Rozpočtové novely narazily. Opozice protáhla jednání a hlasování odložila
Pokus o schválení sporných novel rozpočtových zákonů včera zkrachoval. Opozice totiž protáhla jednání Sněmovny přes vyhrazený časový limit. Poslanci by se k projednávání měli vrátit příští středu.
Včerejší mimořádná schůze, svolaná vládními poslanci, měla skončit schválením několika novel zákonů upravujících pravidla sestavování rozpočtu. Podle opozice však tyto změny rozpočtová pravidla výrazně rozvolňují. Jednání nakonec zkrachovalo kvůli obstrukcím opozičních poslanců.
Jejich vystoupení měla jednoho společného jmenovatele: kritiku způsobu přípravy novel. Opozici vadí zejména to, že zásadní části návrhů neprošly standardním mezirezortním připomínkovým řízením ani následným projednáním ve vládě. Do legislativního procesu se podle ní dostaly cestou poslaneckých návrhů členů vlády, konkrétně návrhů vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). Poslanci přitom podle opozice neměli do poslední chvíle možnost se s návrhy seznámit.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Schillerová: Bouře ve sklenici vody
Jako první vystoupila na mimořádné schůzi Sněmovny Alena Schillerová. Opoziční poslance pokárala za neznalost problematiky a podle ní zbytečně vyhrocenou debatu kolem novel rozpočtových zákonů. Tu označila za bouři ve sklenici vody.
„Česká republika v žádném případě nehodlá překročit tříprocentní deficit veřejných financí. Stejně tak platí, že ještě v tomto volebním období hodláme deficit postupně snižovat. Kdo říká něco jiného, neříká pravdu. Buď záměrně, anebo tomu prostě nerozumí. Ale já se na nikoho, kdo tomu nerozumí, vlastně nemohu zlobit,“ uvedla ministryně.
Schillerová dále uvedla, že strukturálně-fiskální plán, který vláda schválila před několika dny a který je rovněž terčem kritiky opozice, je složitý dokument. Povinnost takový plán sestavovat podle ní Evropská unie zavedla teprve nedávno, v roce 2024.
„Bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura si nepřekvapivě vůbec nedával záležet na tom, jestli je ten český nastaven v souladu s realitou, anebo nikoliv,“ prohlásila ministryně.
Počkáme a uvidíme. To je v posledních týdnech strategie většiny centrálních bankéřů v západním světě. A členové rady České národní banky nejspíš nebudou výjimkou. Dnes odpoledne se dozvíme, jak dopadlo jejich další měnově-politické zasedání. A jakýkoli pohyb sazeb, ať už směrem nahoru, či dolů, by byl překvapením. A to i přes zvýšenou inflaci.
Stanislav Šulc: Pokles sazeb není reálný, jejich růst předčasný. A guvernér Michl to dobře ví
Názory
Počkáme a uvidíme. To je v posledních týdnech strategie většiny centrálních bankéřů v západním světě. A členové rady České národní banky nejspíš nebudou výjimkou. Dnes odpoledne se dozvíme, jak dopadlo jejich další měnově-politické zasedání. A jakýkoli pohyb sazeb, ať už směrem nahoru, či dolů, by byl překvapením. A to i přes zvýšenou inflaci.
Ministryně kritizovala Stanjuru i předchozí vládu
Exministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) podle Schillerové navrhl pro roky 2027 a 2028 deficity ve výši 0,9 a 0,8 procenta HDP, které následně závazně projednal s Evropskou komisí. Zároveň však podle ní připravil základ pro další rozpočty s deficity zhruba o procentní bod vyššími.
„Že tím fakticky odsuzuje rozpočty svých následovníků mimo zákonný rámec, to mu bylo absolutně jedno,“ uvedla ministryně.
„Vláda Petra Fialy, která zcela prokazatelně a černé na bílém plánovala hospodařit s deficitem bezmála dvě procenta HDP, jedním dechem slibovala do Bruselu, že bude hospodařit s deficitem čtyřikrát menším, tedy 0,5 procenta HDP,“ pokračovala Schillerová. „Bavíme se o rozporu jednoho jediného roku,“ dodala.
