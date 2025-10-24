Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: Každý rok stejný podvod. Změna času bere lidem zdraví i peníze

Lukáš Kovanda: Každý rok stejný podvod. Změna času bere lidem zdraví i peníze

Lukáš Kovanda: Každý rok stejný podvod. Změna času bere lidem zdraví i peníze
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česko přichází změnou času o 180 miliard korun ročně, i kvůli neblahým dopadům na zdraví, plyne z analýzy London Schoool of Economics. Přitom úspora ze změny činí jen 84 milionů korun, tedy asi 2000krát méně.

O víkendu si opět přetočíme hodiny zpět, z letního na zimní čas. Získáme hodinu spánku navíc, a tak se může zdát, že tentokrát jde o příjemnou změnu. Jenže tato drobná úleva zakrývá větší problém. Celý systém střídání času dvakrát do roka je z ekonomického hlediska dávno překonaný a ze společenského spíš škodlivý než přínosný.

Přechodem na letní čas se ještě před pandemií a válkou v Česku ušetřilo elektřiny asi za 50 milionů korun ročně. Dnes, kdy je cena energie podstatně výš než před několika lety, se úspora elektřiny přepočtená na koruny pohybuje okolo 84 milionů korun ročně.

Úspora se může zdát na první pohled vysoká, ale v měřítku celé republiky je to ekonomicky bezvýznamná částka. Odpovídá přibližně jedné koruně pro člověka s měsíčním příjmem sto tisíc korun. Takový člověk si sotva všimne, že mu koruna přibyla nebo ubyla.

Lukáš Kovanda: Chřipka opět udeří a ekonomiku připraví o desítky miliard. A přitom zcela zbytečně

Názory

Každý podzim se v Česku zvyšuje počet lidí s respiračními onemocněními. Chřipka přitom každoročně vyřadí z práce více než sto tisíc lidí. Jen v roce 2024 bylo podle údajů České správy sociálního zabezpečení vystaveno přes 105 tisíc pracovních neschopenek kvůli chřipce, v průměru na téměř čtrnáct dní. Přitom jedna dávka očkování stojí jen stovky korun a plně jej hradí zdravotní pojišťovny.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Přesto se dvakrát ročně posouvají hodiny. Výzkumy dlouhodobě ukazují, že energetický přínos je zanedbatelný, zatímco společenské a zdravotní dopady jsou hmatatelné – od poklesu produktivity až po zvýšené riziko dopravních nehod či zdravotních problémů v následujících dnech po posunu času.

Výzkum z Londýnské školy ekonomie a politických věd (London School of Economics, LSE) ukazuje, že právě tyto nenápadné změny rytmu snižují životní spokojenost i pracovní výkon. Jen jarní posun o hodinu dopředu podle něj představuje ztrátu blahobytu, kterou lze v podmínkách evropských ekonomik vyjádřit částkou zhruba 754 eur, tedy více než 18 tisíc korun, na osobu ročně. Pokud bychom tento systém opustili, přineslo by to podle výpočtů pro Evropu celkový přínos v řádu stovek miliard eur. V českém měřítku jde o ekvivalent více než 200 miliard korun ročně.

Vzhledem k tomu, že hrubý domácí produkt Česka v přepočtu na osobu v dosahuje v paritě kupní síly měny zhruba 90 procent průměru zemí EU, získáváme adekvátním snížením uvedené sumy 754 eur částku přibližně 679 eur. Ta je tedy podmínkám v Česku ještě blíže. Odpovídá zhruba 16 500 korun na osobu ročně. To je tedy zhruba 180 miliard korun ročně, o které česká ekonomika a její obyvatelstvo dle London School of Economics přichází. Poměříme-li to s uvedeným údajem 84 milionů korun, ztráta české ekonomiky ze změny času je více než 2000krát vyšší než její zisk z ní.

Letní čas měl původně své opodstatnění. V době první světové války, kdy se šetřilo uhlí, dával smysl. Jenže v roce 2025 už energetiku neřídí budíky, ale technologie. Chytré sítě a moderní řízení spotřeby dokážou ušetřit mnohem víc než mechanické posouvání ručiček dvakrát do roka.

