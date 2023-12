Nájezdy Čechů do Biedronky nekončí. Polsko prodlužuje nulovou DPH u potravin

Polsko prodlouží platnost nulové sazby DPH u některých potravin. Ta měla vypršet na konci roku, podle vládního mluvčího ji však premiér Mateusz Morawiecki prodlouží o jedno čtvrtletí, píší agentury Reuters a PAP.

Reklama

Za rozhodnutím premiéra stojí podle vládního mluvčího skutečnost, že polský Sejm, který je dolní komorou parlamentu, pozastavil přijetí nového zákona o nulové sazbě DPH u potravin. „Chtěli jsme, aby byl zákon přijat, protože se obáváme, že nový ministr financí by mohl rozhodnutí zvrátit,“ uvedl mluvčí. „Prodlužujeme nulovou DPH o čtvrtletí v očekávání, že Sejm v tomto období příslušný zákon přijme,“ dodal.

Nová polská vláda pod vedením Morawieckého z národně konzervativního Práva a spravedlnosti (PiS) koncem listopadu složila přísahu do rukou prezidenta Andrzeje Dudy. Očekává se ale, že tento kabinet v prosinci skončí, protože podle všeho nezíská podporu v Sejmu, kde PiS sice zůstává nejsilnější stranou, ale po říjnových volbách přišlo o většinu.

Lukáš Kovanda: Češi více promýšlejí, za co utratí peníze. A častěji nakupují za hranicemi, je tam levněji Názory Spotřebu Čechů nadále drtí mimořádná inflace a finanční vyčerpání řady domácností, stabilizace je však už na obzoru. V zahraničí, kam míří za lácí i kvalitou, utrácí více a více Čechů, a to desítky miliard, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Polsko loni v únoru sazbu DPH u některých základních potravin, například mléčných výrobků, masa, ovoce a zeleniny, snížilo z pěti na nula procent ve snaze pomoci domácnostem čelit vysoké inflaci. Mezi českými spotřebiteli jsou nákupy v Polsku v poslední době velmi populární kvůli relativně nízkým cenám řady zboží.

Polský Sejm ve čtvrtek podle agentury Reuters schválil návrh zákona o zmrazení cen energií na první polovinu příštího roku. Návrh nyní míří do Senátu, tedy horní komory polského parlamentu.

Lukáš Kovanda: Kdo koho bere na hůl? Co se to děje s cenami potravin Názory Potraviny v obchodech v Česku dlouhodobě zdražují nejpomaleji ze zemí Visegrádské čtyřky, srovnatelně s Německem. To však nevylučuje, že jsou tuzemští zemědělci a potravináři i tak odběrateli „ždímáni“ více než jinde, komentuje aktuální data Eurostatu ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek