Dalibor Martínek: Obchodníci zradili své zákazníky. Proto Češi nenakupují, a ekonomika chřadne

Máme tu další číslo statistického úřadu. Pokles maloobchodních tržeb. Meziročně se v dubnu tržby v obchodech snížily o 7,7 procenta. Dokonce i v porovnání z března na dubem lidé utratili podle údajů statistického úřadu o 0,3 procenta méně. Pokles tržeb v obchodech trvá již téměř tři čtvrtě roku. Češi svou nechutí nakupovat stahují českou ekonomiku do recese.

Ale popravdě, skutečně za to můžeme my, spotřebitelé, že ekonomika neroste?

V čísle meziměsíčního poklesu tržeb obchodníků o 0,3 procenta se skrývá důležité sdělení. A sice, že Češi se chovají racionálně. Šetří, každou korunu obracejí v ruce dvakrát. A to je správný přístup, v zásadě historicky naučený. Češi se naučili, že když je špatně, má se šetřit. Jsme národem lidí racionálních, žádných hlupců. Mnoho ministrů a dalších důležitých lidí nám po dlouhá léta vykládá, jak jsou Češi finančně negramotní, jak si neumějí odkládat na horší časy a podobně. Čísla maloobchodu říkají úplně něco jiného.

Data statistického úřadu jsou vlastně pozitivní. Je na nich vidět, že Češi vědí, jak nakládat s penězi. Problém s maloobchodními tržbami je někde jinde. Když například potraviny nesmyslně zdraží, protože se naši zemědělci a potravináři chtějí na omílané inflaci napakovat a nastřelí ceny nesmyslně vysoko, Češi to prokouknou a přestanou utrácet. Zemědělci rádi vyvezou jakoukoliv část své produkce do ciziny, když se jim tam nabídnou vyšší ceny.

Napakovat se, dokud to jde

Debaty o potravinové nezávislosti Česka jsou úplně mimo. Každý zemědělec jde za penězi. Když jich dostane víc za pšenici, mléko nebo slámu v cizině, okamžitě prodává. A to má ještě svou produkci dotovanou jak z daní českých poplatníků, tak z daní lidí z jiných státu Evropské unie. Zemědělci jezdí v mercedesech. Ale pořád jsou schopní vytvářet v české společnosti svůj obrázek jako chudáků, kteří mají na dotacích méně peněz než třeba Francouzi.

Bude ještě chvíli trvat, než potravinářská a obchodní lobby pozná, že nemůže ve prospěch svých marží lámat zákazníkům vaz. Už teď je vidět v obchodech, že třeba čtvrt kila másla stálo před půl rokem pětasedmdesát korun, nyní stojí o třetinu méně. Jak to, že půl kila těstovin stálo před pár měsíci šedesát korun a nyní je za čtyřicet? Chtějí se snad výrobci nebo obchodníci vymlouvat na drahé energie? Pokud ano, není to pravda. Pravdou je, že při vloni rychle rostoucí inflaci se každý z celého řetězce, zemědělci, obchodníci, chtěli na spotřebitelích napakovat, dokud to šlo.

A už to nejde...

Ten čas skončil. Čísla statistického úřadu jasně ukazují, že už lidé z měst nechtějí být těmi ovečkami, které „nešťastní“ sedláci ostříhají. Ve městě už nemáme zájem se nechat stříhat. V prodejnách je už pokles cen vidět. Obchodníci již poznali, že Češi nemají zájem živit nadnárodní řetězce. Přemýšlejí racionálně.

Se zlevňováním bude v příštích měsících klesat i inflace. A možná se tím zvýší apetit Čechů k utrácení. Mezitím ještě budou chtít šéfové maloobchodních řetězců dostat z každého zákazníka poslední korunu. Nicméně, s poklesem maloobchodních tržeb se opět obnovuje rovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Kterou obchodníci v posledním roce tak bezostyšně zničili. Zradili své zákazníky.

