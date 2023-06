Levnější cigarety z Polska připraví českou státní kasu o sedm miliard, spočítaly tabačky

Češi si uvykli jezdit za levnějšími nákupy do Polska. Nejsou to jen potraviny, ale také tabákové výrobky. Vždyť cenový rozdíl na krabičce cigaret z Polska je v průměru 50 korun. A český stát z těchto nákupů nevyinkasuje ani korunu na spotřební dani. Jen kvůli nákupům cigaret a zahřívaného tabáku v Polsku tak stát přijde o sedm miliard korun, spočítaly tabákové společnosti.

Na domácí spotřebě se produkty nakoupené v Polsku podle dubnového průzkumu Českého sdružení pro značkové výrobky, jehož členy jsou tabákové společnosti, podílí z devíti procent, u zahřívaného tabáku je to osm procent. Český stát na těchto produktech nevybere žádnou spotřební daň. Kdyby tyto nákupy Češi realizovali doma, odvedli by státu na spotřební dani sedm miliard.

V roce 2022 daň na tabákové výrobky do státního rozpočtu přinesla 59,35 miliardy korun, v roce 2021 to bylo 56,22 miliardy korun.

Výkonný ředitel sdružení Lukáš Horák upozornil, že rozdíl mezi cenou krabičky cigaret v ČR a v Polsku je zhruba 50 korun. „Hlavním důvodem je vyšší spotřební daň v Česku a výhodný kurz koruny vůči zlotému,“ doplnil. Uvedl, že podíl cigaret z Polska na české spotřebě vzrostl v posledních letech na současnou hodnotu prakticky z nuly.

Polské nákupní eldorádo rozhodně nekončí

Podotkl, že z členských zemí EU je možné přes hranice převážet čtyři kartony cigaret na osobu, většina dovozu z Polska je tedy legální. Podle průzkumu sdružení se padělky na domácí spotřebě podílejí ze dvou procent.

Sdružení uvedlo, že v Polsku je již schválený růst spotřební daně, příští rok by se měla zvednout cena krabičky cigaret o pět korun a v dalších letech o sedm korun. V ČR vláda chce ve svém konsolidačním balíčku zvýšit spotřební daň příští rok o deset procent a o dalších pět procent každoročně v letech 2025 až 2027. To podle sdružení znamená nárůst ceny krabičky cigaret příští rok o osm až devět korun a v dalších letech o pět korun. Podle Horáka to bude znamenat další nárůst nákupů cigaret v Polsku.

Podle sdružení v příštích několika letech naopak neporoste spotřební daň v Německu. Podle tabákových společností tvoří přitom prodeje u hranic s Německem zhruba 17 procent prodejů cigaret v ČR. Stát na nich vybere kolem 11 miliard ročně. Němci ale v ČR nakupují stále méně, před třemi lety prodeje v pohraničí tvořily třetinu domácího trhu. „K poklesu prodejů vedlo rychlé přiblížení cenové hladiny cigaret mezi oběma zeměmi zejména v důsledku zvýšení spotřební daně o zhruba 18 procent v roce 2020 a o deset procent o rok později,“ dodal Horák.

Spotřební daň z tabáku (i zahřívaného) poroste

Vláda ve svém návrhu na konsolidaci veřejných financích počítá i s růstem daně na zahřívaný tabák. Podle návrhu je zdaněn na zhruba pětinové úrovni oproti klasickému tabáku, v roce 2024 by se poměr měl zvednout na 29 procent.

Mluvčí společnosti JTI International Jiří Sochor již dříve uvedl, že změny v dani by vedly k tomu, že balení zahřívaného tabáku zdraží o tři až čtyři koruny, konečná cena ale bude záležet na jednotlivých výrobcích. Firma v ČR prodává mimo jiné cigarety Camel, nyní na trh jako poslední z velkých výrobců uvedla vlastní zařízení na zahřívaný tabák Ploom X.

Podle JTI trh s těmito produkty v ČR roste a letos se prodá zhruba 160 milionů krabiček náplní. Na českém trhu je již zařízení Iqos od společnosti Phillip Morris, která již dříve uvedla, že počet uživatelů v ČR v polovině roku 2022 zhruba 530 tisíc. Prodává se také zařízení Pulze společnosti Imperial Brands nebo zařízení glo od British American Tobacco.

