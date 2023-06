Inflace se i v květnu držela v blízkosti 11 procent, shodli se analytici

Inflace v květnu zpomalila na 10,6 až 10,9 procenta, odhadují analytici. Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní informace o květnové inflaci v pondělí.

Tempo růstu spotřebitelských cen i v květnu pokračovalo ve zpomalování. Meziroční inflace podle analytiků klesla na 10,6 až 10,9 procenta z dubnových 12,7 procenta. Za zvolněním inflace podle nich stálo zejména zlevnění pohonných hmot.

Podle analytiků Raiffeisenbank inflace nadále ztrácí sílu. „Po meziměsíčním poklesu o 0,2 procenta v dubnu počítáme pro květen s růstem o 0,1 procenta, což je méně, než je pro květen v posledních letech typické,“ uvedli. Protiinflačně podle nich působí ceny pohonných hmot, proinflačně naopak ceny potravin. Meziroční inflaci odhadují na 10,9 procenta.

„Do květnové inflace promluví výrazné zlevňování pohonných hmot, hlavně pak motorové nafty. Sestupnou tendenci pak podle dílčích indikací vykazují i ceny potravin. Přibližnou stagnaci očekávám od cen rekreací a také v kategorii bydlení. Směrem nahoru cenovou hladinu potáhnou stravovací a ubytovací služby a také vybavení pro domácnost,“ soudí hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. Podle něj spotřebitelské ceny proti dubnu klesly o 0,1 procenta, meziroční inflace byla 10,6 procenta.

Inflace požírá úspory

Stejný odhad mají i analytici Komerční banky. Kromě meziměsíčního poklesu cen pohonných hmot a potravin se podle nich na meziroční inflaci projevuje i vývoj cen v loňském roce. „Na pokračující rychlý pokles meziroční dynamiky spotřebitelských cen nadále působila vyšší srovnávací základna loňského roku,“ upozornili.

Generální ředitel crowdfundingové platformy Fingood Vít Endler předpokládá, že inflace zůstala i v květnu nad deseti procenty. „V praxi to znamená, že inflace stále zůstává hlavní překážkou pro další růst české ekonomiky. Firmy sice chtějí růst, rozšiřovat výrobu a nabírat nové lidi, ale kvůli vysokým úrokovým sazbám bankovních úvěrů své investice odkládají. A střadatelé na svých spořicích účtech či termínovaných vkladech pořád reálně prodělávají. To se nezmění minimálně do konce letošního roku,“ uvedl.

V dubnu inflace zpomalila na 12,7 procenta z březnových 15 procent. Za zvolněním inflace podle analytiků stály vývoj srovnávací základny loňského roku a pokles cen potravin.

