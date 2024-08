Nepropadejte panice. Při propadu trhů jsou klíčové informace a rozvážnost

Stále více lidí v Česku investuje. Napomáhají tomu aplikace pro mobilní telefony, které zpřístupňují i možnosti přímých nákupů cenných papírů, zejména akcií či ETF fondů. Nezkušení investoři pak mohou při propadech trhů, k jakému došlo například v pondělí 5. srpna, napáchat ve svých portfoliích více škod než užitku. Jak se chovat při padajících trzích? Zde jsou klíčové poučky.

Neprodávejte pod tlakem

Klíčová poučka zkušených investorů říká, že když trhy padají, je čas nakupovat, a když rostou, můžete prodávat. Nezkušení investoři často podléhají panice a chovají se přesně opačně. To má přitom výrazně negativní dopad na celkový výkon jejich investic. Stále více analýz potvrzuje, že v dobách vysoké volatility, jaká panuje nyní, je lepší nedělat nic, než ve stresu vyprodávat pozice. Více si o tom můžete přečíst například zde.

Hledejte příčiny, sbírejte informace

Data a vědomosti jsou pro investování naprostým základem. V rozjitřených dobách to ale platí dvojnásob. Při propadu trhů, k němuž došlo například v pondělí 5. srpna, hraje svou roli celá řada vlivů. Danou krizi vždy způsobuje rozbuška. V aktuálním případě to byly hned dvě najednou – jednak se investoři začali domnívat, že americká ekonomika, tahoun globální poptávky i nabídky, se dostává do útlumu, jednak japonská centrální banka zvýšila své sazby, čímž zdražila jen a spousta investorů začala masivně odprodávat své japonské investice.

K tomu se přidává napjatá globální situace (pokračující konflikt na Ukrajině, eskalující situace na Blízkém východě). A jako vedlejší motivy pak jsou nepříliš hvězdné údaje o výkonu evropských ekonomik a také firemní výsledková sezona, v níž dochází k jistému vystřízlivění z očekávání spojených s umělou inteligencí. To vše je koktejl, z něhož může vzejít velmi rychlý propad všech trhů.

Prodávejte při rostoucích trzích

Hned druhý den po propadech burz na celém světě se indexy opět vydaly směrem vzhůru. Vzhledem k vysoké volatilitě na trzích, která podle odborníků bude trvat ještě několik měsíců, můžeme očekávat další propady trhů. A tak je možné využít rostoucích fází trhů k prodání některých akcií. Je dobré odprodat část těch, na nichž máte vysoké zisky, které akcie nabídly za téměř desetiměsíční růst. Prostředky je pak vhodné mít připravené na situaci dalšího poklesu, kdy se některé drahé akcie dostanou na nižší hodnoty.

Promyslete sázky

Propady trhů jsou obecně považovány za příležitosti k nákupu zajímavých titulů, které jsou jinak vysoko naceněny. Při pondělním propadu burz propadly o vysoké jednotky procent globálně nejpopulárnější akcie typu Meta Platforms (vlastník Facebooku a Instagramu), Tesly a dalších technologických akcií. Propadala ale většina spekulativních aktiv včetně bitcoinu, naopak mírně poskočily dluhopisy. To je pro investora skvělá příležitost učinit nové sázky. Nejlépe by tak měl na základě vlastních zkušeností a znalostí vytipovat akcie těch firem, u nichž je přesvědčen o jejich budoucím růstu. Takové firmy totiž velmi pravděpodobně přežijí další období a buď nabídnou další výrazný růst (s nímž se pojí růst akcií), nebo začnou být výrazněji ziskové (s čímž se zase pojí výplata dividendy).

Odhadnout, o které firmy se jedná, není snadné. Ale obecně platí návodná poučka, že se jedná zejména o velké firmy působící v sektoru, který bude validní i v dalších letech, a jejichž produkt umí uspět v náročné konkurenci.

Co když bude hlubší krize?

Posledním tématem, kterým se i neprofesionální investor musí zabývat, jsou podmínky, které budou trhy ovlivňovat nad rámec výkonu samotných firem. Jde zejména o výkon ekonomik a také geopolitickou situaci. I ty však nabízejí příležitosti.

V případě geopolitických hrozeb lze vsadit na to, že konflikty budou eskalovat, zároveň se budou množit a prodlužovat. I velmi nedávná historie ukazuje, že si trhy umí s válkou poradit, ostatně akciové indexy jsou v současnosti výrazně výš než na začátku války na Ukrajině. A lze i přímo vydělávat na investicích do firem působících ve zbrojním průmyslu, jimž v současnosti výrazně rostou tržby i zisky.

Z ekonomických událostí pak je potřeba vnímat a chápat zejména roli centrálních bank. Ty po dvou letech zvyšování sazeb svou měnovou politiku postupně rozvolňují. Cílem je opět podpořit investiční apetit firem a spotřebu domácností, což je prostředí, v němž obecně panuje růst trhů. Nelze sice se stoprocentní jistotou tvrdit, že je před námi jen růst trhů, navíc nelze předjímat, jak výrazný by mohl být, nicméně ekonomické podmínky mu budou spíš nahrávat.