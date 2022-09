Politický diář Jany Havligerové: Fialova vláda na forhontě, Babiš u soudu

Druhý čistě zářijový týden začne zostra, pražský městský soud otevře kauzu Čapí hnízdo. Žádné omluvenky zatím nedorazily, tak by na veřejné projednávání měl osobně dorazit šéf hnutí ANO.

Andrej Babiš jistě pilně trénuje. Když už k soudu musí, lepší termín si nemohl přát. Do konání komunálních voleb chybí čtrnáct dnů, publikum bude dychtivé a náležitý prostor v médiích je jistý. Ochutnávku toho, jak obhajobu vlastní osoby přednést jako obžalobu „polistopadového režimu“ a současné vlády, předvedl Babiš na nedávné mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, podobná taktika se dá očekávat i při soudním líčení. Ve sněmovně mluvil skoro půl druhé hodiny, nový rekord je na obzoru.

Zatímco Babiš už nejspíš ničím nepřekvapí, Fialova vláda by mohla. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury je zastropování ceny elektřiny pro domácnosti, školy a nemocnice i garance ceny proudu pro veškerý průmysl na spadnutí. Variant je více, rozhodovat bude nejen vláda, ale i sněmovna a Senát. Zvolená opatření by prý mohla platit nejdříve od listopadu, nejpozději od ledna příštího roku. Tak snad to plamenné ujišťování není jen začátek kampaně, kterou má kabinet připravenou, aby uklidnil lidi.

Á propós nová komunikační kampaň. Její součástí je mimo jiné i návod pro politiky, jak mluvit o rostoucích cenách, i energetické krizi. Vytyčená strategie má příznačné motto: „Nebát se a nenaletět“. Kdo se nemá bát, a kdo nemá naletět, není úplně zřejmé. Čeho nebo koho se nebát a komu nebo na co nenaletět také ne. Tak nevím.

