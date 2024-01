Optimismus pro rok 2024: Akcie podraží. Česká ekonomika ale poroste pomalu

Rok 2023 měl být z investičního hlediska problematický. Nakonec se ale podařilo vyhnout se řadě nástrah a pro investory nakonec byl velmi štědrý. Jen sedm technologických akcií známých jako Magnificent 7 přinesly výnos 70 procent. Rok 2024 by přitom mohl být ještě lepší. „Loni rostly zejména technologické akcie. Letos by se k nim mohly přidat i akcie další. Zároveň si nemyslím, že by ty technologické měly nějak razantně propadnout,“ uvedl na konferenci Investiční výhledy 2024 pořádané společností EMUN makroekonomický analytik PPF Banky Ľuboš Mokráš. Navíc inflace by podle všeho měla klesnout k cíli centrálních bank.

Jako překvapivě dobrý označil makroekonomický odborník PPF Banky Ľuboš Mokráš rok 2023. Překvapení nabídl zejména vývoj v USA, kterým se navzdory různým ukazatelům podařilo vyhnout recesi.

„Růst držela zejména spotřeba domácností, které pokračovaly v rozpouštění úspor nashromážděných během covidové pandemie. Ovšem zároveň se právě úspory domácností dostaly vloni poblíž historických minim. Pokud by došlo k nějakému zpomalení, mohl by nastat opačný scénář a domácnosti by spotřebu opět utlumily,“ připomněl Mokráš na konferenci Investiční výhledy 2024, kterou pořádala investiční společnost EMUN a jejímž mediálním partnerem byl byznysový portál newstream.cz.

Optimismus podle Mokráše přitom můžeme očekávat také v Evropě. Tam ovšem domácnosti zatím spotřebu tlumily, nejvíce tak činily české domácnosti. Právě to se pozitivně podepsalo na inflaci, ale negativně na hospodářském růstu.

„Ekonomika v Česku by se mohla vrátit k růstu. Vliv na to bude mít zejména nízká loňská základna. Naopak za velké riziko povazujeme mimořádně velké snížení reálných úspor domácností, které způsobila inflace stejně jako pokles reálných příjmů domácností,“ dodal makroekonomický analytik PPF Banky.

Hlavní vliv na investiční klima v roce 2024 budou mít pohyby úrokových sazeb centrálních bank, zejména Fedu, ECB a v českém prostředí také České národní banky. Čeští centrální bankéři snížili sazby poprvé již na konci roku 2023 a podle Evy Zamrazilové, viceguvernérky ČNB, v tom bude banka pokračovat. Uvedla to v rozhovoru pro newstream.cz. Šéfka Evropské centrální banky uvedla, že ECB začne snižovat sazby do letošního léta, podobnou rétoriku postupně následuje také americký Fed. Všichni přitom zmiňují, že klíčovým ukazatelem bude reálná inflace a její udržení v inflačním pásmu, na nějž banky cílí.

„Věřím, že inflace za leden začne číslovkou 3,“ uvedla na konferenci Investiční výhledy Zamrazilová. „Sice na nadcházejícím měnově-politickém zasedání rady ještě nebudeme znát přesný údaj ze statistického úřadu, ale budeme mít řadu signálů, které naznačí inflaci za leden. Například u cen potravin není důvod pro růst, u energií se drtivé části populace vykompenzuje nárůst regulované složky tím, že klesne cena silové elektřiny. Proto si myslím, že se inflace za leden dostane do našeho tolerančního pásma,“ potvrdila viceguvernérka ČNB.

Matthias Zeinitzer z BlackRocku: Inflace bude rozkolísaná

Pozitivní výhled pro investice očekává také největší správce majetku na světě, BlackRock. Nové podmínky na trhu přinesou potenciální nárůst aktivně spravovaných portfolií a dařit by se mělo zejména oblastem, které jsou v souladu s aktuálními megatrendy.

„My tomu říkáme 4D - demografie, dekarbonizace, digitalizace včetně AI a deglobalizace,“ uvedl Matthias Zeinitzer z BlackRocku. „Přesto se domnívám, že v následujících měsících bude inflace nadále výrazně rozkolísaná,“ dodal.

