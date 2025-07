Lukáš Kovanda: Art of the Deal podle Trumpa. Evropa mu pošle biliony a ještě děkuje

Nová obchodní dohoda USA a EU je dobrou zprávou pro Česko. Evropská unie však na oplátku za nakonec jen 15procentní clo pošle Americe přes 30 bilionů korun. Tomu se říká "Art of the Deal" Donalda Trumpa.

Spojené státy a Evropská unie se v neděli dohodly na nové podobě obchodních vztahů. Vývoz EU do USA bude čelit 15procentnímu clu u většiny exportních položek (výjimku mají představovat zejména farmaceutické přípravky a dále ocel a hliník), a to včetně automobilů a autodílů. To je dobrá zpráva pro Česko, jehož automobilový průmysl je na vývozu do USA poměrně silně závislý, i když zejména nepřímo, hlavně skrze Německo.

Americký prezident Donald Trump v uplynulých týdnech hrozil nejprve 50procentním, a posléze 30procentním clem. Na první pohled se tedy zdá, že se Evropské unii podařilo dosáhnout významného ústupku ze strany Ameriky. Jenže…

Součástí dnešní dohody je i závazek Bruselu nakoupit od USA energetické suroviny za takřka 16 bilionů korun. Dalších skoro 13 bilionů korun pošle Americe v investicích. A navrch vykoupí americké zbraně na roky dopředu.

Za to vše tedy dostane od Trumpa „jen“ 15procentní clo. Přitom před Trumpovým nástupem do Bílého domu letos v lednu čelila EU průměrnému efektivnímu clu v USA jen 4,8 procenta. Nová průměrná efektivní celní sazba, které zboží z EU v USA bude čelit, tak bude pořád o výrazných více než deset procentních bodů vyšší, než byla ta z doby před Trumpovým nástupem.

Trump se může světu pochlubit – „vidíte, tohle je ten můj Art of the Deal“.