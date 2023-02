Rusko musí posunout hranice, třeba až k Polsku, prohlásil k ročnímu výročí invaze exprezident Medveděv

Rusko musí posunout hranice, na kterých pro něj hrozí nebezpečí, co nejdále, i kdyby to bylo až k Polsku. Na sociální síti Telegram to napsal bývalý ruský prezident a premiér a současný místopředseda bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv.

Reklama

Na první výročí ruského vpádu na Ukrajinu uvedl, že „si vezmeme zpět svá území a ochráníme svůj lid, který trpěl během genocidy a ostřelování". Ochrana ruskojazyčných obyvatel Ukrajiny byla před rokem jednou ze záminek, proč Moskva invazi do sousední země zahájila.

O Ukrajině nebude rozhodovat „nějaký“ Zelenskyj, tvrdí Medveděv

Podle Medveděva by jednání s ukrajinským vedením byla obtížná, protože o Ukrajině nebude rozhodovat „nějaký (prezident Volodymyr) Zelenskyj, pokud bude ještě naživu, nebo jeho klika. Rozhodovat budou za oceánem ti, kteří mají ve svých rukou dodávky zbraní Kyjevu a posílání peněz na podporu zbytků ukrajinské ekonomiky".

Politolog: Rusové bojují o zachování diktatury, Putin o sebe. A válka potrvá ještě měsíce Politika V pátek 24. února uplyne rok od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Nikdo tehdy nečekal, že Ukrajinci se dokážou postavit síle ruské armády. Stejně jako nikdo nepředpokládal, že ta je tak slabá, říká politolog Josef Kraus z Masarykovy univerzity v Brně v rozhovoru pro Newstream. Kdy podle něj válka skončí? A jak se bude vyvíjet dál? Petra Jansová Přečíst článek

Otevřený konflikt zakončí „nějaká smlouva bez zásadních dohod o skutečných hranicích", uvedl Medveděv. Varoval, že potom se může stát, že „noví krvaví hoši, kteří si říkají legální ukrajinská vláda, znovu vyprovokují globální konflikt".

Proto je podle Medveděva tak důležité dosáhnout všech cílů speciální vojenské operace, jak Moskva invazi do sousední země nazývá. Rusko musí „odsunout hranici ohrožení co nejdále, i kdyby to měla být hranice Polska," uvedl.

Reklama

David Ondráčka: Smutné výročí. Ukrajina je ve válce už devět let, ne jen rok Názory Válka na Ukrajině už trvá šílených devět let, a nikoli jen rok, kdy začala celoplošná agrese Ruska. Bohužel konec války zatím není na dohled, píše v komentáři pro Newstream David Ondráčka, protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International. „Probírají se všemožné aspekty, podle mě je nejhorší dopad na běžné lidi. Ti denně umírají, trpí pod bombardováním, převrátil se jim život naruby, mají zničená města a domy a mnozí musí před válkou prchat,“ uvádí s tím, že aktuálně je osm milionů uprchlíků v zahraničí (nejvíc v Německu a Polsku, pak v Česku), a dalších skoro 6 milionů je vnitřně vysídlených a nemůžou domů. David Ondráčka Přečíst článek

Rusko útokem na Ukrajinu z loňského 24. února rozpoutalo nejhorší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války, který si podle odhadů vyžádal desetitisíce obětí na obou stranách a vyhnal miliony lidí z jejich domovů. Ruské vedení tvrdí, že jeho cílem je kromě „osvobození ruskojazyčného obyvatelstva" také „denacifikace" a „demilitarizace" Ukrajiny. Kyjev a jeho spojenci označují ruskou invazi za nevyprovokovanou a neopodstatněnou a v naprostém rozporu s mezinárodním právem.

Lukáš Kovanda: Efekt západních sankcí proti Rusku se dostaví třeba až za pět let Názory Česká ekonomika letos může dopadnout hůř než ta ruská. Ne, nejde o kremelskou propagandu. Je to závěr prognóz západních institucí a bank v čele s Mezinárodním měnovým fondem (MMF), píše ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

FOTOGALERIE: Jak viděli ruskou invazi na Ukrajinu světoví i čeští fotografové? Politika Tisíce mrtvých civilistů i ukrajinských a ruských vojáků, desítky tisíc zničených obytných budov, škol, úřadů, nemocnic, továren a objektů zejména energetické infrastruktury a škody v řádech stovek miliard dolarů. To je dosavadní výsledek bezprecedentní invaze Ruska v čele s prezidentem Vladimirem Putinem na sousední Ukrajinu. Od začátku největšího válečného konfliktu v Evropě od konce druhé světové války uplyne v pátek přesně rok. Podívejte se, jak konflikt viděli světoví i čeští fotografové. Upozornění – některé fotografie jsou jen pro silné nátury. duk Přečíst článek