Evropa se už jednou rozhodla se střídáním času skončit. Evropský parlament to schválil v roce 2019, ale členské státy se dosud neshodly, zda ponechat natrvalo čas letní, nebo zimní. A tak vše zůstalo při starém. Mezitím se každý rok zbytečně ztrácí energie, produktivita i zdraví lidí.

Každopádně současný systém umělého střídání je nejhorší možný a měli bychom se ho co nejrychleji zbavit.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

aMAZON

Lukáš Kovanda: Češi letos spoří nejméně za tři roky. I díky tomu roste ekonomika rychleji

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Zahraniční dluh Česka je rekordní, loni narostl nejvíce za sedm let

Lukáš Kovanda: Zahraniční dluh Česka je rekordní, loni narostl nejvíce za sedm let

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Evropská policie rozbila daňový gang. A Češi byli u toho

Evropská policie rozbila daňový gang. A Češi byli u toho
Profimedia
ČTK
ČTK

Evropský úřad pro veřejnou žalobu (EPPO) odhalil rozsáhlou síť firem, které zneužívaly režim DPH při prodeji elektroniky. Do mezinárodního zátahu, který způsobil škody za 1,2 miliardy korun, se zapojila i česká policie.

Několik evropských zemí včetně Česka se pod dohledem Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) podílelo na rozsáhlé mezinárodní akci týkající se krácení daně z přidané hodnoty (DPH) při obchodech s drobnou elektronikou. Škody vyčíslil úřad na 48 milionů eur (přibližně 1,2 miliardy korun). Účast Česka na akci potvrdil v tiskové zprávě mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Sedm zatčených, stovka prohlídek

Na žádost mnichovského úřadu EPPO zatkli policisté sedm podezřelých v Německu, Španělsku a Nizozemsku. Společně s daňovými úředníky prohledali více než sto míst v sedmi zemích a zabavili velké množství dokumentů, elektronických zařízení a dalších důkazů. EPPO informovalo také o zabavení cenností v hodnotě čtyř milionů eur.

Do akce se zapojila i česká NCOZ

„Trestní řízení v této věci je vedeno Úřadem evropského veřejného žalobce ve Spolkové republice Německo,“ uvedl Ibehej. Kriminalisté NCOZ podle něj ve středu 22. října prohledali několik domovních i jiných prostor a vyslechli několik svědků.

Fiktivní firmy a falešné obchody

Zátah byl součástí vyšetřování EPPO kvůli podezření z trestné činnosti, při které fiktivní společnosti se sídlem v několika členských státech EU a ve Velké Británii od roku 2018 podvodně uplatňovaly režim snížené sazby DPH na prodej elektroniky. Tím si neoprávněně zvyšovaly zisky.

EPPO je nezávislý orgán veřejné žaloby Evropské unie. Má pravomoc vyšetřovat a trestně stíhat pachatele trestných činů proti finančním zájmům a rozpočtu EU.

Bolt, taxislužba

Berňák zatočí s „černými flotilami“. Bolt a spol. slíbily hlásit data každý měsíc

Money

Finanční správa si posvítí na daňové úniky alternativních taxislužeb. Od října bude každý měsíc dostávat detailní data o jízdách a tržbách firem jako Bolt nebo Liftago. Dosud úřady tato čísla viděly jen jednou ročně.

ČTK

Přečíst článek

Umělá inteligence ve službách hackerů. Tisíce lidí naletěly falešným bankéřům

Zprávy z firem

Nad aktuálními daty o počtu kybernetických útoků, ale také nad nejnovějšími praktikami podvodníků a možnostmi, jak se co nejúčinněji bránit, diskutovali odborníci z finančního sektoru v debatě ČTK Connect. Záznam je k dispozici na YouTube a webu ceskenoviny.cz.

Komerční spolupráce

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Ministr financí Zbyněk Stanjura
Aktualizováno

Nejlepší od pandemie, zároveň šestý nejhlubší od vzniku Česka. Schodek rozpočtu v červnu klesl

Money

ČTK

Přečíst článek
Eva Decroix s premiérem Petrem Fialou a poslancem Markem Bednou (vpravo) v Poslanecké sněmovně
Aktualizováno

Ministryně po Blažkovi zadá kvůli bitcoinům audit. „Jsem si vědoma tíže situace,“ hlásí Decroix

Politika

ČTK

Přečíst článek

Reddit žaluje Perplexity AI: obvinění z „praní dat“ a nelegálního stahování obsahu uživatelů

Reddit
iStock
ČTK
ČTK

Americký provozovatel jednoho z nejnavštěvovanějších internetových diskusních fór Reddit žaluje start-up Perplexity AI, viní ho z nezákonného stahování obsahu svých uživatelů pro trénink umělé inteligence. S odvoláním na soudní dokumenty o tom informovala agentura Reuters.

