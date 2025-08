Trump trestá Indii za ruskou ropu. Na zemi uvalil dodatečné clo na dovoz zboží

Americký prezident Donald Trump vydal nařízení uvalující dodatečné 25procentní clo na dovoz zboží z Indie. Reaguje tak na skutečnost, že Indie pokračuje v nákupech ruské ropy, oznámil Bílý dům. Dodatečné clo vstoupí v platnost za 21 dnů, celkové celní zatížení indického zboží dováženého do Spojených států se tak zdvojnásobí na 50 procent, píše agentura AP. Indická vláda označila postup USA za nespravedlivý a nerozumný a hodlá podniknout veškeré potřebné kroky k ochraně svých zájmů.

„Náš dovoz se řídí tržními kritérii a jeho cílem je zajistit energetickou bezpečnost pro 1,4 miliardy obyvatel Indie,“ uvedlo podle agentury AFP indické ministerstvo zahraničí. „Proto je mimořádně politováníhodné, že USA se rozhodly uvalit na Indii dodatečná cla za kroky, které v zájmu svých národních zájmů koná také několik dalších zemí,“ dodalo ministerstvo.

Trump plány na zavedení dodatečného cla avizoval již v pondělí. Indie podle něj nakupuje značné objemy ruské ropy, kterou dál prodává s vysokými zisky na volném trhu, čímž pomáhá financovat válku na Ukrajině. „Vůbec se nezajímají o to, kolik lidí na Ukrajině zabíjí ruská válečná mašinerie,“ napsal americký prezident na své sociální síti Truth Social.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý prohlásil, že Moskva vyhrůžky Spojených států vůči Indii v souvislosti s nákupem ruské ropy registruje a nepovažuje tento postup za legitimní. Suverénní státy mají podle něj právo vybírat si obchodní partnery na základě vlastních zájmů.

Indie od začátku plošné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 nákupy ruské ropy výrazně zvýšila. Z Ruska nyní pochází více než třetina indického dovozu této suroviny, zatímco před válkou na Ukrajině to bylo méně než jedno procento.

Trumpův krok by mohl vést k dalším komplikacím ve vztazích mezi USA a Indií. Přichází v době, kdy se objevily informace, že indický premiér Naréndra Módí se poprvé za více než sedm let chystá navštívit Čínu, upozornila agentura Reuters.

Varování analytiků

Analytici varují, že vysoká americká cla by mohla vážně narušit indický export. Mezi klíčové indické vývozní artikly patří například textil, obuv či šperky. „Export do USA přestane být při této celní sazbě životaschopný,“ uvedli analytici ze společnosti Elara Securities.

Analytik Brian Jacobsen z firmy Annex Wealth Management nicméně upozornil, že dodatečné clo vstoupí v platnost až za relativně dlouhou dobu, během které se situace může změnit. Poukázal rovněž na to, že na řadu zboží se vztahují výjimky. Dodatečné clo by se tak podle něj mohlo ukázat spíše jako symbolické.

