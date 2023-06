Lidé jezdí nakupovat do Polska, jak radil premiérův poradce. Celníkům se teď nelíbí, že toho vozí moc

Přibývá případů, kdy lidé přivážejí z Polska do Moravskoslezského kraje více tabáku ke kouření nebo cigaret, než povoluje zákon. Pokud je celníci přistihnou, delikventi přijdou o převážené zboží, musí za ně doplatit spotřební daň a ještě jim hrozí pokuta ve správním řízení. Během května tak celníci zajistili několik kilogramů tabáku a tisíce cigaret, uvedla mluvčí Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj Zuzana Němcová.

Dva Češi například převáželi šest kilogramu tabáku, když si celníci jejich vůz vybrali k namátkové kontrole v Českém Těšíně na Karvinsku. Limit dovozu pro osobní spotřebu jednoho člověka ale stanovuje zákon na jeden kilogram. Tabák muži koupili v Polsku a byl značený polskými tabákovými nálepkami.

V Českém Těšíně celníci zajistili také polské cigarety, jichž převážel řidič více, než je povoleno. „Řidič osobního vozidla české imatrikulace přesvědčoval hlídku mobilního dohledu, že veze pouze jeden karton polských cigaret, který měl na sedadle spolujezdce. Avšak kontrolou zavazadlového prostoru objevili celníci dalších 20 kartonů cigaret bez české tabákové nálepky," uvedla Němcová. Zákon stanovuje, že pro osobní spotřebu mohou lidé dovézt ze zemí EU nanejvýš 800 cigaret.

Mluvčí uvedla, že nezdaněné tabákové výrobky celníci nenacházejí jen u jednotlivců, ale i při kontrolách přímo v obchodech. Takto v květnu zajistili několik tisíc cigaret. Nejčastějším porušením zákona bývá prodeji cigaret značených už neplatnou tabákovou nálepkou, často se ale celníci setkávají i s prodejem cigaret, které tabákovou nálepku nemají vůbec.

Celkem moravskoslezští celníci v květnu při kontrolách na silnicích a v provozovnách zajistili 11 kilogramů tabáku, více než 14.000 cigaret a také téměř kilogram sušené marihuany. Polský řidič se ji snažil převézt do Polska.

"Hlídka moravskoslezských celníků si však jeho dodávku vytipovala ke kontrole a jedoucí vozidlo tak s výstražným zařízením stíhala. Řidič si byl vědom svého nákladu, a proto se rozhodl ujet do Polska. Druhá hlídka však vozidlu zatarasila cestu a následně jej zastavila," popsala Němcová.

