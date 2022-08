Politický diář Jany Havligerové: Vládní zmatky, každodenní čtení na pokračování

Aktuální dění na naší politické scéně pravidelně pro Newstream hodnotí politická komentátorka Jana Havligerová.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek: „Pokud nebudou zajištěny fakultním nemocnicím dodávky energií, tak já nebudu ministr zdravotnictví. Nebudu dělat ministra zdravotnictví, který by se nemohl podívat do očí fakultním nemocnicím, ale především pacientům. Musí být zajištěny dodávky energie a ty dodávky nesmí zlikvidovat zdravotnictví. Tečka.“ Vysvětlení - fakultní nemocnice zatím nemají uzavřené smlouvy na dodávky energií na příští rok a nevztahuje se na ně zákonná pojistka v podobě dodavatele poslední instance. Mohly by se tak ocitnout bez energií. Kdyby se to stalo, byl by šéf rezortu nepodstatný. Právo na existenci by neměl celý Fialův kabinet.

Válečná daň, daň z nadměrných zisků… Určitě ne sektorová daň. Ministr financí je proti „sektorové dani, „kdy se na nějaký sektor uvalí daň.“ Na koho přesně by dodatečné zdanění mířilo, také není úplně jasné. Třeba za banky, aby se opatření vyhnuly, lobbuje centrální banka. Suma sumárum, z klasické sektorové daně by nejpravicovější část vlády včetně strážce státní kasy nejspíš dostala osypky, a tak se kabinet potácí od úvahy k úvaze.

Piráti řeší staronovou potíž marginálních stran ve vládě. V kabinetu nemají šanci prosadit záležitosti, které by vyhovovaly jejich voličům. A tak kardinální otázka zní, jestli je pro ně větším rizikem v něm být nebo nebýt. Zkouší obojí dohromady: Rebelují a požadují odvolání šéfa civilní rozvědky Mlejnka kvůli jeho stykům s obviněným podnikatelem Redlem. Vládu ovšem, jak ujišťují, samozřejmě podporují, stojí za ní. Jak dlouho asi hra na chytré pirátstvo vydrží. Že by do zveřejnění výsledků komunálních voleb?