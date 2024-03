Guvernéři ECB: V Evropě začnou klesat úrokové sazby dříve než v USA

Evropská centrální banka (ECB) by mohla zahájit snižování úrokových sazeb dříve než americká centrální banka (Fed). V rozhovoru s rakouským listem Kronen Zeitung to uvedl guvernér rakouské centrální banky Robert Holzmann, který je zároveň členem Rady guvernérů ECB.

Holzmann upozornil, že evropská ekonomika nyní roste pomaleji než ekonomika Spojených států. Snižování úrokových sazeb obvykle podporuje hospodářský růst. Jejich zvyšování naopak ekonomickou aktivitu brzdí a pomáhá omezovat inflační tlaky.

Šéf řecké centrální banky Jannis Sturnaras, který je rovněž členem Rady guvernérů ECB, uvedl v rozhovoru s listem Proto Thema, že pokládá za možné snížit v letošním roce úrokové sazby čtyřikrát, a to celkem o jeden procentní bod.

ECB předloni v červenci zahájila zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat pod kontrolu inflaci, loni v říjnu nicméně zvyšování úroků přerušila. Od té doby drží svou základní úrokovou sazbu na 4,5 procenta. Beze změny ji ponechala i na svém březnovém zasedání. Zároveň ale snížila odhad inflace v eurozóně pro letošní i příští rok, což by mohlo otevírat dveře k zahájení redukce úroků.

Musí klapnout prognóza

"Pokud se inflace bude vyvíjet v souladu s naší březnovou prognózou a pokud bude tento trend pokračovat do konce roku, věřím, že ECB letos přikročí k redukcím úroků," uvedl Sturnaras. "Osobně se domnívám, že jsou v letošním roce možná čtyři snížení, a to vždy o čtvrtinu procentního bodu," dodal. Upozornil nicméně, že tento názor nesdílí všichni představitelé ECB. "Někteří kolegové jsou opatrnější a domnívají se, že snižování úrokových sazeb by mělo být umírněnější," prohlásil.

Fed minulý týden ponechal svou základní úrokovou sazbu v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, což je nejvyšší úroveň za 22 let. Potvrdil nicméně, že v letošním roce počítá s trojím snížením základní sazby, celkem o 0,75 procentního bodu.

Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v únoru zpomalil na 2,6 procenta z lednových 2,8 procenta. Inflace nicméně zůstala nad dvouprocentním cílem ECB. V USA v únoru meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 3,2 procenta z lednových 3,1 procenta.