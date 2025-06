Stanislav Šulc: Polský Trump zatím nefunguje. Investoři Nawrockému nevěří, polská burza padá

Vlna pravicového populismu, občas nepřesně označovaného za konzervatismus, má další úspěch. Polským prezidentem se stal bývalý boxer a konzervativní kandidát Karol Nawrocki. Jenomže snům o „polském Donaldu Trumpovi“ zatím investoři nevěří. Zatímco po zvolení Donalda Trumpa vloni v listopadu burzy masivně rostly, aktuálně se polský akciový trh naopak propadá.

Touha po silném lídrovi se v evropských státech po 100 letech opět vrací na scénu. V Polsku si tak lidé zvolili sice nepříliš známého Karola Nawrockého, který ale replikuje mocenský recept Donalda Trumpa. Silná sdělení, rozdělování společnosti a jednoduchá řešení na složité otázky. Vítězství bylo těsné, ale stejně jako v soutěži Česko hledá superstar, také v těchto kláních platí, že vítěz bere vše.

A tak si polští sousedé budou moci vyzkoušet, jaké to je mít v čele země poctivého populistu, který ví, kdo co dělá špatně a zná jasný cíl Polska – bezpečná země, bez migrantů. Vše ostatní přijde už samo. Ráj. Jako zlatý věk Ameriky.

Pohádka o polském Trumpovi

Jenomže investoři pohádce o polském Trumpovi zatím nepropadají. Nebo jí nevěří. Zatímco americké akcie krátce po zvolení Donalda Trumpa reagovaly růstem, polská burza aktuálně padá. A docela podstatně. Hlavní index v první den obchodování odepisoval i více než 1,5 procenta.

Samozřejmě není všem dnům konec. Myriády, jimiž si trhy prošly v kontextu vlády Donalda Trumpa, se staly již legendami. Nově zvolený polský prezident téměř jistě podobný vliv mít nebude, přesto bude otázka, jak investoři budou nástup nového prezidenta hodnotit.

Cíle USA a Evropy jsou jiné

Ukazuje se totiž, že není populista, jako populista. Tedy v newspeaku: není konzervativec, jako konzervativec. Od Donalda Trumpa trhy legitimně očekávaly pozitivní působení na americkou ekonomiku, pro-byznysový přístup, podporu miliardářů. Navíc pro růst trhů hovořila statistika, že za republikánských prezidentů se trhům daří lépe než za demokratů. Nebudeme vystavovat účet uprostřed hostiny, ale prozatím se ukazuje, že ne všechna očekávání byla (a budou) naplněna.

Jenomže očekávání investorů od evropských politiků jsou zjevně jiná. Na rozdíl od řady běžných občanů investoři chápou, že úspěch v současné globální ekonomice přinese Evropě jen důsledná spolupráce. A proto bývají sázky na populistické síly, předem těžko odhadnutelné a z podstaty spíše odstředivé, investory vyhodnocovány negativně.

Polský prezident opravdu nemá takovou sílu jako jeho americký protějšek. Jenomže nějak zásadně rozdělené Polsko může být pro tamní ekonomiku velký problém. A problém to může být pro celou Evropu. Leč počkejme, jak se to bude vyvíjet dál.

