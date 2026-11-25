Lukáš Kovanda: Dvojitá výhra pro Čechy. Benzín zlevňuje a americké akcie mohou opět růst
Levnější benzín a nafta mohou Čechům ušetřit nejen stovky korun při tankování, ale i pomoci vydělat na amerických akciích. Pokles cen paliv totiž může zkrotit inflaci a podpořit růst burz, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Stovky tisíc Čechů mají hned dvojí důvod k radosti z výrazného zlevňování pohonných hmot v posledních týdnech. Nejenže při tankování plné nádrže v porovnání s koncem září ušetří již stovky korun. Navíc se jim zvyšuje šance, že umažou část ztrát, které v posledních týdnech utrpěli na investicích do amerických akcií, zejména těch technologických.
Do amerických akcií dnes v Česku podle hrubého odhadu přímo či nepřímo investuje jeden až dva miliony lidí. Zdaleka se totiž nejedná jen o ty, kteří nakupují přímo akcie společností typu Nvidia, Apple či Microsoft. Jde také o lidi investující prostřednictvím podílových fondů či stále populárnějších burzovně obchodovaných fondů, takzvaných ETF, které například kopírují vývoj amerických či světových akciových indexů. Vývoj na americké burze tudíž ovlivňuje majetkové poměry nezanedbatelné části české populace.
Donald Trump chystá další celní úder proti Číně, Evropské unii a dalším obchodním partnerům. Pro české firmy to znamená hrozbu nových problémů, především prostřednictvím německého průmyslu. Americkému prezidentovi ale může tvrdý obchodní postup přijít vhod i doma. Ve Washingtonu totiž sílí pobouření kvůli jeho zásahu do vedení čipového gigantu Nvidia. Nová cla tak mohou odvést pozornost od nepříjemné kauzy.
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Názory
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Přitom litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 zlevnil v Česku od konce září, resp. od začátku října, kdy vláda obnovila svoji regulaci cen, o 7,33 koruny, tedy o šestnáct procent, na 38,53 koruny. Litr nafty za stejnou dobu zlevnil o 5,78 koruny, tedy o bezmála dvanáct procent, na 43,66 koruny. Při natankování padesátilitrové nádrže tak nyní motorista oproti konci září ušetří v případě benzínu zhruba 367 korun, v případě nafty pak 289 korun.
Zlevňování pohonných hmot přitom ještě není u konce. Velkoobchodní cena motorové nafty na komoditním burze v Rotterdamu klesla od svého říjnového maxima již o více než 25 procent (viz graf Bloombergu), byť v české měně jen o necelých 24 procent – kvůli oslabení koruny k dolaru. Část tohoto propadu se do cen u tuzemských čerpacích stanic teprve promítne.
Zlevňování pohonných hmot je ovšem celosvětovým fenoménem. Pročež představuje jednu z možných nadějí na trvalejší obrat na americkém akciovém trhu. Investoři totiž nyní dost možná přeceňují rozsah, v jakém bude muset americká centrální banka v příštím roce zvyšovat své základní úrokové sazby.
Technologické společnosti značnou část své nynější burzovní hodnoty odvozují od zisků, kterých mají dosahovat až za řadu let, třeba díky rozmachu umělé inteligence. Čím vyšší jsou úrokové sazby, tím nižší je za jinak stejných podmínek současná hodnota těchto očekávaných budoucích zisků. Vyšší úroky navíc zdražují financování gigantických investic do infrastruktury umělé inteligence, například do výstavby datových center.
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Trhy
Po letech stagnace se luxusní segment postupně stabilizuje. Podle odhadů italské asociace luxury segmentu Altagamma dosáhnou v letošním roce globální tržby luxusního zboží a služeb částky 1,5 bilionu eur. Největší růst přitom má nabídnout zejména Indie a Severní Amerika. Důležitý posun se pak očekává v chování nejbonitnějších klientů, kteří postupně opouštějí klasické zboží a přesouvají pozornost na zážitky, často spojené s longevity programy.
Sbouběh ekonomických jevů
Nyní ovšem dochází k souběhu dvou ekonomických jevů, které mohou americkou centrální banku nakonec přimět k méně razantnímu zvyšování úrokových sazeb.
Prvním z nich je ono výrazné, globální zlevňování pohonných hmot. Levnější benzín a nafta nejenže bezprostředně snižují celkovou míru inflace, ale s určitým časovým odstupem mohou tlumit také inflaci jádrovou. Levnější nafta totiž snižuje náklady nákladní dopravy, zemědělství, stavebnictví či průmyslové výroby. Zlevňování pohonných hmot, jejichž ceny spotřebitelé prakticky denně sledují, navíc může tlumit jejich inflační očekávání, a tedy i tlak na zvyšování mezd.
Druhým je samotný propad amerických akcií. Ten začíná do určité míry odvádět práci za americkou centrální banku. Podle ukazatele sestavovaného bankou Goldman Sachs totiž nyní dochází k razantnímu zpřísňování finančních podmínek, na letošní suverénní maximum (viz graf banky Goldman Sachs), aniž by přitom americký centrální banka byť jen „hnula prstem“.
Klesající ceny akcií totiž tlumí ochotu amerických domácností utrácet, neboť se cítí méně majetné. Znesnadňují také podnikům získávání nového kapitálu na burze. To vše působí protiinflačně. Pokud nynější zpřísnění finančních podmínek přetrvá, bude dále tlumit růst americké ekonomiky v příštím roce.
Paradoxně si tak americký akciový trh může svým vlastním propadem připravovat půdu pro následný růst. Čím citelněji totiž finanční trhy samy zpřísňují podmínky financování americké ekonomiky, tím méně je musí zpřísňovat americká centrální banka. Zmíněné mocné zlevňování energií typu pohonných hmot tento efekt ještě umocňuje.
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Českým investorům do amerických akcií tedy výrazný pokles cen u tuzemských čerpacích stanic může nyní signalizovat příhodný globální vývoj, který jim nakonec ušetří mnohem více peněz na burze než při samotném tankování.