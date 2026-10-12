Povolenky ETS 2 jsou definitivně schváleny. Zdraží benzín, naftu i plyn. A Babiš mlčí
Držte si peněženky. Povolenky ETS 2 definitivně prošly a od roku 2028 se začnou propisovat do cen benzínu, nafty, plynu i uhlí. Andrej Babiš přitom ještě nedávno hlasitě sliboval, že je Česko nezavede. Po finálním rozhodnutí je ale z vlády slyšet hlavně ticho. Více v ekonomickém diáři Pavla Párala.
Emisní povolenky na pohonné hmoty a vytápění plynem a uhlím začnou platit opravdu od ledna 2028. Změny definitivně potvrdila Rada ministrů financí EU, a to i za účasti Aleny Schillerové v pátek. Prošlo i ustanovení, které má alespoň nějaký čas bránit prudkému růstu jejich ceny. Ta byla pro začátek obchodování stanovena na 45 eur za tunu CO2 v cenách roku 2000. V dnešních cenách je to 57 eur. Při překročení této ceny se má na trh uvolnit dalších 40 milionů povolenek a zabrzdit zdražování.
Náklady, které padnou na domácnosti i firmy, budou i tak citelné. Pro některé i velmi bolestivé. Těžko se ale dalo čekat, že to dopadne jinak, protože většina zemí EU byla dlouhodobě pro udržení nového povolenkového systému.
Andrej Babiš přitom před volbami i po nich lomil nad povolenkami nazývanými ETS 2 rukama a hlučně sliboval, že pro jejich zrušení udělá všechno. A když projdou, tak je nezavede. Nyní je však ticho po pěšině.
Nové emisní povolenky pro dopravu a vytápění mají dostat silnější cenovou pojistku. Dohoda unijních států a europoslanců počítá s tím, že při ceně 45 eur za tunu CO2 z rezervy se do systému uvolní 40 milionů povolenek, což má předejít dalšímu nárůstu ceny.
Nové emisní povolenky mají méně bolet domácnosti. EU posílí cenovou pojistku
Politika
Nové emisní povolenky pro dopravu a vytápění mají dostat silnější cenovou pojistku. Dohoda unijních států a europoslanců počítá s tím, že při ceně 45 eur za tunu CO2 z rezervy se do systému uvolní 40 milionů povolenek, což má předejít dalšímu nárůstu ceny.
Babiš sliboval odpor. Teď je ticho
Stálé zastoupení ČR při EU v reakci jen suše oznámilo, že Rada potvrdila shodu. Opatření je podle něj v souladu s českými požadavky na další úpravy ETS 2. Premiér Andrej Babiš se k finálnímu rozhodnutí z 9. října veřejně nově nevyjádřil. Média u zpráv o schválení jen citují jeho reakci z poloviny září poté, co tato úprava prošla Evropským parlamentem: změna je „lepší než nic“, ale „nijak zásadně ničemu nepomůže“.
Zda stále platí sliby, že se u nás povolenky platit nebudou, ani kdybychom měli platit pokuty do unijní kasy, nevíme, ale z mlčení vládních politiků lze usuzovat, že nějakou vzpouru asi očekávat nejde. A tak si držme peněženky.
Benzín, nafta i plyn podraží
V praxi to totiž znamená, že nafta u pump zdraží přibližně o 4,50 koruny, benzín o čtyři koruny. Plyn o 330 korun za megawatthodinu. Pro průměrnou rodinu topící plynem to znamená zvýšení nákladů až o čtyři tisíce korun ročně. U uhlí je to ještě dramatičtější. Tam ceny vzrostou zhruba o třetinu.
Zdražení pohonných hmot dopadne na každého jinak podle toho, jak využívá auto, ale vyšší ceny se promítnou i do cen dopravy a ovlivní výši inflace.
Česko může získat z aukcí povolenek za období 2028 až 2032 stovky miliard korun plus desítky miliard korun ze Sociálního klimatického fondu. Tyto peníze mají sloužit na podporu zranitelných domácností, zateplení, výměnu zdrojů tepla, veřejnou dopravu nebo elektromobilitu.
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se v dopise politikům Evropské unie před summitem o konkurenceschopnosti vyslovil pro pragmatický přístup k zelené transformaci. Mimo jiné v něm kritizuje vývoj cen emisních povolenek ETS 1 a žádá odklad zahájení systému ETS 2, který by je rozšířil na silniční dopravu či vytápění budov.
Babiš vyzývá Brusel k pragmatismu. Chce odklad ETS 2
Politika
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se v dopise politikům Evropské unie před summitem o konkurenceschopnosti vyslovil pro pragmatický přístup k zelené transformaci. Mimo jiné v něm kritizuje vývoj cen emisních povolenek ETS 1 a žádá odklad zahájení systému ETS 2, který by je rozšířil na silniční dopravu či vytápění budov.
Sociální dávka pro chudé, dotace pro majetné
Zjednodušeně řečeno, nemajetní, kteří nemají na nákladnou změnu vytápění a zateplení bytu, dostanou nějakou malou sociální dávku, aby přežili a měli na placení drahých energií. A miliony v dotacích potečou majetným, kteří mají na rekonstrukci bytu nebo domu našetřeny minimálně vysoké statisíce na spolufinancování.
Že to zvedne nechuť Evropanů ke Green Dealu i podporu protisystémových radikálních stran, lze těžko zpochybnit.
Horší chvíli si Brusel vybrat nemohl
Zvláště když se tak děje v době, kdy už tak rostou ceny plynu, jehož zásoby na kontinentu jsou nejnižší za mnoho let, a plynárníci varují, že při chladné zimě bude problém s dodávkami a ceny dál porostou. Co dělají pohonné hmoty, vidíme pak denně na stojanech pump. Prostě lepší okamžik pro zelené zdražení si klimatičtí politici těžko mohli vybrat.
Úplně paradoxní je, že Evropská komise proti současnému zdražování doporučuje členským zemím snížit daně uvalené na energie a benzín s naftou, které jsou významným zdrojem příjmů jejich rozpočtů. A druhou rukou zavádí jiné poplatky s ještě horšími dopady na ceny. A zatímco výnosy DPH a spotřebních daní mohou předlužené evropské vlády použít podle vlastního uvážení, výnosy z povolenek smí sloužit jen k dekarbonizaci.