Microsoft v nejistotě. Zisk klesl na 16 miliard dolarů, propustil tisíce lidí

Čistý zisk americké softwarové společnosti Microsoft se ve druhém finančním čtvrtletí meziročně snížil o 12 procent na 16,4 miliardy dolarů (bezmála 360 miliard korun). Firma o tom informovala na svém webu.

Výsledek podle agentury AP odráží ekonomickou nejistotu, kvůli níž Microsoft propustil 10 tisíc lidí. Zisk na akcii nicméně předčil očekávání analytiků, a tak akcie firmy po konci obchodování výrazně posilovaly a připisovaly přes čtyři procenta.

Tržby stouply o dvě procenta

Bez zahrnutí jednorázových položek vydělala firma 2,32 dolaru na akcii. Analytici přitom očekávali 2,29 centu na akcii. Tržby společnosti v období od října do prosince meziročně stouply o dvě procenta na 52,8 miliardy dolaru. Výsledky cloudových služeb pomohly kompenzovat propad na trhu s osobními počítači.

Microsoft je známý zejména díky operačnímu systému Windows a herním konzolím Xbox. Windows je nejrozšířenějším operačním systémem pro osobní počítače na světě.

Čtvrtletní tržby ze segmentu osobních počítačů Microsoftu klesly o 19 procent na 14,2 miliardy dolarů. Společnost získává tržby z licencí od výrobců osobních počítačů, kteří do svých produktů instalují její operační systém Windows.

Nejprudší propad prodejů PC

Společnost Gartner, která se zabývá průzkumem trhu, oznámila, že celosvětové dodávky osobních počítačů v období od října do prosince meziročně klesly o 28,5 procenta. To je nejprudší čtvrtletní pokles od 90. let, kdy Gartner začal trh sledovat.

Microsoft uvedl, že tržby z cloudových produktů platformy Azure vzrostly ve druhém čtvrtletí o 31 procent.

Širší divize Intelligent Cloud vykázala tržby ve výši 21,5 miliardy dolarů, a mírně tak překonala odhady analytiků dotazovaných společností Refinitiv. Platforma Azure loni zvýšila podíl na trhu na 30 procent. V roce 2018 činil 20 procent.

