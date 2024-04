Stanislav Šulc: Eurovolby se blíží. Strany a hnutí líčí hlavně na antisystémové voliče

Antisystémová, či jinak vyhrocená politická uskupení podle odhadů mají výrazně posílit v příštím Evropském parlamentu, který vzejde z červnových voleb. Nyní se uzavřely české kandidátky. A při pohledu na tu třicítku koalic, stran a hnutí by byl skoro zázrak, kdyby se původní předpovědi nenaplnily. O antihlasy totiž usiluje valná většina z kandidujících stran.

Volby do Evropského parlamentu se blíží. A očekávají se v podstatě dva důležité „pohyby“ oproti stávajícímu parlamentu.

Prvním by mělo být omezení hlasů ekologických, respektive těch, které na sílu prosazují Green Deal a další restriktivní opatření. Druhým pak má být naopak posílení stran populistických, antisystémových a jinak vyhrocených, které naopak slibují vládu „normálních lidí“, „zdravého rozumu“ a jež mají údajně jednoduchá řešení na všechny neduhy světa, tedy zejména Evropské unie.

Česko by pak nemělo být výjimkou. A finální třicítka hnutí, koalic a stran, které dokázaly podat kandidátky v souladu se zákonem, tomu také napovídá.

Nejsme strana

Už na první pohled je zábavné sledovat, jak se některá uskupení snaží vymezovat vůči politickému establishmentu. A to jednoduše tím, že se neoznačují za politické strany, ale za hnutí. Těch tu je hned celá řada na výběr a opozičním ANO 2011 to jen začíná. Následují například ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY (zastavíme drahotu a válku), dále Česká republika na 1. místě! nebo SENIOŘI SOBĚ.

Že tato hnutí velmi často využívají verzály místo standardního střídání velkých a malých písmen, případně nešetří vykřičníky a závorkami, je už jen druhotný vtip.

Z uskupení, která se naopak nebojí označit za politickou stranu, a to dokonce tak, až si to dalo do názvu, je Mourek - politická strana.

Spolu nejen Spolu

Další zajímavostí je opravdu vysoký počet koalicí, které do voleb jdou. A vládní koalicí Spolu to opět teprve začíná.

Následuje například dvojice koalic, v nichž by někdo mohl mít zmatek: PRO - Jindřicha Rajchla a PRO vystoupení z EU. Ačkoli by se v tom průměrný volič mohl ztrácet, jedno je jisté, ať zvolí kterékoli PRO, rozhodně bude spíš proti Evropské unii a současnému politickému establishmentu. A o to řadě lidem půjde.

Ne systém ne

Ostatně ti, kdo půjdou protestně volit proti EU, mají menu opravdu široké. O dvou ANO a dvou PRO jsme již mluvili, ale je toho víc. Mnohem víc.

Například taková inovovaná ČSSD. To není sociální demokracie, jak by se mohl někdo plést. Místo toho si volbou této koalice mohou do Evropy poslat zástupce hned tří stran, a to ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie, Směr Česká republika a DOMOV. A jestli je cílem těchto voleb „Evropě to osladit“, tohle rozhodně bude jedna z cest.

Ale ne jediná. Další čtyři uskupení budou ve formě seznamu, jen každý název bude mít délku odstavce. Pro lepší orientaci je očíslujeme:

1) LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - min. mzda 70.000 Kč, min. důchod 50.000 Kč, návrat cen energií na ceny z roku 2019, v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitostí, STOP válce.

2) Referendum o vstupu ČR do EU v roce 2003 bylo zmanipulováno státem placenou kampaní za 200 mil. Kč, která občanům sdělila pouze výhody členství, nevýhody byly zamlčeny - i přesto z celkem 8,3 mil. voličů pouze 3,5 mil. hlasovalo pro vstup (4,8 mil. voličů bylo proti nebo nehlasovalo). Švýcaři se stali jedním z nejbohatších národů světa a členy EU nejsou. Vztahy s EU řeší prostřednictvím Evropského sdružení volného obchodu a bilaterálních smluv. Vydáme se stejnou cestou.

3) Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou politickou funkci; nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi. Jdeme jinou cestou - najdete ji na webu www.urza.cz.

4) STAČILO!, koalice Komunistické strany Čech a Moravy, Spojených demokratů - Sdružení nezávislých, České strany národně sociální.

A pak tu je samozřejmě tradiční účastník všech voleb Petr Cibulka, jehož uskupení má název delší než dosavadní text.

Volit Evropu?

Ze všech třiceti uskupení jsou nějak protievropsky naladění téměř všichni. Kdo by chtěl volit ostentativně proevropskou politiku, pravděpodobně by měl zkusit některou z vládních stran, které ještě ze všech vyznívají nejméně euroskepticky. Jestli tomu tak skutečně bude, ukáže až nyní startující žhavá fáze kampaně, kde lze očekávat obzvlášť vyhrocený boj o anti-hlasy.

Aktuálně jsou strany stále ještě seřazené podle abecedy. V úterý budou vylosována čísla, na která se těší zejména dvojice hnutí ANO a PRO, protože ten, kdo bude dřív, bude mít jasnou výhodu. Ten druhý se bude muset v kampani o hodně víc snažit.