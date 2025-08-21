Nový magazín právě vychází!

Celní válka zažehnána. USA a EU uzavřely obchodní dohodu

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen a americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy a Evropská unie uzavřely rámcovou obchodní smlouvu. Ta potvrzuje předběžnou ústní dohodu, na které se obě strany shodly v červenci. Zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel na na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. Vyplývá to ze společného prohlášení, jež obě strany zveřejnily. V případě automobilů jde o snížení z aktuální úhrnné sazby 27,5 procenta, v případě čipů americký prezident Donald Trump hovoří o možnosti uvalit na dovoz z většiny zemí 100procentní clo. Tomu se podle dohody EU vyhne.

Podle unijního komisaře pro obchod Maroše Šefčoviče by alternativa k uzavřené dohodě byla obchodní válka s mimořádně vysokými cly a politická eskalace. „To by ohrozilo pracovní místa, růst a podniky na obou stranách Atlantiku,“ uvedl Šefčovič.

V prohlášení obě strany uvedly přijaté závazky, včetně slibu EU odstranit cla na všechny průmyslové výrobky z USA a poskytnout preferenční přístup na trh pro širokou škálu zemědělských produktů z USA.

Americký prezident Donald Trump

Trump zatím českou ekonomiku nepoškodil. Nová prognóza navíc zlepšuje odhad růstu

Money

Ministerstvo financí ve své zveřejněné prognóze zlepšuje letošní výhled růstu české ekonomiky. Zatímco v poslední, dubnové prognóze počítalo s růstem v rozsahu rovných dvou procent, nyní předpokládá vzestup o 2,1 procenta. A to přesto, že letošní hlavní tahoun tuzemské ekonomiky, spotřeba domácností, má růst pomaleji, než se ministerstvo v dubnu domnívalo – namísto 3,6 jen o tři procenta.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Washington podnikne kroky ke snížení současných cel ve výši 27,5 procenta na dovoz automobilů a automobilových dílů, jakmile Brusel zavede legislativu potřebnou k provedení slíbeného snížení cel na americké zboží.

Unie se také zavazuje k nákupu amerického zkapalněného zemního plynu (LNG), ropy a produktů jaderné energie v hodnotě 750 miliard dolarů (15,8 bilionu korun) do roku 2028. Evropské podniky mají investovat 600 miliard dolarů do strategických sektorů v USA do roku 2028.

EU podle prohlášení plánuje významné zvýšení nákupů vojenského vybavení ze Spojených států, a to „s podporou a za pomoci americké vlády“. „Tento závazek odráží společnou strategickou prioritu prohloubit transatlantickou spolupráci v oblasti obranného průmyslu, posílit interoperabilitu NATO a zajistit, aby evropští spojenci byli vybaveni nejmodernějšími a nejspolehlivějšími obrannými technologiemi, které jsou k dispozici,“ stojí v prohlášení.

Euro měna

Piráti jsou pro zavedení eura. A to co nejrychleji

Politika

Nyní opoziční Piráti jsou pro co nejrychlejší zavedení eura. V ekonomické části programu pro nadcházející sněmovní volby slibují také například růst výnosů z individuálního penzijního spoření a zvyšování minimální mzdy. K vizím Pirátů patří i vybudování IT centra, obdoby amerického Silicon Valley. Hospodářskou a finanční část programu představili pirátští kandidáti do dolní komory Václav Vislous, Libor Dušek, Mikuláš Ferjenčík a Tereza Nislerová.

ČTK

Přečíst článek

Dohoda zahrnuje i spolupráci v oblastech jako umělá inteligence (AI), kybernetická bezpečnost nebo ochrana technologií. Spojené státy a Evropská unie se v posledních letech potýkají s konkurencí Číny, s čímž se pojí obavy z krádeží technologií. Obě strany se zavázaly ke snižování takzvaných netarifních překážek a ke vzájemnému uznávání standardů v různých průmyslových odvětvích.

Naopak součástí dohody zatím nejsou výjimky pro vína a lihoviny, uvedl Šefčovič s tím, že ale unie téma nepovažuje zdaleka za uzavřené. „Mohu vám však říci, že Evropská komise se jasně zavázala, že tuto otázku předloží k projednání,“ sdělil komisař agentuře Reuters.

EU se naopak zavázala prodloužit stávající nařízení, které odstraňuje cla na čerstvé a mražené humry z USA. Tato dohoda dojednaná za Trumpova prvního období v roce 2020 totiž vyprší 31. července.

Americký prezident Donald Trump a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámili dohodu 27. července na Trumpově luxusním golfovém hřišti v Turnberry ve Skotsku po hodinovém jednání, které následovalo po měsících jednání.

Trumpův tah Leyenovou na šachovnici: EU netahala za kratší konec. Nezatahala si vůbec

Trumpova cla jako ekonomický stín nad Evropou. Zpomalí růst, ale krátkodobě zlevní život

