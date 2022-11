Lukáš Kovanda: Kvůli dopadu rakety v Polsku oslabuje zlotý, zlevňují akcie i ropa. A Družba stále stojí

Polský zlotý dnes vůči koruně znehodnotil na svoji nejslabší úroveň za poslední měsíc. Dnes ráno se prodával i za méně než 5,09 koruny, tedy nejlevněji od letošního 17. října, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Z dlouhodobého hlediska je polská měna stále blízko svých historicky rekordních minim vůči koruně. Na absolutní minimum se propadla letos 7. října, kdy se prodávala i za méně než 5,01 koruny, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Zlotý se dnes ocitá pod výprodejním tlakem, jenž způsobuje jeho oslabování, z důvodu incidentu, při němž jedna z raket odpálená mimo polské území včera večer dopadla již v Polsku, blízko hranic s Ukrajinou, a připravila o život dva muže z řad civilistů. Polská měna dnes ovšem zmírnila své ztráty poté, co brzy ráno středoevropského času americký prezident Joe Biden uvedl, že daná raketa pravděpodobně nebyla odpálena z ruského území. Tuto informaci si trhy interpretují tak, že v důsledku incidentu zřejmě nedojde k přelomovému vystupňování probíhajícího konfliktu.

Koruna v ohrožení

Vystupňování konfliktu, například v podobě vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou nebo částí jejího území, zintenzivnění dodávek západních zbraní Kyjevu, případně dokonce zapojení sil NATO do konfliktu, by omezilo rizikový apetýt trhů a zvýšilo by atraktivitu – a cenu – bezpečných aktiv typu amerického dolaru. Naopak rizikovější aktiva by ztrácela. Výprodej by tak postihl zejména právě polský zlotý, neboť na polském území k incidentu došlo, ale pod oslabujícím tlakem by se ocitla třeba i česká koruna.

V důsledku zmíněného incidentu oslabily také akcie ve světě a poklesla cena ropy. To proto, že obecně celosvětově narůstá geopolitické riziko, ačkoli může jít jen o jeho přechodný vzestup. Podle amerických představitelů, které ve zprávě z dnešního časného rána cituje agentura AP, byla daná raketa odpálena ukrajinskými silami, aby zneškodnila útočící ruskou střelu.

Ropovod Družba se zastavil

Ropa včera večer, ještě před zmíněným incidentem, citelně zdražovala kvůli jinému důsledku mohutného úderu ruských vojsk na Ukrajinu. Došlo totiž k přerušení dodávek ropy ropovodem Družba z Ruska do zemí EU, včetně Česka. Důvodem přerušení je zasažení související infrastruktury na ukrajinském území. Ukrajina, včetně metropole Kyjeva, se včera stala terčem raketových úderů ruských vojsk, nejrazantnějších a nejplošnějších od únorového začátku invaze.

V důsledku těchto úderů přišlo o dodávky elektřiny zhruba sedm milionů ukrajinských domácností. Poškodily také trafostanici, která zajišťuje elektrický proud ropovodu Družba. V důsledku výpadku dodávek elektřiny je právě zastaven tok Družbou. Maďarská petrochemická společnost MOL ale ujišťuje, že má dostatek záložních kapacit, aby nedošlo k ohrožení dodávek ropy a ropných produktů v celé středoevropském regionu. MOL patří k největším prodejcům pohonných hmot v ČR. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó dnes ráno uvedl, že provoz Družby by se měl již brzy obnovit.

Než se ropovod vrátí do provozu, zůstávají přerušeny dodávky ropy do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Do ČR zhruba polovina veškeré ropy proudí právě Družbou, resp. její jižní větví. Pokud by došlo k trvalejšímu výpadku dodávek Družbou, budou v EU zvláště zasaženy kromě rafinérií tří jmenovaných zemí ještě ty německé a polské. Tato zařízení totiž stále zpracovávají ruskou ropu Ural, která přitéká právě Družbou.

Maďarský MOL a polský petrochemický podnik Orlen by v případě trvalejšího výpadku dodávek patřily v EU mezi zvláště poškozené společnosti. Orlen je jediným provozovatelem rafinérií v Česku, které ovládá skrze jím vlastněný podnik Unipetrol. Orlen je největším provozovatelem čerpacích stanic v Česku, které provozuje převážně pod značkou Benzina.