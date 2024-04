Stanislav Šulc: Konec šetření. Volby se blíží a rozdávání peněz z eráru je zpět

Nebyla by to správná vláda, pokud by se nepokusila vyřešit takzvaný problém se sociálními dávkami. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se tak pouští do zásadní reformy, která má čtyři stávající populární dávky sloučit do jedné. Přitom rovnou připouští, že může dojít k navýšení celkových sociálních výdajů. Snaha šetřit deklarovaná v letech 2022 a 2023 je pryč. Už zase se pouští žilou státu, protože zdroje nejspíš už zase jsou.

Snížit počet úředníků a státních zaměstnanců, snížit výdaje na sociální dávky a podpořit malé a střední podniky. Svatá trojice většiny pravicových politiků a vlád. A byť nepříliš nahlas o ní ještě před několika měsíci hovořila i aktuální vláda Petra Fialy.

Snižování počtu úředníků se podařilo tím, že se škrtla neobsazená místa, podpora malých a středních podniků se odehrála snad jen škrtnutím EET, po čemž vlastně ani žádný podnikatel nevolal. A vrchovatě ji vyvážilo škrtání dotací a zvýšení daní, tedy pilíře konsolidačního balíčku.

A nyní je na místě pustit se také do finálního pilíře každé správné deklaratorně pravicové vlády – snížení sociálních dávek. Ale i tentokrát to trochu drhne a zdá se, že výsledkem bude takové to naše malé české „mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky“.

Šetřit znamená utratit víc

Nelze si v souvislosti s českou reformou dávek nevzpomenout na britský sitkom Jistě, pane ministře. Tajemník Sir Humphrey Appleby vysvětluje svému ministrovi, že šetřit znamená utratit více a aby bylo možné zvládnout propouštění úředníků, je potřeba nějaké další přijmout.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka přichází se zdánlivě zajímavou novinkou, takzvanou „superdávkou“, v rámci níž se spojí stávající čtyři podpory - příspěvek a doplatek na bydlení, přídavek na dítě a příspěvek na živobytí. Důvodem přitom není šetření, ale lepší cílení dávek. Zároveň Jurečkovo ministerstvo připouští, že v důsledcích mohou celkové výdaje na superdávku překonat součet výdajů na čtveřici dávek. Prostě a jednoduše proto, že si může o dávku požádat více lidí než doposud.

Zjednodušení systému? Tak určitě

Samozřejmě se vláda pokusí vytvořit celou sadu podmínek, za kterých potřební dostanou méně peněz, nebo o právo na dávky přijdou zcela (majetkový test atd…). Tedy jsme opět u toho, že zjednodušení systému přinese tak trochu složitější systém a úředníci (již nyní nestíhající) budou muset prověřovat více údajů. A na konci možná bude nějaké ušetření. A kdyby ne, přeci jsme dopředu řekli, že tady šetřit a priori nechceme.

Neméně tragikomické jsou teze o lepším cílení dávek. Odborník na chudobu Daniel Hůle upozornil na to, že zejména dávky určené dětem budou odvislé od celé řady faktorů rodičů. A na víc peněz si tak přijdou děti z lepších rodin.

Je to takové to cílení po našemu: střední třídě trochu přilepšit a ty skutečně potřebné zase trochu víc podusit. Rovnovážný stav dosažen, všichni, co se umí ozvat, budou spokojení. A ti ostatní se mají víc snažit.

Volby za rohem

Ano, volby se blíží. Snažit se pomáhat těm, kdo k nim chronicky nechodí, je vlastně zcela zbytečné. Efektivnější je pokusit se přemluvit alespoň někoho z těch, kdo jsou náchylní na sliby o lepších zítřcích. Sen o spravedlivějších, dokonale efektivních a jednodušších dávkách je samozřejmě velmi lákavý. Zvláště když si přijdu na víc já.

Ale až si bude někdo z vládních politiků dělat balance sheet a bude v něm hledat příčiny špatného volebního výsledku, mohl by se podívat na to, jak se této vládě povedlo naplnit teoretické koncepty pravicových vlád. Mohl by být překvapen. Ale jasně, v balance sheetu toto bude chybět. Proč? Protože Babiš, přece.