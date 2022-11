Stanislav Šulc: Koruna pod tlakem. Příští rok může razantně oslabit, přiznává i ČNB

ČNB již ve čtvrtek může zvýšit základní úrokové sazby. Půjde o zásadní moment zejména pro kurz české koruny. Před radou České národní banky v čele s guvernérem Alešem Michlem jsou složité měsíce. Již na jaře příštího roku by se mohla česká koruna dostat do vážných potíží. Roztočilo by to další vlnu inflace, míní komentátor newstream.cz Stanislav Šulc.

Česká koruna patří v letošním roce k nejstabilnějším aktivům. Kromě citelného propadu kolem začátku invaze ruských vojsk na Ukrajinu se drží v pásmu 24,20 – 24,50 za euro. Je to však za cenu intervencí České národní banky, která na obranu koruny vydává miliardy eur.

Zbraň proti inflaci

Právě kurz koruny si přitom aktuální rada centrální banky zvolila jako hlavní zbraň proti rostoucí inflaci. Sazby jsou podle ní již dostatečně vysoko a nemá cenu přetlačovat globální faktory.

„Devizový kurz je něco, co má centrální banka trochu ve své moci. Alespoň ta naše s velkým objemem devizových rezerv. Když kurz zpevňuje, zlevňujete tím dovozy, což přispívá k nižší inflaci,“ vysvětlil v létě Lidovým novinám člen bankovní rady ČNB Oldřich Dědek.

Velké rezervy jsou přitom pozůstatkem intervence z let 2013 až 2017, kdy ČNB oslabovala korunu právě nákupy eur. I kvůli tomu se podle názoru odborníka na měny z Art of Finance Petra Krčila z koruny stal cíl pro nájezdníky, což se i kvůli závazku ČNB nenechat korunu výrazněji oslabit může výrazně prodražit.

Koruna oslabí, přiznává ČNB

Podle ekonomů to povede v horizontu několika měsíců k velmi nebezpečné situaci.

„Na jaře může přijít situace, kdy bude ČNB mít již jen polovinu devizových rezerv, sazby budou na úrovni jako všude jinde, vliv války tady bude stále silný… a pak si trh může dát dvě a dvě dohromady a koruna může být skutečně v problémech,“ vysvětlil na konferenci Investiční výhledy pořádané EMUN Investiční společností Dušan Jalový z PPF Banky.

Podle něj je potřeba se podívat na okolní státy, které si ponechaly národní měny, tedy Polsko a Maďarsko. „Zlotý a forint za poslední léta značně oslabily. Není moc důvod, proč by příběh koruny měl být odlišný,“ dodal Jalový.

A s oslabením koruny, ačkoli nikterak dramatickým, počítá také Česká národní banka, alespoň podle její stále ještě aktuální makroekonomické prognózy. „Kurz koruny do poloviny příštího roku oslabí mírně pod 26 korun za euro, následně bude lehce posilovat,“ uvádí ČNB. Nicméně centrální banka svou novou makroekonomickou prognózu vydá již tento čtvrtek a bude zajímavé sledovat, zda právě projekci kurzu koruny nezmění.

ČNB ubývají rezervy

Stávající prognóza byla zveřejněna v létě a vychází z dat, kdy ČNB počítala s postupným poklesem inflace. Data za září však toto nepotvrdila, tlak na centrální banku tak opět vzrostl. Pokud by se na svém nejbližším měnověpolitickém zasedání rada ČNB rozhodla ještě mírně zvednout sazby, trh by to nejspíš uklidnilo a tlak na korunu by poklesl.

V opačném případě by ČNB musela pokračovat v intervenčním režimu. Její možnosti se však povážlivě krátí. „Od konce února do konce září se devizové rezervy ČNB snížily téměř o 40 miliard dolarů, což představuje už 23 procent devizových rezerv,“ uvedla analytička Ox Czechia Anna Kuhnová. Podle ní nejvyšší intenzitu měly intervence v průběhu letních měsíců. Právě tehdy přitom člen rady ČNB Oldřich Dědek v rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že má ČNB rezerv dostatek.

„Samozřejmě nemohu říkat žádná čísla. Údaje jsou publikovány se zpožděním. Mohu jen vyjádřit své přesvědčení, že jsme velmi daleko od bodu, v němž bychom začínali mít pocit, že se rezervy nebezpečně krátí,“ prohlásil Dědek.

Oslabení koruny by pak navíc roztočilo další vlnu inflace, která navíc zatím stále není pod kontrolou navzdory dřívějším predikcím většiny ekonomů.