Dalibor Martínek: Miliarda korun na výběh pro ledního medvěda? Symbol dekadence české společnosti

Pražská zoologická zahrada pobere 1,2 miliardy korun dotací z rozpočtu hlavního města Prahy na vytvoření nového výběhu pro ledního medvěda. Magistrát potvrdil podle médií navýšení dotace na výstavbu areálu pro ledního medvěda v pražské zoo o tři sta milionů korun z původních víc než osmi set milionů korun na 1,2 miliardy. Prý si to žádá nová dispozice.

Reklama

O původních osmi stech milionech na nový pavilon pro ledního medvěda patrně nevěděl nikdo z Pražanů, kde zoo sídlí. Částku již dříve schválil magistrát. Věc funguje tak, že se měšťané o zasedání rady či zastupitelstva nezajímají, nemají na to čas. Každý má své starosti. Někoho tam zvolíme a pak se děj vůle boží. Co se týká otázek kolem zoo, prostě o víkendu někam vyrazíte, a zahrada se zvířátky se jeví jako jedna z možností.

Jenže v pozadí této kratochvíle jde o stovky milionů korun. Vedení zoo, aktuálně v čele s Miroslavem Bobkem, na nezájem lidí o věci veřejné hřeší. Vlastně mu tento mediální stín vyhovuje. Starostí vedení zoo je dosáhnout na klíčové lidi z magistrátu, získat jakožto příspěvková organizace města co nejvíc peněz. To se daří. Takže Bobek je úspěšný ředitel. Nyní je plánem rozšířit či zvětšit pavilon pro lední medvědy.

V současnosti v pražské zoo přežívá jeden lední medvěd, samec Tom. Jeho partnerka Berta v září kvůli vysokému věku chcípla. Omlouvám se za tento nekorektní výraz, nicméně zvířata spíš chcípnou, než zemřou. Suma sumárum, 1,2 miliardy korun míří na zkvalitnění života jediného mohutného chudáčka původem z arktických krajů, který musí dlít v zoo ve střední Evropě.

Nový výběh pro lední medvědy v Zoo Praha se prodraží o 330 milionů Reality Nový pavilon pro lední medvědy v pražské zoo vyjde na 1,2 miliardy korun oproti původně předpokládané ceně 870 milionů korun. Zvýšení nákladů o 330 milionů korun tento týden schválili pražští radní. Důvodem je zvyšování cen stavebních prací, materiálů a obecná inflace. Nynější expozice ledních medvědů je otevřena od roku 1933, podle zástupců města a zoo je již nedostatečná. ČTK Přečíst článek

Pět tisíc ročních důchodů vs. pavilon pro jednoho medvěda

Argumentace zoo zní bizarně. Musíme se prý postarat o zvířata postižená klimatickou změnou. No. Za prvé netuším, jak předvádění bílého medvěda návštěvníkům v Praze v lepším areálu pomůže k záchraně klimatu. Za druhé, proč právě v Praze má trpět jedno zvíře, ve své domovině mučené globálním oteplováním a v Praze očumované platícími zákazníky? Jak pomůže nový areál za víc než miliardu veřejných peněz v boji proti klimatické změně?

Bývalý šéf pražské zoo Petr Fejk tvrdil, že chov ledního medvěda nemá v Praze co dělat. Ale kde je Fejkovi konec. Jeho nástupce Bobek vybojoval na magistrátu pro nový výběh tohoto medvěda 1,2 miliardy korun. Jen na okraj, oba muži se nemají v lásce.

Troška matematiky. Za 1,2 miliardy by se dalo vyplatit pět tisíc průměrných ročních důchodů (průměrný důchod překročil hranici 20 tisíc měsíčně). Jeden medvěd, který podle některých nemá v Praze co dělat, nebo pět tisíc důchodů na celý rok? Praha volí medvěda.

Dalibor Martínek: Průměrná penze je přes 20 tisíc korun. Je to dobrá zpráva? Spíš úpadek české společnosti Názory Máme tady nejlepší zprávu letošního léta. A není o tom, že bude celý červenec teplo, voda na koupalištích bez sinic. Nejlepší zprávu přináší nejlidovější ministr ze všech, Marian Jurečka. Průměrný starobní důchod by se mohl v lednu příštího roku dostat na 20 700 korun, oznámil slavnostně na tiskové konferenci. Dalibor Martínek Přečíst článek

Utrácet to by nám šlo, vydělávat už hůř

Po pravdě, i sedm set miliard korun státních peněz ročně na důchody, a částka bude každým rokem růst, je symbolem dekadence naší východně-západní ekonomiky. Už nebude nikdy víc potřeba práce, všechno za nás obstarají roboti, my si jen budeme užívat. Sen šedesátých let. Ten se však nenaplnil, práce je pořád potřeba. V přístupu k důchodům jsme v komunismu.

Když stát nemá peníze na důchodce, zvedá daně. Ministr financí Stanjura chce nyní navýšit odvody firmám i živnostníkům. Přitom evidentně peníze ve veřejném sektoru jsou. Praze nedělá problém utratit miliardu korun za areál pro medvěda. Stejný magistrát přitom brzy bude řešit, kde sehnat sto miliard na své velké projekty, na vnitřní dopravní okruh, na železniční propojení Čerčan a Berouna, na metro D. S těmito požadavky už se vedení hlavního města chystá jít za ministrem financí.

Tereza Zavadilová: Do důchodu později a s méně penězi? To se vládě zase povedlo Názory Vláda Petra Fialy má asi nejhorší marketéry na světě. Leda by cílem jejího konání v poslední době bylo získat v příštích parlamentních volbách co nejhorší možný výsledek. Nebo soutěží, kdo z ministrů umí lidi co nejvíce vystrašit? Zdravým rozumem se to totiž už jinak vysvětlit nedá. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Hledáme peníze na výstavbu dálnic, dálniční známka zdraží. Na penze, na investice. Vše je problém, ekonomika stagnuje. Veřejný sektor však nějakou tu miliardu vždycky dokáže vyškrábnout a utratit. Jak to dělá? To se soukromému podnikateli těžko podaří. To je ta dekadence.

Veřejný sektor bobtná na úkor soukromého. Nikdo s tím nemá problém. Řešíme schodek rozpočtu, nedostatek peněz na důchodce, na lékaře, na učitele. Popravdě, na všechny je peněz až moc. Celý problém našeho koutku civilizace je, že umíme víc utrácet než vydělávat. Všichni by chtěli pracovat pro erár, tam se to žije. Peníze odněkud prší, každoroční valorizace. Pavilón pro medvěda je symbolem dekadence našeho nakládání s financemi.