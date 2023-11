Dalibor Martínek: Kdy přestaneme hrát hru na klimatickou změnu? Západ se vyžívá v klimatickém trýznění

Obří kus ledu, pojmenovaný podle BBC jako A23a, se prý dal do pohybu, poháněn větrnými a mořskými proudy. Úchvatnou katastrofickou zprávu přináší jeden z nejrespektovanějších světových zpravodajských serverů. Vše v kontextu narativu, že se na svět řítí jakási klimatická katastrofa.

Reklama

Pravdou však je, že katastrofu si působíme sami na sobě. Klima je v pohodě. Jen hysterie západního světa parně dovede současný řád ke katastrofě. Pokud se vládní elity neproberou. A to se nedá, při pohledu na klimatické běsnění, očekávat.

Jaká je pravda kolem klimatické změny, kolem globálního oteplování? Panuje kolem toho v západním světě všeobecný úzus, že změna klimatu prostě je. Že se otepluje. Západní média proto v pravidelném rytmu přinášejí tklivé reportáže na téma, jak se nějaký ostrov v Tichomoří potápí a místní nebožáci nevědí, kam se uchýlit. Je to takový kolorit západní civilizace. Strašit se možnou budoucí katastrofou, reptat a demonstrovat, lepit se na silnice.

Dalibor Martínek: Můj klimatický coming-out. Nevěřím, a CO2 je fajn Názory V Glasgow začala další konference o klimatu. V Británii se patrně západní státy opět budou mrskat za domnělou škodu na klimatu. Média budou čekat „větší závazky“. Státům z Asie, Afriky nebo Jižní Ameriky to bude dál jedno. Čína již zveřejnila, že bude do vzduchu oxid uhličitý vypouštět dál v nezmenšené míře. Tolik stručný úvod. Dalibor Martínek Přečíst článek

Žádná klimatická krize neexistuje

Vše se přitom děje na veřejný dluh. Protože na Západě se práce už nenosí. Vesele žít život nejkrásnější etapy západního světa. Každá z evropských zemí žije na dluh. Český letošní očekávaný schodek veřejných financí ve výši 250 miliard korun je známý. Se schodkem hospodaří Francie, Itálie, Španělsko. A spousta dalších zemí. Ono to však úplně nesouvisí s mytickou klimatickou změnou. Prostě chceme peníze, utrácet, žít na plno. Dluh nedluh, po nás potopa. Takže proč se vlastně tolik zabýváme klimatem?

Je strašně těžké si přiznat, že žádná klimatická krize neexistuje. Jakési vědecké studie tvrdí, že existuje. Jiné zase říkají, že ne. Vědci vždy najdou argumenty pro i proti, opírat se o vědecké studie je ošidné. Lepší je využít vlastní rozum.

Dalibor Martínek: Miliarda korun na výběh pro ledního medvěda? Symbol dekadence české společnosti Názory Pražská zoologická zahrada pobere 1,2 miliardy korun dotací z rozpočtu hlavního města Prahy na vytvoření nového výběhu pro ledního medvěda. Magistrát potvrdil podle médií navýšení dotace na výstavbu areálu pro ledního medvěda v pražské zoo o tři sta milionů korun z původních víc než osmi set milionů korun na 1,2 miliardy. Prý si to žádá nová dispozice. Dalibor Martínek Přečíst článek

Ekonomická sebevražda

V současnosti jsme zmasírováni myšlenkami mládežníků, kteří ani pořádně nechodili do školy. Válcují nám do hlav, že možná za deset let už nebude na světě možné žít. Opak je pravdou. Žít tady bude možné stovky, tisíce dalších let. Realita je taková, že počasí je každým dnem jiné. Někdy prší, jindy sněží. Chvilku je sucho a potom zase mokro. Člověk tento běh jen těžko dokáže ovlivnit. V Číně nebo v Indii, v Africe, to buď už vědí, nebo o tom vůbec nepřemýšlejí. A v klidu kácejí pralesy, pěstují olejové palmy, protože za jejich olej jim v Evropě dobře zaplatí. Dekadence.

Evropa si kolem krku omotala smyčku v podobě klimatických závazků. Ničí svůj autoprůmysl, který ji několik desítek let živil. I Čechy. Pokud si někdo pod sebou chce podtrhnou stoličku, je to jeho volba. Je však potřeba počítat s tím, že v příštích letech budeme následkem takových rozhodnutí řešit sociální problémy. Lidé nebudou mít práci, peníze. Začnou chodit na náměstí. Už to začíná. Mezitím v listopadu bude sněžit, tak jako v listopadu sněžilo i před tisíci lety.