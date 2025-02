Šéf NCOZ Mazánek: Řešíme třicet případů obcházení protiruských sankcí

Policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) prověřuje, nebo vyšetřuje zhruba tři desítky případů porušování protiruských sankcí. Serveru Odkryto.cz to v rozhovoru řekl ředitel útvaru Jiří Mazánek. Část případů se podle něj týká i doby před začátkem ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

„Bavíme se dneska přibližně o třech desítkách případů, které my vlastně prověřujeme, nebo vyšetřujeme a neustále se objevují nové kauzy a případy,“ uvedl pro server Odkryto.cz Mazánek.

„Pokud vám přijdou finanční prostředky z postsovětského prostoru a je to prostředí organizovaného zločinu, nebo oligarchistických struktur nebo dnes i prostředí státních bezpečnostních orgánů, tak v současné době i v minulosti toto nejste schopni prokázat a to řízení končí tím, že tu věc odložíte že neprokážete spáchání trestného činu,“ dodal Mazánek.

Mezinárodní sankce se týkají lidí i firem podílejících se na invazi. Firmy ze sankčního seznamu mají zmrazený majetek a je například zakázáno s nimi obchodovat. Svůj vnitrostátní sankční seznam má i Česká republika. Část případů NCOZ sahá i do let před ruským útokem. „Veřejnost to vnímá tak, že válka začala v roce 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu v současném rozsahu. Ale uvědomme si, že (ukrajinský poloostrov) Krym byl zabraný (Ruskem) v roce 2014 a už v roce 2014 byly uvaleny první sankce na Ruskou federaci, které jsou i součástí některých kauz, které my prověřujeme,“ řekl šéf NCOZ.

Policie loni zahájila vyšetřování devíti případů porušování sankcí proti Rusku. Serveru Aktuálně.cz to letos v lednu řekla pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, jejíž úřad případy dozoruje. Týkají se vývozu luxusního zboží, chemických látek či tzv. zboží dvojího užití, což jsou civilní produkty zneužitelné třeba pro teroristické účely. Zboží do Ruska putovalo přes bývalé sovětské země, jako je Bělorusko či Uzbekistán, nebo přes Turecko.

NCOZ se zabývá i případy týkajícími se dodávek na Ukrajinu. „Prověřovali jsme v minulosti a ještě je tam nějaké prověřování některých podezřelých věcí, co se týkalo nákupů materiálu pro Ukrajinu,“ uvedl Mazánek. Čeští policisté jsou podle něj v úzkém kontaktu s ukrajinskými úřady a policií. „Do současné doby v těchto kauzách na území České republiky z naší strany, tedy NCOZ, nepadlo žádné zahájení trestního stíhání,“ dodal.

