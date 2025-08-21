Celní válka zažehnána. USA a EU uzavřely obchodní dohodu
Spojené státy a Evropská unie uzavřely rámcovou obchodní smlouvu. Ta potvrzuje předběžnou ústní dohodu, na které se obě strany shodly v červenci. Zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel na na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. Vyplývá to ze společného prohlášení, jež obě strany zveřejnily. V případě automobilů jde o snížení z aktuální úhrnné sazby 27,5 procenta, v případě čipů americký prezident Donald Trump hovoří o možnosti uvalit na dovoz z většiny zemí 100procentní clo. Tomu se podle dohody EU vyhne.
Podle unijního komisaře pro obchod Maroše Šefčoviče by alternativa k uzavřené dohodě byla obchodní válka s mimořádně vysokými cly a politická eskalace. „To by ohrozilo pracovní místa, růst a podniky na obou stranách Atlantiku,“ uvedl Šefčovič.
V prohlášení obě strany uvedly přijaté závazky, včetně slibu EU odstranit cla na všechny průmyslové výrobky z USA a poskytnout preferenční přístup na trh pro širokou škálu zemědělských produktů z USA.
Washington podnikne kroky ke snížení současných cel ve výši 27,5 procenta na dovoz automobilů a automobilových dílů, jakmile Brusel zavede legislativu potřebnou k provedení slíbeného snížení cel na americké zboží.
Unie se také zavazuje k nákupu amerického zkapalněného zemního plynu (LNG), ropy a produktů jaderné energie v hodnotě 750 miliard dolarů (15,8 bilionu korun) do roku 2028. Evropské podniky mají investovat 600 miliard dolarů do strategických sektorů v USA do roku 2028.
EU podle prohlášení plánuje významné zvýšení nákupů vojenského vybavení ze Spojených států, a to „s podporou a za pomoci americké vlády“. „Tento závazek odráží společnou strategickou prioritu prohloubit transatlantickou spolupráci v oblasti obranného průmyslu, posílit interoperabilitu NATO a zajistit, aby evropští spojenci byli vybaveni nejmodernějšími a nejspolehlivějšími obrannými technologiemi, které jsou k dispozici,“ stojí v prohlášení.
Dohoda zahrnuje i spolupráci v oblastech jako umělá inteligence (AI), kybernetická bezpečnost nebo ochrana technologií. Spojené státy a Evropská unie se v posledních letech potýkají s konkurencí Číny, s čímž se pojí obavy z krádeží technologií. Obě strany se zavázaly ke snižování takzvaných netarifních překážek a ke vzájemnému uznávání standardů v různých průmyslových odvětvích.
Naopak součástí dohody zatím nejsou výjimky pro vína a lihoviny, uvedl Šefčovič s tím, že ale unie téma nepovažuje zdaleka za uzavřené. „Mohu vám však říci, že Evropská komise se jasně zavázala, že tuto otázku předloží k projednání,“ sdělil komisař agentuře Reuters.
EU se naopak zavázala prodloužit stávající nařízení, které odstraňuje cla na čerstvé a mražené humry z USA. Tato dohoda dojednaná za Trumpova prvního období v roce 2020 totiž vyprší 31. července.
Americký prezident Donald Trump a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámili dohodu 27. července na Trumpově luxusním golfovém hřišti v Turnberry ve Skotsku po hodinovém jednání, které následovalo po měsících jednání.