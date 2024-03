Stanislav Šulc: Praha chystá nejsmysluplnější zákaz za poslední roky. Nejde o auta v centru

Dvojice bernardýnů a u nich sedící seniorka či senior hrající na tahací harmoniku se stala novou atrakcí Václavského náměstí již před několika lety. Nyní se i kvůli nim vedení hlavního města Prahy rozhoupává k zákazu zneužívání zvířat pro takzvaný „busking“, což je hezčí výraz pro žebrotu. Zákaz by mohl začít platit ještě letos. A jde o jednu z nejsmysluplnějších regulací, s nimiž stávající vedení města přichází.

Kreativní žebrota, pro kterou se vžil lepšotermín „busking“, se s příchodem vyšších teplot a hezčího počasí opět vrací do ulic hlavního města. Uvidíme nejrůznější kejklíře, kteří svými triky s vlastním tělem, míčem či dalšími proprietami budou lákat pozornost (a peníze) zejména zahraničních turistů. Ti si udělají další zářez na sociální sítě a oni i jejich instafriends si řeknou, že to v té Praze opravdu žije. A možná někteří z nich i kvůli tomu Prahu navštíví, ačkoli podobné atrakce jsou v dalších evropských metropolích zcela běžné.

Přesto nyní vedení hlavního města chystá poměrně radikální změnu ve vyhláškách, které tuto žebrotu omezí. Pro busking totiž bude zakázáno zneužívání zvířat. A mělo by jít o jeden z mála případů, kde zákaz, regulace a omezení by měli přijmout opravdu všichni bez ohledu na ideologii.

Správné mantinely

Jedním mementem se stali bernardýni, které „bačuje“ dvojice seniorů hrajících na tahací harmoniku, vždy jeden na levé a druhý na pravé straně Václavského náměstí. Samozřejmě vlastnictví zvířete je vždy při žebrotě výhodou, síla emocí se jimi násobí. Ostatně je docela zajímavé, že stejné lidi a bernardýny potkáte na začátku července například na kolonádě v Karlových Varech. Náhoda? To zcela jistě ne.

Česká společnost dlouho žila v přesvědčení, že zvířata jsou vlastně věci. Právě z tohoto přesvědčení pramení jejich zneužívání nejen při buskingu, ale také při stále ještě neuvěřitelně mnoha případech týrání zvířat. Přístup „Jsou moji, tak si s nimi přeci můžu dělat, co chci“, je stále ještě příliš „normální“ a málo zpochybňovaný.

Nyní tomu aktivně chce zabránit město. A je to tak dobře, jde o jasnou zprávu, že Praha na svém území zkrátka nějaké chování tolerovat nechce a snad i nebude.

Prahá má energie dost

Samozřejmě už tu někde ševelí argumenty, proč magistrát řeší podobné problémy. Že by se namísto toho měla Praha soustředit na vyřešení všech problémů spojených s metrem D, na hledání dostatečných parkovacích ploch, na dotažení všech možných okruhů, i těch, která má řešit stát (aktivita Prahy by tomu jistě prospěla, zvláště když stát i Prahu vedou politici stejných stran). Tedy téměř výlučně ekonomické problémy. A ano, i ty by Praha řešit měla.

Ale neexistuje argument, proč by nemělo město řešit i jiné než ekonomické problémy. Jako třeba týrání zvířat v reálném čase na nejvíce navštěvovaném náměstí, kde městští strážníci pochodují téměř neustále. Problém prostě nestojí tak, že buď se vyřeší okruh, nebo zneužívání zvířat. Město typu Praha má energie dost na obojí. A pokud by neměla, je něco hodně špatně.

Étos laissez-faire je samozřejmě správný. Určitě v ekonomice, určitě do velké míry za zavřenými dveřmi, pokud jde o konsenzuální dohodu svéprávných osob. Naplňuje tuto definici zneužívání zvířat při žebrotě? Asi úplně ne.