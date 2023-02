Teplá zima poslala cenu plynu na předválečnou úroveň, je nejníže za rok a čtvrt

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku dnes klesla pod 50 eur (1185 korun) za megawatthodinu (MWh). Ocitla se tak nejníže od prosince 2021. Hlavním důvodem je slabší poptávka kvůli teplejšímu počasí v zimních měsících.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v březnu v TTF klesla o více než čtyři procenta. Sestoupila tak zhruba na 49,80 eura za MWh. Později se vrátila těsně nad 50 eur, stále však ztrácela více než tři procenta.

Loni v srpnu se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli omezování dodávek z Ruska dostala až do blízkosti 350 eur (téměř 8300 korun) za megawatthodinu (MWh). Od té doby však výrazně klesla. Evropským zemím se před letošní zimou podařilo naplnit zásobníky plynu, zejména díky dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států. Mírná zima navíc snižuje poptávku po vytápění.

Ceny plynu na burze se tak nyní nacházejí výrazně pod úrovní administrativně stanoveného stropu, který v České republice činí 2500 korun za MWh. Analytici oslovení ČTK už dříve uvedli, že bude chvíli trvat, než se pokles velkoobchodních cen zemního plynu projeví v cenách pro české domácnosti, protože obchodníci pro ně museli nakoupit zásoby energií na trhu s předstihem za tehdejší vyšší ceny.

