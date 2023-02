Lukáš Kovanda: Energie zlevňují. Lidé by ale neměli brát první nabídku pod úrovní stropu, neboť na jaře ceny dále spadnou

Mnozí tuzemští dodavatelé plynu a elektřiny domácnostem, nejnověji společnost innogy, začínají zlevňovat. Zohledňují tak dramatický pokles burzovních cen napříč EU, k němuž dochází od loňského srpna. Referenční cena plynu v EU, jež je určující i pro dodavatele v ČR a která je klíčová také pro ceny elektřiny, klesla od druhé poloviny loňského srpna do dneška, tedy za zhruba půl roku, o více než 85 procent, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Innogy zlevní od března elektřinu tak, že cena za jednu megawatthodinu bude 250 korun pod úrovní vládou stanoveného stropu. Podmínkou je však uzavřen í smlouvy na 15 měsíců. Strop činí v případě elektřiny 6000 korun za megawatthodinu včetně DPH.

Chvála teplému počasí

Pokles burzovní ceny plynu v EU má na svědomí zejména nadprůměrně teplé počasí. Teplé počasí má lví podíl na tom, že evropské zásobníky plynu jsou stále naplněny na zhruba 63 procent, což je o zhruba 22 procentních bodů nad pětiletým průměrem pro tuto část roku.

Dochází také k úsporám na straně domácností i podniků, které jsou dány jak úsporným nakládáním, tak omezováním výroby, například v průmyslu. Omezení výroby by však nemělo být tak výrazné, aby kontinent uvrhlo do jakkoli závažnější recese, což je další příznivá zpráva.

Na konci této topné sezóny by tak zásobníky mohly být stále naplněny z více než padesáti procent. To je komfortní situace pro to, aby mohly být kompletně naplněny před začátkem další topné sezóny, která startuje v říjnu 2023.

Tlak na snižování cen

Takto poměrně příznivé vyhlídky mocně tlačí burzovní cenu plynu dolů. A tedy také burzovní ceny elektřiny, jejíž podstatná část se v EU z plynu vyrábí. S blížícím se koncem probíhající topné sezóny a nástupem jara proto také nelze vyloučit další, až dramatický propad cen plynu v EU.

Je tudíž poměrně pravděpodobné, že čeští dodavatelé energií domácnostem v dohledné době zlevní ještě citelně výrazněji, než jak se „osmělují“ nyní. A protože nyní své zlevnění podmiňují mnohaměsíčním zafixováním cen, mohl by se takovýto nový tarif, byť zlevněný pod úroveň vládou stanoveného stropu, jednoduše vymstít.

Lidé by proto neměli brát první zlevněnou nabídku, která se naskytne, zvláště tehdy ne, je-li podmíněna právě delší fixací. Mohli by totiž již poměrně brzy litovat, že nepočkali na ještě výhodnější ceny a ještě výhodnější podmínky. Ty mohou přijít již brzy, již na jaře.