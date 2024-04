Stanislav Šulc: Opatrná ČNB? Strašák inflace se může vrátit velmi brzy

Guvernér České národní banky připustil, že snižování sazeb může pokračovat. Brzy bychom se tak mohli dostat nadohled 5procentní hranici. Pak ale podle guvernérových slov začne být ČNB ostražitější. A není se čemu divit. Boj s inflací totiž není ani zdaleka vyhraný. Ačkoli se to na první pohled nemusí zdát.

Ve hře jsou v současnosti dva důležité ukazatele. Celkový inflace na úrovni dvou procent a základní úroková sazba Česlé národní banky ve výši 5,75 procenta. Zatímco druhé má podle slov guvernéra centrální banky nadále klesat, to první je pravděpodobně na nejnižší úrovni z celého letošního roku.

Ostatně sama ČNB ve své makroekonomické prognóze připouští, že letošní inflace bude 2,6 procent, tedy vyšší než ta aktuální. A jen tak mimochodem: ve stejné prognóze stojí, že na konci roku budou sazby na čtyřech procentech, tedy téměř o dva procentní body níž, než momentálně jsou.

Problém zvaný služby

Opatrnost ČNB je více než namístě. Ve svých modelech zcela jistě vidí aktuálně nejzásadnější problém, který reálně v ekonomice existuje. A tím je přetrvávající inflace ve službách.

Podle hlavního ekonoma J&T Banky Petra Sklenáře ve službách přetrvává zvýšená inflace v Česku, eurozóně i americké ekonomice. I proto ECB dlouho odkládala začátek snižování sazeb a z jara se očekávání přesouvají na poslední předprázdninové zasedání v červnu. Kvůli této inflaci (ve spojení s přehřívajícím se pracovním trhem) pak Fed začátek snižování také odkládá, a dokonce se rostou spekulace, že by letos nemusel sazby snížit vůbec. Což by představovalo problém zejména pro investory a také pro emerging markets, které jsou na pevnost dolaru enormně citlivé.

Inspirace Fedem?

V Česku je situace obdobná. Ve službách podle Sklenářových dat inflace překonává hranici 5 procent, tedy je výrazně nad cílem ČNB. A to přestože celková inflace dosáhla dvouprocentního cíle již dva měsíce v řadě.

Jenomže na tom se nejvíce podepisují cenové propady u extrémně volatilních komodit, tedy potravin a energií, u nichž po vystřelení v roce 2022 a 2023 letos zkrátka tempo růstu zpomaluje, nebo dokonce klesá.

Tyto vlivy však v průběhu roku odezní a začnou se projevovat dlouhodobější proinflační tlaky, které se do celkové inflace propíšou opětovným růstem.

A právě zde se bude odehrávat klíčový boj o další pokles sazeb. Například Fed v tom má poměrně jasno: růst ekonomiky za cenu další inflace si nechce dovolit.

Vyhráno ještě není

ČNB bude ve složitější situaci, protože růst ekonomiky zatím příliš razantní není, a tak by jej potřebovala stimulovat právě poklesem sazeb. Jenomže vzhledem k tomu, že ve službách přetrvává zvýšená inflace, manévrovací prostor pro ČNB tak není největší.

Buď jak buď, role ČNB bude ještě jednou zásadní. A ačkoli jedno velké vítězství si již oprávněně připsala, vyhráno zcela ještě nemá.