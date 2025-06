Ministryně po Blažkovi zadá kvůli bitcoinům audit. „Jsem si vědoma tíže situace,“ hlásí Decroix

Veřejnost chce nová ministryně s výsledky prověrky seznámit do konce srpna, tedy ještě před volbami do Sněmovny. Zároveň bezodkladně po nástupu do funkce předloží vládě časovou osu kauzy.

Nastupující ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) zadá v úřadu kvůli bitcoinové kauze audit procesů a pravidel, který provede externí firma. Veřejnost chce s výsledky prověrky seznámit do konce srpna, tedy ještě před volbami do Sněmovny. Zároveň bezodkladně po nástupu do funkce předloží vládě časovou osu kauzy. Na ministerstvo hodlá přivést nezávislého koordinátora z justice, jenž bude o záležitosti nestranně informovat. Uvedla to na dnešní tiskové konferenci před mimořádnou sněmovní schůzí, kterou kvůli daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti svolalo opoziční ANO.

Decroix má příští týden v čele ministerstva nahradit svého stranického kolegu Pavla Blažka, jenž kvůli přijetí bitcoinů za miliardu korun od odsouzeného obchodníka s drogami rezignoval na funkci. „Jsem si vědoma tíže situace, která vedla k rezignaci mého předchůdce. Chci převzít ministerstvo spravedlnosti s jasným cílem obnovit důvěru v justici a zajistit, aby podobné situace nemohly nastat,“ prohlásila.

„Veškeré závěry interní prověrky budou transparentně zveřejněny a následně bude také představen plán konkrétních nápravných kroků. Ať už se bude jednat o organizační opatření, případně můžeme diskutovat o návrzích legislativních změn,“ řekla místopředsedkyně ODS. „Mým záměrem je, aby výsledky tohoto auditu byly známy před volbami – právě proto, aby veškeré pochybnosti nebo diskuse mohly být součástí veřejné debaty. V žádném případě nechci, aby celé prověřování bylo vnímáno jako nějaká snaha oddálit tu diskuzi od voleb nebo ji posunout za volby,“ doplnila.

Designovaná ministryně zároveň zdůraznila, že ministerstvo bude spolupracovat se všemi orgány a institucemi, které nyní bitcoinovou kauzu řeší. „Jako budoucí ministryně budu komentovat veškeré konkrétní kroky, osoby nebo okolnosti spojené s probíhající kauzou s maximální střídmostí tak, aby byl eliminován jakýkoliv pocit politizace této kauzy, který může ohrozit důvěru v nestrannost a nezávislost justice,“ řekla s tím, že zasahovat jakýmkoliv způsobem do vyšetřování jí nepřísluší. Chce vytvořit podmínky pro to, aby se vyšetřování mohlo uskutečnit nezávisle a důkladně.

Jméno koordinátora komunikace o bitcoinové kauze plánuje Decroix předem projednat s koaličními partnery, případně i s opozicí. Podle ní by to měl být právník respektovaný justičním světem, který bude informace poskytovat pravidelně, věcně a bez spekulací. Budoucí ministryně rovněž počítá s tím, že do koordinace zapojí oba stávají náměstky na ministerstvu, tedy Karla Dvořáka (STAN) a Viléma Anzenbachera (KDU-ČSL). Domnívá se také, že na ministerstvu by měl vzniknout expertní tým s odborníky na finanční kriminalitu, kybernetickou bezpečnost a kryptoměny.

Ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny od Tomáše Jiřikovského, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Blažek přijetí daru hájil tím, že na transakci nebylo nic nelegálního a že se neprokázalo, že bitcoiny pocházejí z trestné činnosti. Odmítl také, že by šlo o praní špinavých peněz.

Prezident Petr Pavel v úterý před poslanci řekl, že kauza má mimořádně škodlivý potenciál, může snížit důvěru ve spravedlnost i instituce a poškodit Česko v zahraničí. Věcí se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu a Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které kauzu prověřují pro podezření ze zneužití pravomoci, z legalizace výnosů trestné činnosti a z nedovoleného nakládání s drogami.