Reddit podle médií tvrdí, že Perplexity spolu s několika menšími podniky systematicky obcházely jeho ochranná opatření a maskovaly identitu svých nástrojů, aby získaly přístup k chráněným datům.

„Společnosti zabývající se AI se utkávají v závodě o kvalitní obsah vytvářený lidmi - a tento tlak podněcuje v celém odvětví rozšířenou ekonomiku 'praní špinavých dat',“ sdělil agentuře Reuters šéf právního oddělení Redditu Ben Lee.

Reddit, který obsahuje tisíce tematických diskusí, takzvaných subredditů, v žalobě uvedl, že je nejčastěji uváděným zdrojem odpovědí na dotazy uživatelů generovaných umělou inteligencí. Firma obsah poskytla v licenci například společnostem Google a OpenAI, které provozují chatboty Gemini a ChatGPT.

Bitcoinová ETF: nový zlatý důl pro správce fondů

Trhy

Z kryptoměn se stal seriózní byznys i pro největší správce aktiv na světě. Zatímco tradiční indexové fondy typu S&P 500 nabízejí jen minimální poplatky, bitcoinová ETF se stala novým zdrojem výnosů. BlackRock na nich už vydělává více než na svém vlajkovém akciovém fondu – a podle analytiků tento trend zdaleka nekončí.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Žaloba i na litevskou společnost Oxylabs

Žaloba vedle Perplexity míří i na litevskou společnost Oxylabs, texaský start-up SerpApi a bývalou ruskou botnetovou síť AWMProxy. Reddit je obviňuje z poskytování služeb, které měly pomáhat při skrytém stahování obsahu.

Společnost Perplexity na dotaz listu Financial Times uvedla, že žalobu zatím oficiálně neobdržela a že bude důrazně bránit právo uživatelů na svobodný a férový přístup k veřejným informacím. Firmu Reddit obvinila z útoku na otevřenost a veřejný zájem.

Dva zdroje Financial Times uvedly, že Reddit už dříve upozornil Perplexity na možné zneužití dat a nabídl společnosti dohodu o placeném partnerství podobnou té, kterou má s Googlem a OpenAI. Zakladatel Perplexity Aravind Srinivas však podle Financial Times dohodu odmítl.

Hydroelektrárna Baixo Iguaçu

Energo-Pro miliardáře Tesaře dokončila nákup brazilské hydroelektrárny Baixo Iguaçu

Zprávy z firem

Česká energetická společnost Energo-Pro podnikatele Jaromíra Tesaře dokončila nákup vodní elektrárny Baixo Iguaçu v Brazílii o celkovém výkonu 350 megawattů. O převzetí elektrárny za 260 milionů eur (zhruba 6,4 miliardy korun) firma informovala v březnu, musela ale ještě získat potřebná regulatorní povolení. Transakce je největší českou investici v Jižní Americe a Baixo Iguaçu se stala svým výkonem největším energetickým zdrojem Energo-Pro, sdělila mluvčí skupiny Hana Hikelová.

ČTK

Přečíst článek

Soudy v posledních měsících a letech obdržely desítky žalob k desítkám případů využívání autorsky chráněných textů při tréninku generativní AI. Reddit, který vstoupil na burzu v březnu 2024, už v červnu zažaloval firmu Anthropic, jež stojí za chatbotem Claude.

Americký mediální koncern Penske Media v září zažaloval Google ze skupiny Alphabet za souhrny od AI, které se zobrazují v čele vyhledávání. Tvrdí, že nelegálně využívají reportáže jeho titulů jako Rolling Stone nebo The Hollywood Reporter.

Anthropic nedávno souhlasil, že zaplatí 1,5 miliardy dolarů (31,5 miliardy korun) za urovnání hromadné žaloby skupiny spisovatelů. Ti firmu obvinili, že bez jejich souhlasu využila jejich knih k tréninku chatbota Claude.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme