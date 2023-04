Dalibor Martínek: Z Evropy jdou samé dobré zprávy o klimatu. Škoda, že všechno bude dražší

Kolik neuvěřitelných výmyslů kolem klimatu jsou schopní dobře placení evropští politici vymyslet, z toho jde hlava kolem. V Africe, která má nejrychlejší populační přírůstek z celého světa, v řadě zemí je to přes tři procenta ročně, tomuto uvažování asi moc nerozumí. Pálí v kotli všechno, co kolem najdou a co hoří. Ale přesto je touhou řady Afričanů dostat se do Evropy a požívat díleček z blahobytu, který si Evropa před 150 lety vydobyla.

Nyní si Evropané pod sebou intenzivně řežou všechny své ekonomické větve, na kterých vybudovali prosperitu. Možná jedině finanční systém si drží, a s jeho pomocí se snaží přetavit další likvidování planety na své finanční účty. Pod záminkou záchrany planety. Nemusíme si nic nalhávat, jde primárně o peníze.

Takže, jaké jsou ty skvělé novinky o tom, jak Evropa zachraňuje klima? Evropa si schválila další svazující „klimatické normy“. Je to opět další tlustospis. Jen tak mimochodem, tyto šanony se vyrábějí z papíru, ze dřeva, z chudáků stromů, které jsme v Evropě už téměř vyhubili. Ještě nějaké rostou ve Finsku. A v Africe je hubí právě teď, během důležitých evropských zasedání kolem klimatu.

K obsahu nově schválené legislativy. Zachránci planety, Evropané, si odsouhlasili zpoplatnění emisí z vytápění budov a ze silniční dopravy. Rozumí vůbec někdo, kdo a za co bude komu platit? Budu platit za to, že jedu autem? Nebo bude opět dražší nafta a benzín? Budou platit státy, nebo jednotlivci, kteří vůbec netuší, co to v Bruselu vymýšlejí? Kdo tomu nerozumí, musí na stránkách Evropské unie provést asi tři sta osmnáct kliků, aby pochopil, která směrnice se ho bude týkat. Tomu se říká rozvoj.

Klimatická agenda bude spotřebitele bolet

Aby nebylo všemu dobru konec, Evropská unie na základě rozhodnutí z vůle lidu zavede také takzvané uhlíkové clo, a vytvoří „sociální klimatický fond“, který má zmírnit dopady očekávaného zdražení tepla pro domácnosti. Co znamená sousloví klimatický fond, nechť mezi sebou proberou lingvisté.

Záměry Bruselu se dají popsat i jinými slovy. Výroba tepla zdraží kvůli dodatečným poplatkům, z nichž část se převede do nově tvořeného fondu. Samozřejmě, že část vybraných peněz, což bude pro běžné smrtelníky jen součást faktury, o kterou jim ji dodavatel navýší, se bude podílet na platu úředníků a v důsledku i politiků. Takže jinými slovy, klimatická agenda finančně neublíží systému nebo politikům. Jenom opět o kousek vyždíme peněženky zákazníků, nás, Evropanů. Asi jsme tak bohatí, že si tyto experimenty můžeme dovolit.

Penězi, které se ve fondu sejdou, a které se budou rozdělovat do jednotlivých zemí, budou s chutí mávat v ruce lokální politici. I ti čeští. Budou se tvářit, jak skvěle v Bruselu pracovali, jak přispěli k záchraně planety, a kolik peněz ještě k tomu do své země přinesli. Budou se rozdělovat miliardy eur. To je mimochodem ta vábnička pro Afričany, to, kolik peněz se tady rozdává.

Peníze se bohužel nerozdávají z výkonnosti ekonomiky, ale z neustále nových poplatků, které platí Evropané, jejichž ekonomickou situaci a výkonnost klimatické výmysly neustále snižují. Poplatky budeme platit my všichni v cenách komodit či služeb. Někdo z toho bude mít prospěch. Úředníci vymyslí nová elektronická lejstra, jsme přece vyspělí a digitalizovaní. Softwarové firmy jistě přijdou s řešením, jako obvykle za šílené peníze.

Evropa míří k bezvýznamnosti

Celá ta věc bude mít obrovské provozní náklady. Miliony lidí, kteří to budou platit ve vyšších poplatcích. A také obří ekonomické dopady. Evropa usilovně pracuje na zániku svých ekonomických dovedností. Nejsmutnější na tom je, že to vůbec nesouvisí s klimatem. Klima si jde svou cestou. Jediná krize kolem klimatu je v přemýšlení o klimatu v lidech západního světa. Na klimatu přes všechny nové normy idealističtí Evropané nic nezmění. Ona totiž, a to se snad až nesmí říkat, žádná klimatická krize neexistuje.

Teď taková vsuvka: když se něco spálí a vznikne nechvalně proslulý oxid uhličitý, tak ho rostliny opět vstřebají do tvorby svých těl. Problém nejsou emise. Problémem je, že pálíme víc rostlin nebo mrtvých rostlin, tedy uhlí, než stačí dorůstat. Nové poplatky, které vymýšlejí dobře placení evropští politici, na tom nic nezmění.

Komické je, že se české ministerstvo průmyslu ještě chlubí, že si v Bruselu, u expertů na klima, dokázalo nechat schválit možnost utratit dalších deset miliard korun (ano, je třeba více vydávat z bohatého českého rozpočtu), na „ekologické“ teplárenství. Což znamená pálení biomasy. Rostlin, které zabírají zemědělskou půdu a jejich „ekologickým“ spalováním budeme opět přidávat oxid uhličitý do atmosféry. A na tomto zlepšování světa pracují tisíce vzdělaných lidí.