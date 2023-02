Výzva šetřit zabrala. Češi loni spotřebovali nejméně plynu za osm let

Loňská spotřeba plynu v Česku byla nejnižší za posledních osm let. Celkově ho Češi spotřebovali 7,544 miliardy metrů krychlových, což bylo meziročně o pětinu méně. Při přepočtu na dlouhodobý teplotní normál pak byla nejnižší minimálně od roku 2001, uvedl Energetický regulační úřad (ERÚ). V loňském roce podle úřadu klesla rovněž spotřeba elektřiny, meziročně o 3,9 procenta.

Spotřeba plynu v tuzemsku meziročně klesala ve všech měsících loňského roku, nejvýrazněji pak v květnu o 33,3 procenta. „Celkově byla spotřeba nejnižší za posledních osm let. Když ji přepočítáme na teplotní průměr, pak byla dokonce vůbec nejnižší od roku 2001, kdy ERÚ začal vést statistiky provozu plynárenské soustavy," uvedl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Největší podíl na loňské spotřebě měli se 47,2 procenty tradičně velkoodběratelé, následovaly s 25,4 procenty domácnosti a maloodběratelé s 14,3 procenty. Střední podnikatelé pak měli na spotřebě podíl přes 9,3 procenta. Největší úspory oproti loňsku zaznamenali podle úřadu podnikatelé se středním odběrem, kteří snížili spotřebu o 22,2 procenta. Domácnosti omezily spotřebu o pětinu.

Klesla spotřeba plynu pro výrobu elektřiny

Plyn na výrobu elektřiny se v loňském roce podílel na celkové spotřebě z 8,1 procenta, což je nejméně za čtyři roky. Podle ERÚ to odráží loňské extrémně vysoké ceny plynu.

Roční bilanci plynárenské soustavy v loňském roce významně ovlivnila loňská geopolitická situace způsobená ruskou agresí na Ukrajině. Oproti roku 2021 poklesl dovoz plynu o 40,7 procenta na 27,08 miliardy metru krychlových.

ERÚ upozornil také na výrazně vyšší naplněnost tuzemských zásobníků plynu. „Zatímco v prosinci 2021 dosahovaly zásoby 49,1 procenta z celkové kapacity zásobníků, na konci roku 2022 se vyšplhaly téměř na dvojnásobek, 85,2 procenta. Rekordní byl přitom stav na začátku zimy, kdy byly oproti minulosti zásobníky naplněny prakticky ze 100 procent," podotkl Trávníček.

Meziroční nárůst zásob pokračuje i letos. Ve středu byly zásobníky plné z 62,5 procenta, přičemž loni to bylo kolem 21,5 procenta. Na konci loňské zimní sezony naplněnost činila kolem 13 procent.

Češi loni omezovali rovněž spotřebu elektřiny. Čistá spotřeba, která je očištěná o vlastní spotřebu na výrobu elektřiny, ztráty a spotřebu elektřiny na přečerpávání klesla podle ERÚ o 3,9 procenta na 60,4 terawatthodiny. Obdobný pokles byl také u hrubé spotřeby. Nejvíce spotřebu omezovaly domácnosti.

