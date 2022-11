Dodávky ropy Družbou do Česka stojí. Ropovod je bez proudu v důsledku raketového úderu

Dodávky ropy ropovodem Družba z Ruska do zemí EU, včetně Česka, jsou přerušeny. Uvedla to maďarská petrochemická společnost MOL. Důvodem přerušení dodávek je zasažení související infrastruktury na ukrajinském území. Hlavní město Ukrajiny Kyjev a další místa se dnes staly terčem raketových úderů ruských vojsk, které jsou nejrazantnější a nejplošnější od únorového začátku invaze.

V důsledku úderů přišlo o dodávky elektřiny zhruba sedm milionů ukrajinských domácností. Poškodily také trafostanici, která zajišťuje elektrický proud ropovodu Družba. V důsledku výpadku dodávek elektřiny je právě zastaven tok ropy Družbou. MOL ujišťuje, že má dostatek záložních kapacit, aby nedošlo k ohrožení dodávek ropy a ropných produktů v celé středoevropském regionu. MOL patří k největším prodejcům pohonných hmot v ČR.

Cena ropy Brent v reakci na zprávu citelně vzrostla, a to zhruba o 2,2 procenta. MOL ovšem vzápětí uvedl, že prověřuje způsoby, jak ropovod co nejrychleji vrátit do provozu.

Než se tak stane, zůstávají přerušeny dodávky ropy do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Do ČR zhruba polovina veškeré importované ropy proudí právě Družbou, resp. její jižní větví. Pokud by došlo k trvalejšímu výpadku dodávek Družbou, budou v EU zvláště zasaženy kromě rafinérií tří jmenovaných zemí ještě ty německé a polské. Tato zařízení totiž stále zpracovávají ruskou ropu Ural, která přitéká právě Družbou.

Maďarský MOL a polský petrochemický podnik Orlen by v případě trvalejšího výpadku dodávek patřily v EU mezi zvláště poškozené společnosti. Orlen je jediným provozovatelem rafinérií v Česku, které ovládá skrze jím vlastněný podnik Unipetrol. Orlen je největším provozovatelem čerpacích stanic v Česku, převážně pod značkou Benzina.

