Tchajwanský výrobce čipů investuje v Arizoně obří sumu

Tchajwanský výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) zvýší svou investici v americkém státě Arizona na 40 miliard dolarů (více než 924 miliard korun). Plánuje zde postavit druhý závod na výrobu čipů. Firma uvedla, že jde o její největší investici mimo území Tchaj-wanu. Zároveň jde o nejvyšší zahraniční přímou investici v USA, uvedl server CNBC.

Reklama

Do závodu společnosti TSMC v Arizoně se v úterý chystá americký prezident Joe Biden. Investici s ním podle informací médií oficiálně oznámí zakladatel TSMC Morris Chang. Doprovodí je šéfové technologických firem Apple, Micron, Nvidia a další, napsal server Asia Financial.

Očekává se, že obě továrny společnosti TSMC v Arizoně vytvoří asi 10 tisíc vysoce placených pracovních míst v oblasti špičkových technologií, včetně 4500 přímých pracovních míst pro TSMC.

Biden vrátí výrobu čipů do USA. Masivní podpora high-tech sektoru už je na cestě Politika Americký prezident dokončil schválení plánu, který má investicemi desítek miliard dolarů oživit výrobu čipů ve Spojených státech a mimo jiné tak zvýšit jejich konkurenceschopnost vůči Číně na poli nových technologií. Návrh prošel Kongresem na konci července, když jej kromě Bidenových demokratů podpořili také mnozí republikáni. ČTK, elz Přečíst článek

Polovodiče se používají v mnoha elektronických zařízeních - od počítačů a chytrých telefonů přes automobily a mikrovlnné trouby až po zdravotnické přístroje. Za pandemie covidu-19 vyšlo najevo, že Spojené státy i další země jsou v tomto odvětví závislé na čínských výrobcích.

Začátkem srpna Biden podepsal zákon o čipech a výzkumu, který vyčlenil miliardy dolarů na to, aby Spojené státy přilákaly výrobce čipů. Zákon počítá i s částkou 52,7 miliardy dolarů ve formě grantů a dalších pobídek pro polovodičový průmysl. Počítá i s daňovou úlevou 25 procent pro společnosti, které investují do závodů na výrobu čipů v USA.

Reklama

Zákon na podporu výroby mikročipů v USA vyzývá i ke zvýšení výdajů na různé výzkumné programy. Ty by v průběhu deseti let dosáhly celkové výše přibližně 200 miliard dolarů, uvedl po schválení zákona Rozpočtový úřad Kongresu (CBO).

Výrobci čipů chystají další zdražování. Odrazí se to na ceně mobilů či aut Money Samsung Electronics chystá zdražení svých čipů do mobilních zařízení zhruba o pětinu a jedná o tom se svými klienty. Jeden ze dvou největších producentů čipů na světě tak činí, přestože za první čtvrtletí ohlásil zvýšení provozního zisku o 50 procent na 14,1 bilionu wonů (259 miliard korun), nejvíce za první kvartál za poslední čtyři roky. Podobné kroky chystají i další výrobci čipů, což znamená, že vyšší náklady do svých výrobků přenesou i výrobci mobilů, tabletů či automobilů, uvedla agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

Micron postaví v USA továrny na čipy za bilion. I díky Bidenovi Zprávy z firem Americký výrobce paměťových čipů Micron investuje do roku 2030 v USA 40 miliard dolarů (959 miliard korun) do výstavby závodů na výrobu polovodičů. Využije k tomu vládní dotace a úvěry. ČTK Přečíst článek