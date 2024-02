Týden tradera: Burzy brzdí s tím, jak Fed krotí naděje na snížení sazeb

Po výrazných růstech akciových burz z posledních týdnů, se po zasedání americké centrální banky vrátila na trh určitá volatilita a s ní i korekce cen. Hlavní americký index S&P 500 se vrátil pod 4900 bodů a Jerome Powell ve svém proslovu "chladil" očekávání investorů o brzkém snižování úrokových sazeb v březnu. Svými hospodářskými výsledky rovněž zklamal technologický sektor.

Zasedání americké měnové autority přineslo snížení nadšení investorů, které pramenilo z možného brzkého snížení úrokových sazeb z rekordních úrovní okolo 5,25 – 5,5 procenta. Předseda Fedu Jerome Powell ve středu uvedl, že centrální banka pravděpodobně nebude do svého příštího zasedání v březnu dostatečně spokojena s vývojem inflace, aby mohla snížit úrokové sazby. Ono je to docela logické, údaje o HDP i tvorbě pracovních míst v americké ekonomice zůstávají poměrně dost robustní. Další dva termíny rozhodování centrální banky jsou naplánovány na 20. března a 1. května. Uvidíme, zda se to té doby situace v tamní ekonomice nějak výrazněji promění.

U amerického trhu ještě zůstaneme. Akcie společnosti New York Community Bancorp ve středu klesly (až 40 procent za den!) poté, co se společnost ve čtvrtém čtvrtletí propadla do ztráty a snížila dividendu, aby posílila kapitál v důsledku nákupu aktiv zkrachovalé Signature Bank. Komplikace v sektoru regionálních bank se tím mírně vrací do popředí, bude zajímavé sledovat, zda to americkou centrální banku ještě nepřitlačí k změně postoje. Nějakou „bankovní nákazu“ banka určitě nebude chtít připustit.

Prudký pokles akcií společnosti Alphabet ovlivnil celý technologický sektor, akcie klesaly o více než pět procent. Alphabet je pod tlakem poté, co oznámil výsledky za čtvrté čtvrtletí, které překonaly odhady na horní i dolní hranici, ale příjmy z reklamy byly slabší, než se očekávalo. Osobně si myslím, že se jedná spíš dlouhodobou nákupní příležitost. Od roku 2019 společnosti vyrostly tržby o více než 100 miliard dolarů právě v rámci prodeje reklamy. To je velice slušně.