Podle ministryně si ODS „založila ruce za záda“ a počkala na očekávanou volební prohru. „A zlomyslně číhala za záclonou, až po nich tuhle paseku bude muset někdo začít řešit. A teď se konečně dočkala,“ řekla Schillerová. Současnou snahu vládní koalice označila za záchrannou akci, kterou chce opozice podle ní využít „k pořádně falešné a pokrytecké hře na strunu rozpočtové odpovědnosti“.
Maďarsko stojí po pádu Orbánova režimu před těžkým úkolem: rozebrat systém prorostlý oligarchy, obnovit právní stát a vrátit politice normální pravidla. Vítězství opozice ukazuje, že změna je možná, ale skutečná práce teprve začíná.
David Ondráčka: Maďarsko po Orbánovi: zkrotit oligarchy a vrátit pravidla
Názory
Maďarsko stojí po pádu Orbánova režimu před těžkým úkolem: rozebrat systém prorostlý oligarchy, obnovit právní stát a vrátit politice normální pravidla. Vítězství opozice ukazuje, že změna je možná, ale skutečná práce teprve začíná.
Rozpočtový výbor: Návrhy jsou nepřípustné
Po zhruba 45minutovém projevu Aleny Schillerové následovala vystoupení poslanců s přednostním právem. Předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová kritizovala způsob přípravy i projednávání závažných změn. Mluvila o neprůhledném uchvacování státu, při němž podle ní řada témat zůstává skryta.
Část změn obsažených v novelách podle ní skutečně představuje implementaci nových pravidel Evropské unie. Další změny, které do návrhů přinesly poslanecké pozměňovací návrhy Aleny Schillerové, však podle Richterové zásadně narušují udržitelnost veřejných financí. Odkázala přitom na oponentní stanovisko členů sněmovního rozpočtového výboru z řad opozice.
„V případě přijetí pozměňovacích návrhů hrozí nekontrolovatelné, rapidní zvyšování zadlužení České republiky a následné zvyšování nákladů na obsluhu státního dluhu. Což je v současné ekonomické situaci neodpovědné. Jde o stovky miliard korun, o které může naše zadlužení narůstat ročně,“ citovala Richterová ze stanoviska.
„Zmíněné pozměňovací návrhy mohou ohrozit stabilitu České republiky a v případě jejich přijetí hrozí, že vyvolají kolaps veřejných financí a brzké dosažení dluhové brzdy,“ pokračovala v citaci.
Opozice varuje před narušením rovnováhy moci
Členové rozpočtového výboru z řad opozice zároveň upozorňují, že přístup obsažený v rozpočtových novelách podle nich narušuje institucionální rovnováhu mezi zákonodárnou a výkonnou mocí. Ministerstvu financí by totiž podle nich umožnil měnit návrh rozpočtu v některých rozpočtových kapitolách, například u Ústavního soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu nebo Úřadu Národní rozpočtové rady.
„Jde o omezování kontrolní role těchto institucí,“ uvedla Richterová.
Stanovisko rozpočtového výboru proto navrhuje opakovat druhé čtení zmíněných rozpočtových novel. „Takhle velké věci, jako rozvolnění dluhové brzdy a možnosti vlády svévolně si škrtat, dělat si mnohem více než dnes, musí projít řádným procesem. A tím ty návrhy ve druhém čtení samozřejmě neprošly,“ zdůraznila Richterová.
Návrhy byly podle ní podány na poslední chvíli, což znemožnilo, aby na ně opozice mohla reagovat dalšími pozměňovacími návrhy.
„Právě proto, jakým způsobem tyto návrhy byly podané. Právě proto, jakým způsobem vláda hnutí ANO obešla ten rozpočtový proces, je doporučeno opakování druhého čtení,“ dodala předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů.
