i obdivovat.

Posílení vnitřního trhu

A konečně tu je také třetí zásadní pozitivum, které se zatím sice nezhmotňuje v konkrétních důsledcích, ale možná jednou budou právě tyto měsíce zpětně označovány jako okamžik obratu. Tím je otevření debaty o snižování a jednou snad i konečném zrušení obchodních bariér, které stále existují uvnitř oficiálně volného trhu v rámci EU.

Tato omezení jsou často dána snad i pochopitelnými příčinami. Může jít o snahu chránit vlastní občany, vylepšovat podmínky vlastním firmám, někdy třeba nedůvěra v sílu celoevropského řešení některých problémů.

Jenomže v důsledcích to vede k výraznějším problémům, kde tím hlavním je snížení konkurenceschopnosti evropských podniků. Ty pak nemohou růst na globální velikost. Jak řekl třeba vlastník Mattoni 1873 Alessandro Pasquale v rozhovoru pro náš magazín Newstream CLUB – nechme růst lokální šampiony na evropskou a posléze globální úroveň.

Nejlepší ze všech špatných variant

Ano, 15procentní cla jsou důležitou informací pro evropské firmy. Odteď vědí, s čím budou moci počítat, jak mají investovat, kde a co mají vyrábět. Bude to mít dopady. Snad v historickém měřítku převáží pozitiva.

Zatím je úroveň 15 procent vlastně nejlepší ze všech špatných variant. I proto, že EU se EU nenechala zatáhnout do obchodní války, v níž, jak říkají ekonomové, prohrají vždycky všichni.