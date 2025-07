Lutnick: EU musí otevřít své trhy pro americký export, aby přesvědčila Trumpa

Evropská unie usiluje o odvrácení hrozby třicetiprocentního cla na svůj vývoz do USA. Americký prezident Donald Trump má o možné dohodě jednat dnes večer ve Skotsku s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Podle amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka musí EU výměnou otevřít své trhy americkému exportu.

Evropská unie musí otevřít své trhy pro americký export, aby přesvědčila amerického prezidenta Donalda Trumpa, že má snížit hrozící clo ve výši 30 procent, které má začít platit 1. srpna. V rozhovoru s Fox News to uvedl americký ministr obchodu Howard Lutnick.

Obchodní vztahy mezi EU a USA by měl dnes večer ve Skotsku řešit americký prezident a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která za ním přicestovala z Bruselu. EU doufá v uzavření dohody o clech.

„Otázkou je, zda prezidentu Trumpovi nabídnou dostatečně dobrou dohodu, která by mu stála za to, aby odstoupil od třicetiprocentních cel, která stanovil,“ řekl Lutnick, který se má jednání mezi EU a USA rovněž zúčastnit. Na unijní straně by měl být zase po boku von der Leyenové přítomen eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič.

Konečné rozhodnutí bude podle Lutnicka právě na Trumpovi. Americký prezident po své pátečním příjezdu do Skotska uvedl, že von der Leyenová je vysoce respektovanou vůdkyní a že se těší na setkání s ní na svém golfovém hřišti v Turnberry. Jak tehdy uvedl, šance na uzavření obchodní dohody mezi Spojenými státy a Evropskou unií je 50 na 50, možná i méně. Vzápětí ale na další dotaz dodal, že EU má docela dobrou šanci dohodu uzavřít.

Jednání mezi unijními a americkými představiteli by měla začít v 17:30 SELČ. O manévrovacím prostoru pro šéfku unijní exekutivy během jednání s Trumpem debatovali ještě v neděli dopoledne velvyslanci členských států při EU během své cesty do Grónska, kterou jim zorganizovalo dánské předsednictví v Radě EU. Narychlo svolaný takzvaný Coreper o celé situaci diskutovat i se zástupci Evropské komise. Další jednání diplomatů jednotlivých států EU se očekává v pondělí.

Takzvaná principiální dohoda, tedy o základních bodech, byla podle všeho už na spadnutí na začátku července. Jednal o ní eurokomisař Šefčovič právě s ministrem Lutnickem. V sobotu 12. července však Trump v překvapivém dopise Bruselu oznámil, že Spojené státy od 1. srpna zavedou třicetiprocentní cla na zboží z EU. A veškerá jednání se rozběhla nanovo.