Ústavní soud ponechal v platnosti pravidla, podle nichž politici působící současně v obecní a krajské samosprávě pobírají za jednu z funkcí krácenou odměnu. A je to správně. Veřejná funkce nemá být sběratelská soutěž ani způsob, jak si z několika mandátů poskládat pohodlný příjem z veřejných peněz.
Michal Nosek: Politici by chtěli dvě židle, dvě funkce a ideálně tři výplaty. Soud řekl ne
Názory
Ústavní soud ponechal v platnosti pravidla, podle nichž politici působící současně v obecní a krajské samosprávě pobírají za jednu z funkcí krácenou odměnu. A je to správně. Veřejná funkce nemá být sběratelská soutěž ani způsob, jak si z několika mandátů poskládat pohodlný příjem z veřejných peněz.
Kupka: Sněmovna se nesmí stát otrokem vlády
Po Aleně Schillerové vystoupili před poslanci další řečníci s přednostním právem. Předseda ODS Martin Kupka uvedl, že navrhované změny mohou veřejné finance dostat do větších problémů a vyústit ve vyšší inflaci, která dopadne na každou rodinu.
Reagoval také na kritiku současné ministryně financí vůči předchozí vládě. „Zaslouží si elementární uznání. A kdyby to na konci vašeho období dopadlo takhle dobře, tak by Česká republika měla reálně šanci zůstat mezi nejlépe hodnocenými státy světa. Ale ten zákon, který jste předložila, vede zemi přesně opačným směrem,“ řekl Kupka.
Zároveň podotkl, že Poslanecká sněmovna se nesmí stát otrokem vlády.
Dovoz inflace z Perského zálivu spolu s rozvolněnou rozpočtovou politikou vytváří nebezpečnou kombinaci. ČNB musí být ostražitá, říká v rozhovoru pro Newstream.cz hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.
Pro ČNB skončily prázdniny, říká ekonom David Marek
Money
Dovoz inflace z Perského zálivu spolu s rozvolněnou rozpočtovou politikou vytváří nebezpečnou kombinaci. ČNB musí být ostražitá, říká v rozhovoru pro Newstream.cz hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.
Rakušan: Změny mohou deformovat život mladé generace
„Tisk, který paní ministryně předkládá, vypadal až do jejích pozměňovacích návrhů, které načetla ve druhém čtení, celkem nevinně. Nicméně teď se z toho stává přelomový tisk, který má potenciál změnit život v této zemi ne po volební období, kdy tuto zemi vede hnutí ANO, ale po dobu dalších dekád. Potenciál po dobu desetiletí deformovat život mladé generace. Zadlužit ji, vzít jí životní perspektivu, vzít jí budoucnost,“ řekl předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan.
Podle Rakušana kroky současné vlády už vyvolaly několik poměrně velkých občanských shromáždění. Hlavním tématem veřejné debaty však dosud byla zejména veřejnoprávní média.
„Pozměňovací návrhy, s nimiž jste, paní ministryně, přišla, jsou zdánlivě nenápadné a zatím takovou vlnu občanské pozornosti nevyvolaly. To je totiž váš modus operandi. To je váš způsob fungování. Nenápadně, pokoutně, narychlo, poslaneckým návrhem načítat změny velkých zákonných tisků někdy mezi vánočními svátky a Silvestrem. Přijít s obrovskou změnou služebního zákona jak jinak než poslaneckým návrhem. Přijít se stavebním zákonem, obrovskou normou, která má potenciál měnit to, jak budou fungovat a vypadat naše města a obce, a to ne dobrým způsobem. Tak to jste opět načetli poslaneckým návrhem,“ prohlásil Rakušan.
V podobném duchu se nesla i vystoupení dalších opozičních poslanců. Někteří z nich mluvili i tři čtvrtě hodiny, takže brzy vypršel stanovený čas a Sněmovna byla nucena projednávání přerušit.
K novelám rozpočtových zákonů by se poslanci měli vrátit příští středu.