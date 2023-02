Innogy zlevní elektřinu, výrazně pod vládní strop. Podmínkou je fixace

Energetická společnost innogy zlevní od začátku března elektřinu pod cenový strop. Cena za jednu megawatthodinu (MWh) bude 250 korun pod stropem, podmínkou však je uzavření smlouvy na 15 měsíců, oznámila společnost innogy.

Už dříve innogy snížila ceny u plynu. Ceny pod vládním maximem začali v reakci na klesající ceny energií na trhu snižovat i další dodavatelé.

V současné době innogy dodává plyn a elektřinu pro 1,8 milionu zákazníků. Dodavatelem elektřiny je pro více než 600 tisíc z nich, což z innogy dělá čtvrtého největšího dodavatele elektřiny v Česku.

Většina dodavatelů energií od začátku roku nabízela novým zákazníkům tarify s cenami vycházející z vládního cenového maxima. To činí pro letošní rok 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Takzvané stropy platí pro domácnosti, firmy i veřejné instituce.

„Zákazníci se tak dostanou pod cenový strop o dvě stě padesát korun. Nabídka platí pro nové i naše stávající zákazníky, kterým aktuálně končí fixovaná smlouva a podepíší smlouvu od prvního března,” uvedl ředitel innogy pro maloobchod a marketing David Konvalina.

Bez fixace to nepůjde

Innogy kromě toho připravuje nabídku podstropových cen elektřiny také pro další své zákazníky, kterým bude končit smlouva v nejbližší budoucnosti. Nové ceny a podmínky tzv. prolongací představí v příštích dnech.

Už dříve innogy snížila 320 tisíc svých stávajících zákazníků rovněž dodávky plynu. Sleva 340 korun za MWh platí od začátku února. Zákazníci, kteří plynem vytápějí rodinný dům tak v průměru podle společnosti ušetří asi 3000 korun za rok. U klientů, kteří plyn používají na vaření, sleva činí 34 procent.

Ceny energií pod vládou stanovenými limity už v minulých týdnech začali nabízet i další dodavatelé. Například E.ON snížil svým klientům bez dlouhodobého závazku elektřinu proti stropu o šest procent a plyn o osm procent. Části klientů snížilo ceny plynu bez fixace také innogy, a to o zhruba 240 korun za MWh. Snížení cen stávajícím zákazníkům oznámily také firmy Centropol nebo MND. Nový tarif představil i ČEZ. Ceny energií u něj budou klesat postupně, podmínkou však u něj je dlouhodobá smlouva. Od května sníží své prodejní ceny zemního plynu a elektřiny pod vládou stanovený limit také Pražská plynárenská.

Velkoobchodní cena elektřiny v posledních týdnech klesla ke 155 eur (asi 3670 korun) za MWh bez DPH. U plynu sestoupila k 60 eur (zhruba 1420 korun) za MWh. Loni v létě se ceny obou komodit pohybovaly i výrazně nad vládou stanoveným limitem.

