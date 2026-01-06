Přebytek zahraničního obchodu zklamal, loňský rok podle všeho historicky rekordní nebude
Zahraniční obchod ČR vykázal v listopadu 2025 jen zhruba poloviční přebytek, než jaký analytici předpokládali. Přebytek činil 16,2 miliardy korun, zatímco expertní předpoklad byl, že to bude 30,6 miliardy korun. Nepříznivě se promítl zejména meziročně o 6,2 miliardy nižší přebytek obchodu s automobily.
Za slabší než očekávaný přebytek může svým způsobem ovšem také rostoucí spotřebitelský apetýt Čechů, podepřený růstem reálných mezd. Část svých rostoucích výdajů Češi pochopitelně utrácí i za zboží z dovozu. I proto se tak dovoz v listopadu meziročně snižoval méně než vývoz, který navíc stále naráží na slabší poptávka v hospodářsky klopýtajícím Německu.
Meziročně tak byl souhrnný přebytek zahraničního obchodu ČR za leden až listopad o pět miliard korun slabší.
Prosinec tradičně bývá z hlediska výsledku zahraničního obchodu ČR slabším měsícem, takže pravděpodobnost, že dojde k překonání historicky dosud nominálně nejvyššího přebytku ČR, toho za rok 2024, je spíše nižší. Souhrnný přebytek za leden až listopad 2025 činil 207,7 miliardy korun. Zato celkový přebytek roku 2024 činil 220,5 miliardy korun.
Je však pravděpodobné, že přebytek za loňský rok překoná psychologickou úroveň 200 miliard korun, takže bude z nominálního hlediska s náskokem druhý nejvyšší v celé novodobé historii ČR, píšící se od roku 1993. To je zvláště cenné v mezinárodně poměrně napjaté situaci, charakterizované zaváděním poměrně vysokých cel, jaké Česká republika od svého otevření se a zapojení do mezinárodních trhů v 90. letech minulého století dosud nezažila.
