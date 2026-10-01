Nafta po zásahu vlády zlevnila až o tři koruny
Řidiči od dneška tankují levnější naftu. Po zavedení cenových stropů spadla u některých českých čerpacích stanic její cena proti středě až o tři koruny za litr. U benzinu je změna podstatně méně výrazná – řada pump se pod nově stanovený strop vešla už před začátkem regulace.
Cenový strop na pohonné hmoty začal v Česku fungovat a u nafty je jeho dopad vidět hned první den. Některé čerpací stanice ve čtvrtek snížily cenu litru až o tři koruny proti středě, zjistili zpravodajové ČTK.
Od 1. října mohou pumpy prodávat litr nafty maximálně za 48,72 koruny. U benzinu je dnešní strop 46,14 koruny za litr.
Právě u benzinu je však dopad regulace zatím výrazně menší. Některé čerpací stanice jej totiž už ve středu prodávaly levněji, než kolik činí nový maximální limit, takže cenu snižovat nemusely.
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Strop se bude měnit každý den
Řidiči by si ovšem na částky 48,72 a 46,14 koruny neměli příliš zvykat. Nejde o pevně stanovené ceny na celý měsíc. Ministerstvo financí bude maximální cenu benzinu a nafty určovat pro každý den zvlášť, a to až do konce října. Vycházet bude z klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen pohonných hmot.
K němu mohou obchodníci připočítat marži maximálně 2,50 koruny na litr. Právě marži vláda v rámci regulačních opatření zastropovala.
Naftě pomohla i nižší daň
Za výraznějším zlevněním nafty není pouze cenový strop. Vláda současně snížila její spotřební daň. Nově činí 8,011 koruny za litr oproti dosavadním 9,95 koruny. Rozdíl tedy představuje téměř dvě koruny na litr ještě před započtením DPH. U benzinu se spotřební daň nemění. I proto se zásah vlády projevil první den mnohem výrazněji na cenách nafty.
Regulace má podle současného plánu platit do konce října. Kolik budou řidiči skutečně platit u stojanů v dalších dnech, bude záležet především na vývoji velkoobchodních cen, od nichž se bude každodenní strop odvíjet.
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Nafta v Česku v srpnu meziměsíčně zdražila zhruba o 14 procent, nejvýrazněji v celé Evropské unii. Nabízí se otázka, zda si čerpadláři po konci regulace marží nezačali vynahrazovat předchozí omezení. Do cen se ale promítl také návrat vyšší spotřební daně. Samotné evropské prvenství proto k jednoznačnému verdiktu nestačí.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
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Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.